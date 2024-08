Aggiornamenti del roster in tempo reale prima del giorno dei saldi

Drew Bledsoe parla dei quarterback esordienti che non vede l’ora di guardare Drew Bledsoe ha parlato con Mackenzie Salmon della prossima classe per principianti e di chi è più entusiasta di guardare. Sport sul serio

Con la preseason NFL 2024 ufficialmente terminata, ora arriva la parte difficile, che è già ben avviata.

Tutte e 32 le squadre hanno intrapreso il doloroso processo di riduzione dei loro roster da 90 uomini – consentiti tra una stagione e l’altra – ai roster da 53 uomini che li porteranno alla stagione regolare. Molti hanno già fatto il taglio iniziale con alcuni giocatori abbastanza importanti tra quelli diretti al pool di free agent, tra cui OLB Randy Gregory (Buccaneers), S Ronnie Harrison (Colts), LB Deion Jones (Bills), RB Joshua Kelley (Giants), WR Denzel Mims (Jaguars), RB Boston Scott (Rams), JuJu Smith-Schuster (Patriots), TE CJ Uzomah (Eagles) e QB Mike White (Dolphins). Lunedì Smith-Schuster ha effettivamente scoperto un nuovo (ed ex) datore di lavoro.

La scadenza per conformarsi alla lista è martedì alle 16:00 EST, il che significa che un gruppo di giocatori verrà rilasciato, scambiato, messo in riserva per infortuni o soggetto ad altri meccanismi man mano che le tabelle di profondità saranno finalizzate (per ora). Un altro cambiamento arriverà dopo, quando i giocatori verranno esentati dalle rinunce – che porteranno a mosse simili – prima che i club inizino a compilare le loro squadre di allenamento.

Seguici qui lunedì mentre monitoriamo tutte le transazioni importanti della giornata prima della scadenza di domani:

C’erano alcuni nomi familiari e importanti tra i 15 giocatori licenziati lunedì dai Dallas Cowboys.

L’esterno Albert Huggins è stato espulso meno di due settimane dopo essere incorso nell’ira dell’allenatore Mike McCarthy per aver spintonato un membro dello staff dei Los Angeles Rams durante una sessione di allenamento.

“Il suo comportamento è chiaramente inaccettabile”, ha detto McCarthy. Secondo ESPN.com.

Anche il centrocampista Damien Wilson, che ha giocato da titolare 22 partite per la squadra dal 2016 al 2018, è stato rilasciato a causa di un infortunio.

I Cleveland Browns sono scesi a 78 giocatori nel loro roster dopo aver rinunciato a 16 giocatori lunedì: S Tyler Coyle, G Wyatt Davis, K Lucas Havrisik, CB Faion Hicks, LB Landon Honeycutt, LB Caleb Johnson, G Zack Johnson, DE Jeremiah Martin, T Roy Mbaeteka, LB Marvin Moody, T Chim Okorafor, RB Aidan Robbins, RB Jacob Saylors, LS Rex Sunahara, DE Isaiah Thomas e S Chase Williams (classificazione degli infortuni).

La cosa più significativa è che i Browns hanno riportato cinque giocatori – inclusi i guardalinee offensivi iniziali Jedrick Wills Jr. e Jack Conklin, nonché il guardalinee difensivo Greg Newsome II – nel loro roster attivo dopo che tutti hanno superato le visite mediche.

Ci sono solo poche liste che includono giocatori come i campioni in carica del campionato NFC… ed è probabilmente questo il motivo per cui molti dei giocatori rilasciati lunedì dai San Francisco 49ers sono così famosi. La squadra ha rilasciato due giocatori, i terzini veterani Matt Breida e KeShawn Vaughn, e altri tre, incluso il difensore Presley Harvin III.

Breida è un veterano della NFL da sette stagioni che ha trascorso le sue prime tre stagioni al San Francisco, accumulando quasi 3.600 yard dallo scrimmage, la maggior parte delle quali nel ruolo di riserva. Vaughn è stata una scelta al terzo round dei Tampa Bay Buccaneers nel 2020, ma non ha avuto un grande impatto. Jordan Mason ed Elijah Mitchell rimangono i sostituti iniziali del running back Christian McCaffrey. Harvin, che ha vinto il Ray Jay Award nel 2020 come miglior giocatore di football universitario mentre era alla Georgia Tech, ha trascorso le ultime tre stagioni con i Pittsburgh Steelers ma quest’estate non è riuscito a battere Mitch Wischnowski.

