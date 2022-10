Wrap NFL: Brady maledice i compagni di squadra nella sconfitta degli Steelers; Pacchetti shock per aerei | NFL

Mitch Trubesky è entrato per sostituire l’infortunato Kenny Pickett per lanciare un passaggio da touchdown di sei yard nel quarto quarto, e una scarsa difesa dei Pittsburgh Steelers lo ha fatto alzare in piedi con una straordinaria vittoria per 20-18 su Tom Brady e i Tampa Bay Buccaneers domenica .

Gli Steelers (2-4) hanno ottenuto una serie di quattro sconfitte consecutive facendo affidamento su una difesa in gran parte sconosciuta a cui mancava quasi il suo inizio da junior.

Brady ha lottato per incassare una serie di attacchi che ha avuto problemi a proteggere. Il 45enne ha criticato la serie di scarse prestazioni contro una squadra che ha avuto solo tre licenziamenti nelle ultime quattro partite.

“Sei molto meglio del modo in cui giochi”, ha detto Brady ai suoi inseguitori prima di scatenare altri insulti.

Ha completato 25 dei 40 passaggi per 243 yard e un calo di 11 yard a Leonard Fortnite con 4:38 rimasti per tagliare il vantaggio di Pittsburgh a due. Il centrocampista degli Steelers Devin Bush ha rotto il suo tentativo di conversione da due punti e Pittsburgh ha esaurito il tempo dietro Trubisky per evitare il loro primo inizio 1-5 dal 1988.

Buffalo Bills 24-20 Kansas City Chiefs

Josh Allen ha tirato per 329 yard e tre touchdown, incluso un layup con semaforo verde per Dawson Knox a 1:04 minuti dalla fine, e i Buffalo Bills hanno battuto i Kansas City Chiefs per ottenere un po’ di vendetta per la loro epica sconfitta agli straordinari nei playoff dello scorso anno .

Stefon Diggs ha ottenuto 10 catture per 148 yard e un touchdown, e anche Gabe Davis ha avuto un TD dopo aver dato fuoco a Kansas City per quattro di loro a gennaio, con i Bills (5-1) che sono finalmente usciti dall’Arrowhead Stadium vincitori. Oltre a perdere il campionato l’anno scorso, i Bills avevano terminato la loro stagione contro Kansas City nella partita precedente per il titolo AFC. Patrick Mahomes ha avuto un’ultima possibilità di radunare i Chiefs (4-2) nell’ultimo minuto. Ma dopo un passaggio incompleto, il cornerback di Buffalo Taron Johnson ha saltato il passaggio di Mahomes a Skye Moore, riprendendolo a 51 secondi dalla fine.

Dallas Cowboys 17-26 Philadelphia Eagles

I Philadelphia Eagles hanno mantenuto il loro record perfetto della stagione dopo aver battuto i loro rivali della NFC East, i Dallas Cowboys, al Sunday Night Football.

Gli Eagles sono balzati in vantaggio di 20-3 nel primo tempo e hanno fermato il ritorno dei Cowboys (4-2), che nel quarto quarto si sono avvicinati al 20-17. La difesa degli Eagles è stata soffocante e ha intercettato Cooper Rush tre volte. Jalen Hurts è stato solido per Philly, perdendo due 155 yard.

New York Jets 27-10 Green Bay Packers

Bryce Hall corse per 116 yard, incluso un touchdown di 34 yard, Gates licenziò Aaron Rodgers quattro volte e New York vinse la terza consecutiva con una vittoria per 27-10 sui Green Bay Packers.

I Jets (4-2) hanno iniziato al meglio in sei partite dal 2015, quando erano anche 4-2 prima di finire con un record di 10-6. New York non ha raggiunto i playoff dalla stagione 2010, il periodo di siccità attivo più lungo della NFL. Green Bay (3-3) ha perso partite consecutive di stagione regolare nella stessa stagione per la prima volta da quando l’allenatore Matt Lafleur è arrivato nel 2019.

Baltimora Ravens 20-24 New York Giants

L’intercettazione di Julian Love e un ritorno di 27 yard fecero cadere Saquon Barkley giù di una yard con 1:43 da giocare, ei New York Giants si ripresero da un ritardo di 10 punti nel quarto quarto battendo i Pattimore Ravens.

La difesa di New York, guidata dall’ex coordinatore di Baltimora Wink Martindale, è stata costretta a due turni da Lamar Jackson alla fine del quarto quarto. Dopo il via libera di Barkley, il rookie Kevin Tibodo è stato licenziato e costretto alla sua confusione mentre i Ravens (3-3) hanno subito il loro terzo crollo alla fine di questa stagione e hanno consegnato ai Giants (5-1) un’altra vittoria scioccante. Guidati dal nuovo allenatore Brian Dabol, i Giants hanno già superato il loro totale di vittorie nel 2021.

