World Series: Lance McCullers Jr. di Astros concede cinque fuoricampo dei Phillies, respinge l’idea di ribaltare i tiri

Houston Astros Il destro Lance McCullers Jr. ha subito un imbarazzo durante la sua partenza in Gara 3 delle World Series martedì sera. È diventato il primo lanciatore a cedere cinque fuoricampo in una partita delle World Series. McCullers se ne andò durante il quinto inning dopo aver concesso sette punti su sei colpi in 4 inning e 1/3.

I problemi di McCullers sono iniziati subito dopo il cancello. Bryce Harper (tiro da due punti), Alec Bohm e Brandon Marsh hanno tutti segnato fuoricampo nei primi due inning portando Philadelphia in vantaggio per 4-0. Filadelfia Prima squadra a segnare tre fuoricampo nei primi due frame di una partita delle World Series.

McCullers si sarebbe calmato per un po’ dopo il secondo inning. Si ritirò otto battitori consecutivi, portandolo al quinto. Fu allora che ebbe altri guai. McCullers, per qualsiasi motivo, è stato autorizzato ad affrontare la formazione per la terza volta, cedendo un singolo a Marsh, quindi ha segnato due punti consecutivi contro Kyle Schwarber e Rhys Hoskins per portare i Phillies sul 7-0. .

Vale la pena notare che Harper ha alzato le sopracciglia dopo il suo fuoricampo nel primo inning, quando ha chiamato per la prima volta la trasmissione Fox e poi ha consegnato un messaggio a Bohm, che ha poi aspettato il suo turno al piatto nel cerchio sul ponte. Non è chiaro cosa abbia detto Harper a Bohm, o se si applicasse a McCullers, per non parlare se stesse inclinando i suoi tiri o usando uno schema di tono prevedibile.

Tuttavia, Bohm ha giocato bene quando Ken Rosenthal gli ha chiesto dei commenti di Harper dopo la partita. Ha chiarito che la conversazione sarebbe stata tra loro.

Dopo la partita, sia McCullers che l’allenatore Dusty Baker hanno respinto l’idea che il titolare stesse oscillando di campo.

“Non ha nulla a che fare con le mance”, ha detto McCullers ai giornalisti. Compreso Brian McTaggart di MLB.com. “Contro di me avevano un buon piano di gioco e mi hanno superato”.

“Avevo paura”, ha aggiunto.

Baker, nel frattempo, ha detto che la squadra non vedeva motivo di credere che McCullers stesse ribaltando. “A volte, ti picchiano”, ha detto. Secondo Gabe Lacques di USA Today.

Qualunque cosa Harper abbia fatto o non detto, e qualunque cosa i Phillies abbiano fatto o non notato sul lancio di McCullers, martedì hanno segnato più fuoricampo contro di lui rispetto ai quattro che ha concesso in 47 inning di stagione regolare 2/3.