YouTube è stato lanciato oggi con questo video 17 anni fa

17 anni fa, domenica, un 25enne di nome Javed Karim ha caricato il suo primo video su YouTube, avviando un servizio che è diventato un hub di streaming video di riferimento e dando a chiunque abbia una videocamera e un buon vantaggio. Idea per un’opportunità per guadagnarsi da vivere con i propri contenuti.

Va detto che il primo video non era niente di entusiasmante. Viene richiamata la clip a bassa risoluzione, lunga 19 secondi (sotto). Sono allo zooIl co-fondatore di YouTube Karim appare allo zoo di San Diego, sottolineando utilmente che gli elefanti hanno proboscidi straordinariamente lunghi.

Come la maggior parte dei video che hanno colpito il sito di streaming in quei primi giorni, la clip manca dei tocchi altamente prodotti che sono così evidenti in gran parte dei contenuti che riempiono la piattaforma oggi.

“Okay, eccoci qui, elefanti”, ha detto Karim davanti alla telecamera nel suo primo video in assoluto su YouTube. “La cosa bella di questi ragazzi è che hanno torsi davvero, davvero, molto lunghi, ed è fantastico, è praticamente tutto da dire”.

Naturalmente, quando ha registrato e caricato la clip, Karim sapeva l’idea che YouTube avrebbe continuato a essere un fenomeno oggi. Né che il suo video avrebbe raccolto centinaia di milioni di visualizzazioni negli anni successivi.

Un mese dopo che il video di Karim ha raggiunto il sito nell’aprile 2005, Youtube Ha lanciato una beta pubblica per il servizio prima del lancio ufficiale nel novembre dello stesso anno. Più o meno nello stesso periodo, Karim ha lasciato YouTube per studiare per un master in informatica alla Stanford University, ma ha ricevuto azioni per decine di milioni di dollari quando Google ha acquisito YouTube per 1,65 miliardi di dollari nel 2006. Karim ha poi co-fondato il fondo di rischio Si chiama Youniversity Ventures (ora YVentures), con Airbnb e Reddit tra i beneficiari degli investimenti.

Il creatore del primo video di YouTube a volte modifica la descrizione di una clip per esprimere la sua opinione se l’azienda apporta una modifica alla piattaforma che non gli piace. L’anno scorso, ad esempio, Karim ha criticato YouTube Accuse di odio pubblico rimosse.

Ad aprile 2022, la clip dell’elefante è stata visualizzata oltre 228 milioni di volte e ha ricevuto oltre 11 milioni di commenti. Qualcuno di recente ha detto: “Siamo onesti, un giorno mostreremo questo video ai nostri bambini”.

Raccomandazioni degli editori