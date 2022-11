Valutazioni dei giocatori della Coppa del Mondo USMNT contro il Galles: Tyler Adams si distingue mentre il fallo di Walker Zimmerman costa agli USA

La nazionale maschile degli Stati Uniti ha messo a segno una prestazione tutt’altro che costante lunedì nella gara di apertura della Coppa del Mondo, Il Galles ha pareggiato 1-1. Gli americani sono stati fantastici nel primo tempo nonostante non abbiano creato tante occasioni quante ne ha segnate Tim Weah, ma nella ripresa è stata una storia molto diversa quando il Galles ha preso il controllo e la squadra di Greg Berhalter era alle corde e Gareth Bale ha segnato un rigore. Ovviamente, è arrivato dopo il più grande errore della partita quando Walker Zimmerman della LAFC ha tagliato inutilmente l’area di rigore, subendo il rigore decisivo.

Ma come giocavano lui e tutti gli altri americani? Ecco le nostre valutazioni dei giocatori:

portieri

Il portiere dell’Arsenal non ha avuto assolutamente nulla da fare nel primo tempo, forse nemmeno una goccia di sudore. Nella ripresa, al 64′, ha fatto una parata meravigliosa per Ben Davies, che non ha potuto fare nulla con il rigore, ma ha assistito in quello che è stato chiamato un missile.

I Difensori

Ho ricevuto un cartellino giallo in anticipo, ma è stata dura. Sulla palla, a volte era il suo tocco, ma il più delle volte era solido. Ci sono stati momenti in cui la sua posizione difensiva è stata messa in discussione.

Walker Zimmermann

sei triste

Robusto e affidabile, almeno in aria, pulisce fuori dalla scatola alcune palle pericolose che potrebbero causare grossi problemi. Era un’altra storia sul campo. Il suo fallo su Gareth Bale per aver concesso un rigore è stato sconsiderato e sorprendente. Capì subito di aver commesso un grosso errore.

Ha fatto bene all’inizio con Bell sembrando duro nell’aria ed era sempre composto. Ha mantenuto il suo buon posizionamento a fine partita e ha sicuramente guadagnato più minuti. Ma non stupitevi se non gioca contro l’Inghilterra perché ha un cartellino giallo.

Antonio Robinson

sei triste valutazione6.5 Suona i minuti90

Davvero un punto luminoso. Forte quando si gioca la palla in avanti. Si è mosso bene, si è connesso alla grande con i compagni e ha contribuito a creare occasioni. Ha recuperato bene palla e si è mostrato sempre pronto.

centrocampisti

Il miglior giocatore in campo. Il capitano era calmo e coerente. Gioca sempre in modo intelligente, controlla la palla, guida chi lo circonda e dà l’esempio. Ha avuto a che fare con Bell in ritardo ed è stato impressionante. Lui è il cuore e l’anima di questa squadra.

Peppy, rompe le linee con le sue corse in diverse occasioni per iniziare l’attacco. Avrebbe voluto essere più coinvolto, ma la sua chimica con questi ragazzi sta aumentando e si vede. Non è stato coerente, ma dobbiamo ricordare che ha solo 19 anni.

Weston Mc Kinney

Stati Uniti d’America • m

Non è stata la migliore prestazione di McKennie poiché la prima carta limitava la sua aggressività in attacco. La sua morte non è stata delle migliori e non ha mai partecipato all’attacco. Tuttavia, una prestazione come questa dovrebbe solo alimentarlo.

aggressori

Josh Sergente

USA • FA • #24

Colpisce il palo con la sua prima buona occasione, andando forte sul primo gol. È stato decisivo in porta con il suo gioco sostenuto, permettendo a Christian Pulisic di prendere palla e partire. È sbiadito un po’ mentre la partita è andata avanti, ma è ancora in una buona inversione di tendenza.

Cristiano Pulisico

Stati Uniti d’America • m valutazione7.5 Suona i minuti90

Si è mosso bene nello spazio e ha mostrato quella velocità per prendere la palla da Sargent e dare da mangiare a Weah in apertura. È stato spostato un bel po’, quindi varrà la pena vedere come si riprenderà nei prossimi due giorni. Ma il suo aiuto è stato enorme.

Timothy Weah

USA • FA • #21 valutazione7.5 Suona i minuti88

Ha fatto bene sulla fascia destra con tocchi limitati all’inizio, ma è cresciuto man mano che la partita andava avanti, segnando il primo gol con uno straordinario tiro al volo subito dopo l’ora. Ottimo il suo percorso in diagonale, che ha chiuso con classe, guadagnando sicuramente più minuti in avanti.

alternative

Brendan Aronson

Stati Uniti d’America • m

Aggiunge solo un po’ di abilità dinamica. Le sue trasformazioni spaziali sono fantastiche e ha dato a questa squadra un po ‘di energia con cui non poteva farla franca. Probabilmente avrebbe dovuto ottenere più di 24 minuti.

Haji Wright

USA • FA • #19

Un piccolo spostamento potente evidenziato da un buon movimento di testa della palla verso il palo posteriore che non è stato pericoloso nel finale. Ma la sua grande struttura e la capacità di proteggere la palla possono essere un vantaggio se usati correttamente.

La sua prestazione sarebbe stata ricordata dal cartellino giallo del suo compagno di squadra Bale. La superstar gallese aveva allontanato Turner dalla sua linea e puntato a segnare da centrocampo. Acosta non gli ha dato scampo, trattandolo come se stesse giocando all’altro pallone. Gioco intelligente.

De André Yedlin

USA • D • #22

Un sostituto in ritardo è riuscito a tirare fuori la palla una volta, vincendo il suo unico duello a terra. Ha avuto diverse occasioni per mettere la palla in area, ma non ci ha fatto molto.

Giordano Morris

USA • FA • #16

Un outsider in ritardo ha avuto tre touchdown e non è stato un fattore.

Allenatore Greg Berhalter

Aveva questa squadra pronta… per giocare 45 minuti. È stato un buon inizio per loro e l’energia era lì. Hanno giocato la palla in modo intelligente e non hanno regalato nulla. Nella seconda, era come se stessero giocando per continuare a resistere e il loro dolore fosse finalmente passato. Perché non essere più aggressivo lì? Non che giocassero spaventati, ma è stato molto discreto, soprattutto dopo l’ora. Voto: 6