Una casa da 1,8 milioni di dollari a San Francisco venduta per 488.000 dollari, grazie a una buona dose di drammi familiari

Una casa di San Francisco che era sul mercato per 488.000 dollari lo scorso giugno è stata venduta al prezzo richiesto, ma dietro le quinte sembra che si stia svolgendo un intenso dramma.

“Questa cosa è un pasticcio di famiglia”, ha detto il venditore Todd Lee. Cronaca di San Francisco.

Secondo il Chronicle, Todd ha accettato la proposta di sua sorella, Cheryl Lee, 66 anni, che era Originariamente affittato A casa con la madre, Sandra Lee, 83 anni.

La proprietà era in realtà valutata 1,8 milioni di dollari, ma il prezzo basso aveva un prerequisito: gli attuali inquilini sembrano avere diritti di occupazione per circa 30 anni.

Accuse di “inganno” e “tradimento”

RedfinMostra che la proprietà è stata venduta il 16 luglio.

L’elenco indicava chiaramente che si trattava di casa Già occupato da inquilini Il contratto di locazione sembra dare loro “potenziali diritti di occupazione fino al 2053” e “limiti rigorosi sull’importo del canone di locazione a lungo termine”. Gli inquilini pagano 416,67 dollari al mese di affitto, più le utenze.

I genitori di Sandra acquistarono originariamente la proprietà negli anni ’70 per 52.000 dollari e vi vissero fino alla morte. Intervista precedente Secondo il San Francisco Standard, Sandra ha affermato che Todd e suo fratello, Cedric Joe, si sono approfittati della sua vita e di quella di sua figlia e hanno registrato la casa contro la sua volontà.

Sandra ha anche affermato che il suo patrigno (il proprietario originale della casa), Kenneth Joe, le ha scritto segretamente un contratto di locazione prima della sua morte, dandole restrizioni sul canone di locazione a lungo termine fino al 2053.

“Se non c’è contratto di locazione” [my son] “Non sapevo che fosse stato girato nel 2018 e non so dove saremmo stati. È inimmaginabile l’inganno e il tradimento: è mio figlio che mi fa questo”, ha detto.

Fallimento finanziario

Todd ha negato le accuse di sua madre e ha detto che aveva accettato di vendere per evitare controversie nonostante avesse ricevuto offerte più alte da altri acquirenti, ha riferito il Chronicle.

“Volevo mantenerlo segreto, ma quando mia madre ha parlato, le cose sono andate davvero male”, ha detto.

Todd dice che Kenneth lo ha nominato amministratore fiduciario Scatole familiari, che comprende la casa, e Cheryl, Sandra e Cedric sono i beneficiari. Mentre Sandra e Cedric hanno diritto ciascuno al 37,5%, Cheryl ottiene il restante 25%.

Secondo il Chronicle, Kenneth ha firmato per la prima volta un contratto di locazione sulla proprietà nel 2019, che durerà fino al 31 marzo 2049, e richiede che l’inquilino paghi le tasse sulla proprietà e l’assicurazione come affitto per la durata del contratto, consentendo alla “famiglia immediata ed allargata” dell’inquilino “per utilizzare l’edificio.

Robert Ruddick, l’avvocato della famiglia, dice di aver contribuito a scrivere il primo contratto di locazione e che l’inquilino nominato è Cheryl.

Due anni dopo, Kenneth modificò il contratto di locazione, abbassando l’imposta annuale sulla proprietà e il pagamento dell’assicurazione a soli $ 5.000 all’anno – o $ 416,67 al mese – ed estendendo il contratto fino al 31 dicembre 2053.

La morte di Kenneth nel 2022 ha portato la casa a essere rivalutata l’anno successivo. Il valore è passato da 143.152 dollari a 1.428.000 dollari, con le tasse sulla proprietà della casa che salgono da 1.717 a 16.928 dollari all’anno, riferisce il Chronicle, citando documenti governativi. Todd ha sottolineato che Cheryl ha pagato le tasse sulla proprietà più recenti.

Roddick dice che un intermediario ha valutato la casa a 1,8 milioni di dollari senza inquilini nella proprietà, ma sostiene che gli inquilini “non collaboreranno e non se ne andranno”. [out] “Per ottenere il prezzo massimo per la casa.”

Dice che se la proprietà viene venduta per 1,8 milioni di dollari, a Sandra e Cheryl spetteranno circa 1,1 milioni di dollari per le loro azioni combinate, mentre Cedric riceverà circa 700.000 dollari (escluse eventuali spese e debiti che potrebbero avere nei confronti del fondo familiare).

Tuttavia, se Sandra e Cheryl acquistassero la casa per $ 500.000, la quota totale della vendita di Sandra e Cheryl sarebbe di circa $ 300.000, mentre la quota di Cedric sarebbe di $ 200.000. Ciò significa che madre e figlia saranno proprietarie di una casa del valore di 1,8 milioni di dollari.

