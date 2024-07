Voci secondo cui Pixel 9 aggiungerebbe la registrazione delle chiamate, gli SMS e un nuovo Panorama

Oltre a Pixel Screenshot e funzionalità fotografiche come “Aggiungimi” e “Reimmagina con”, Pixel 9 potrebbe ottenere la registrazione delle chiamate e un’esperienza Panorama riprogettata.

Come condiviso da Dylan RussellLa serie Pixel 9 potrebbe avere una funzione “Note sulle chiamate” che ti consentirà di registrare le telefonate e ricevere un testo scritto. Da lì, la sintesi del testo scritto da parte dell’IA sembra abbastanza chiara.

La domanda è quale sarà la disponibilità per paese. Anche iOS 18 lo è Ottieni l’abilità Per registrare, trascrivere e trascrivere una chiamata dal vivo. Tutti verranno avvisati quando ciò accadrà, con Apple che afferma che la funzionalità sarà disponibile nelle seguenti lingue: “Inglese (Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, India, Irlanda, Nuova Zelanda, Singapore), spagnolo (Stati Uniti, Messico, Spagna ), francese (Francia), tedesco (Germania), giapponese (Giappone), cinese mandarino (Cina continentale e Taiwan), cantonese (Cina continentale e Hong Kong) e portoghese (Brasile).” Google dovrebbe fornire funzionalità di sicurezza/privacy simili.







Il Pixel dispone già di funzionalità di trascrizione e riepilogo di base, così come il registratore di chiamate, con le note di chiamata probabilmente presenti nell’app Phone by Google. È anche probabile che sul dispositivo venga eseguito il sistema di privacy Gemini Nano. Ciò si unirebbe alle altre funzionalità di assistenza alla chiamata di Pixel, tra cui schermata di chiamata, attesa per me e indirizza la mia chiamata.

Nel frattempo, Pixel 9 sta ottenendo una “modalità panorama ridisegnata”. Con la serie Pixel 8, Google ha rimosso l’amata funzionalità Photo Sphere che alcune persone utilizzavano al posto di Panorama, che aveva un’interfaccia utente che risale a diversi anni fa.

Google Fotocamera 6.2 del 2019