Sterling Shepard sta ancora cercando di tornare in azione dopo aver subito uno strappo al tendine d’Achille nel 2021 e uno strappo al legamento crociato anteriore nel 2022 che hanno messo in dubbio i suoi giorni di gioco. I Tampa Bay Buccaneers hanno rilasciato il giocatore, ma la squadra sta cercando di riportare il 31enne nella squadra di allenamento, ha riferito Ian Rapoport di NFL Media.

Shepard ha ottenuto solo 10 passaggi in 15 partite nella sua prima stagione in campo dopo l’infortunio. Ma il giocatore dell’Oklahoma spera che unirsi all’ex compagno di squadra dei Sooners Baker Mayfield gli dia una scintilla.

I Minnesota Vikings hanno iniziato lunedì i tagli al roster rinunciando o rilasciando 14 giocatori. Nomi degni di nota includono il quarterback Matt Corral, ex scelta del terzo round dei Carolina Panthers e un prodotto dell’UFL che ha firmato con la squadra dopo aver perso JJ McCarthy a causa di un infortunio al ginocchio di fine stagione, e il linebacker Dewayne McBride, una scelta del settimo round del 2023 che è stato uno straordinario all’UAB.

L’elenco completo dei giocatori che si sono separati dal Minnesota lunedì:

Il centrocampista Matt Corral

RB Dewayne McBride

TE Sammis Reyes

RB Mo Ibrahim

CB Jaylen Williams

TE Neil Johnson

WR Justin Hall

Centrocampista Owen Porter

OL Chuck Velega

Il primo Doug Nester

OL Matt Cindric

Primo Spencer Rowland

DL Tyler Manuwa

CPA J. Verde III

I Pittsburgh Steelers hanno iniziato il processo di rifinitura del proprio roster.

Lunedì, la squadra ha rilasciato otto giocatori: i guardalinee offensivi Tyler Beach e DeVeri Hamilton, i ricevitori larghi Jacob Copeland e TJ Luther, il running back Dijon Edwards, il guardalinee difensivo Marquise Spencer, il linebacker Keahva Tezino e il difensore Keondre Thomas.

Dopo aver scambiato l’attaccante Darrell Taylor con i Chicago Bears e aver acquisito il linebacker Michael Barrett in cambio del guardalinee difensivo Michael Jackson negli ultimi giorni, i Seattle Seahawks hanno concordato un altro accordo.

Ian Rapoport di NFL Media ha riferito che la squadra ingaggerà l’attaccante Trevis Gibson dai Jacksonville Jaguars.

Gibson, 27 anni, ha registrato un licenziamento per i Tennessee Titans la scorsa stagione, ma ne ha registrati sette per i Chicago Bears nel 2021. Gibson ripristina la profondità al limite per Seattle dopo lo scambio di Taylor. Si prevede che Seattle faccia ancora affidamento principalmente su Uchenna Nwosu, Draymont Jones, Boy Mafi e Derek Hall.

Smith-Schuster, ora alla sua ottava stagione nella NFL, è stato forse il primo giocatore degno di nota a raggiungere la linea di disoccupazione all’inizio di agosto, ed è già riemerso in quella che sembra una stanza affollata di guardalinee offensive dei Kansas City Chiefs. Perché i due volte campioni in carica dovrebbero riportare in vita un giocatore che sembra essere in declino – Smith-Schuster ha ottenuto 29 passaggi per il New England nel 2023 – dopo averlo lasciato andare dopo la stagione 2022?

Entro le 16:00 ET di martedì 27 agosto, tutte e 32 le squadre dovranno ridurre i propri roster attivi a 53 giocatori.

Le squadre della NFL hanno tempo fino a mezzogiorno di mercoledì 28 agosto EST per richiedere la rinuncia dei giocatori come parte dei tagli al roster a livello di campionato. Una volta risolte queste controversie, i club inizieranno a compilare le loro squadre di allenatori.

Dopo aver ampliato il suo ambito durante la pandemia di COVID-19, le squadre possono ora avere fino a 16 giocatori nella squadra di allenamento, completando il roster di 53 uomini. Fino a 10 giocatori con due o meno stagioni possono unirsi a una squadra di allenamento specifica, mentre hanno diritto a un posto anche un massimo di altri sei giocatori con servizio NFL illimitato.

Un 17esimo giocatore internazionale può essere aggiunto se soddisfa determinati requisiti di ammissibilità.