Cincinnati Bengals 30-26 New Orleans Saints

Joe Borough passò per tre touchdown e corse 19 yard per un punteggio, ei Cincinnati Bengals (3-3) si radunarono per battere i New Orleans Saints (2-4). Due touchdown sono andati da Burrow a Ja’Marr Chase, proprio come l’ultima volta che la coppia ha giocato al college al Superdome in una vittoria del campionato nazionale con la LSU. Il secondo è arrivato con un passaggio rapido sulla linea laterale sinistra, quando Chase ha girato di 60 yard e ha segnato il via libera con 1:57 per lasciare un gioco quando il ricevitore della stella si è allontanato dal cornerback Bradley Robbie prima di eliminare la sicurezza Terran Mathieu.

Joe Burrow corre in discesa verso i Bengals al Superdome. Foto: Gerald Herbert/Associated Press

Minnesota Vikings 24-16 Miami Dolphins

Dalphin Cook si è arrampicato per assicurarsi un blocco di 53 yard nel quarto trimestre, ei Minnesota Vikings (5-1) hanno battuto i Miami Dolphins (3-3). Cook è stato tranquillo per la maggior parte del pomeriggio fino a quando non ha rivendicato il suo obiettivo con un vantaggio di 3:25 lasciato dal Minnesota nei secondi momenti.

New England Patriots 38-15 Cleveland Browns

Rookie Backup Bailey Zappe lanciò per 309 yard e due touchdown nella sua terza partita della NFL, Bill Belichick parlò George Halas al secondo posto nella lista di tutti i tempi con una vittoria di 324, ei New England Patriots seppellirono i Cleveland Browns.

Zappe, che ha iniziato la sua seconda partita al posto dell’infortunato Mac Jones, ha lanciato passaggi TD nel secondo tempo a Tyquan Thornton e Hunter Henry mentre i Patriots (3-3) si sono ritirati dallo scarno Browns (2-4). Ramondry Stephenson si è precipitato nel New England due volte. Zabby ha terminato 24 dei 34 passaggi in una settimana dopo aver lanciato per 188 yard e atterrando al suo primo inizio la scorsa settimana con una vittoria per 29-0 su Detroit.

Carolina Panthers 10-24 Rams Los Angeles

Matthew Stafford passò per 253 yard, Daryl Henderson e la guardia di casa Ben Skoronic si precipitarono a toccare terra nel secondo tempo, ei Los Angeles Rams iniziarono la loro partita con una vittoria per 24-10 sui Carolina Panthers. Allen Robinson ha ottenuto un passaggio TD per il campione in carica del Super Bowl Rams (3-3), che ha rimbalzato da due sconfitte consecutive e un altro infortunio per la sua serie offensiva per rovinare il debutto di Steve Wilkes come capo allenatore ad interim dei Panthers.

Arizona Cardinals 9-19 Seattle Seahawks

Il debuttante Kenneth Walker si precipitò terzo per un touchdown di 11 yard all’inizio del quarto trimestre, ei Seattle Seahawks batterono gli Arizona Cardinals. I Seahawks (3-3) sono saltati per una quota di vantaggio nella NFC West. Walker, una scelta del secondo turno dallo Stato del Michigan, ha ripreso il ruolo di Seattle a causa della frattura alla gamba di Rashad Penny alla fine della stagione. Ha avuto 21 riporti nella maggior parte delle stagioni per 97 yard.

Jacksonville Jaguars 27–34 Indianapolis Colts

Matt Ryan lanciò un passaggio da touchdown da 32 yard ad Alec Pierce 17 secondi prima della partita, portando gli Indianapolis Colts a una vittoria per 34-27 sui Jacksonville Jaguars.

Questa vittoria pone fine alla crisi di due partite di Indy contro il suo rivale dell’Asia meridionale e segna la terza volta in questa stagione che Ryan ha portato i Colts (3-2-1) a una vittoria da dietro. È la quinta sconfitta consecutiva di Jaguar a Indy (2-4). La squadra di casa ha vinto 11 vittorie di fila in questa serie.

Ryan ha seguito una sceneggiatura completamente diversa in questo gioco rispetto ai cinque precedenti. Invece di fare affidamento sul gioco a terra, i Colts hanno chiesto al veterano di 15 anni di appoggiarsi duramente su lanci corti e veloci e ha funzionato. Ha concluso con un record di franchigia di 42 completamenti in 58 tentativi con tre touchdown e passaggi di yard 389. Dan Marino è settimo nella lista delle yard di passaggio professionistiche della NFL.

San Francisco 49ers 14-28 Atlanta Falcons

Marcus Mariota lanciò un paio di passaggi da touchdown e corse per un altro colpo contro la difesa della NFL, con il risultato che gli Atlanta Falcons vinsero i San Francisco 49ers. Finì 129 yard in aria nel gioco di passaggio conservativo ad Atlanta, e corse anche per 50 yard su sei Carrelli. I Niners (3-3) non sono riusciti a superare due intercettazioni di Jimmy Garoppolo e la confusione che i Falcons hanno riportato per la retrocessione.