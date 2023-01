AGGIORNAMENTI IN DIRETTA: L’ex Dipartimento del Tesoro Mandarin Kingman entrerà a far parte del Consiglio di Barclays

Ti stai godendo l’inizio del capodanno lunare? Dovrebbe rappresentare l’anno del coniglio Speranza, pace e prosperità. E tutti abbiamo bisogno di più di queste cose nel 2023. Ma per ora, è probabile che questa settimana si concentri sulle cose più difficili della giornata, non ultima la capacità della Cina di vaccinare i suoi cittadini durante le festività natalizie.

Le liti industriali con i lavoratori delle ambulanze continueranno in Inghilterra e Galles a causa di un altro sciopero lunedì. In Portogallo, il personale di cabina della compagnia aerea nazionale TAP sciopera mercoledì a causa di una disputa sull’offerta salariale della compagnia aerea e sulle condizioni di lavoro.

Su Westminster Politics di martedì, il ministro degli Esteri ombra del Labour, David Lamy, assumerà un tono più positivo quando inizierà le priorità politiche del suo partito. È probabile che influenzerà le relazioni del Regno Unito con l’Unione Europea.

Per coincidenza, lunedì è il decimo anniversario dell’ex primo ministro David Cameron Discorso sull’Europa in cui si è impegnato a rinegoziare le relazioni del Regno Unito con l’Unione europea e a introdurre un referendum sull’adesione. Forse Lamy lo farà notare.

Anche nel Regno Unito, ma non per quanto riguarda il governo britannico, la Nigeria terrà lunedì un processo legale ad alto rischio presso l’Alta Corte di Londra. Il caso coinvolge a tentativo a lungo termine di accantonare un lodo arbitrale da 11 miliardi di dollari che ha lasciato il governo nigeriano a dover più di un quarto delle sue riserve estere a un’oscura compagnia petrolifera e del gas.

La principale novità elettorale dei prossimi sette giorni sarà il ballottaggio presidenziale ceco, che si concluderà sabato. L’ex comandante della NATO Peter Pavel lo è capofila. Inoltre, Donald Trump è tornato. L’ex presidente degli Stati Uniti dovrebbe fare la sua prima apparizione pubblica della campagna 2024 sabato, quando nominerà il suo gruppo dirigente in South Carolina.

Dati economici

Gli acquirenti passano davanti alla vetrina di una sfilata di Gucci al Marina Bay Sands di Singapore, che mercoledì presenta i dati sull’inflazione © Chen Lin / Reuters



La quarta settimana del mese dovrebbe essere rinominata Poll Week. Nei prossimi sette giorni, martedì avremo un confronto dei paesi del G7 con gli aggiornamenti del PMI e dell’Industrial Trends Survey della Confederation of British Industry, seguito dal rapporto Ifo sul clima aziendale tedesco mercoledì, nonché altre misure della fiducia dei consumatori.

Giovedì, gli Stati Uniti hanno pubblicato la prima stima del movimento del PIL nel quarto trimestre dello scorso anno. La Spagna seguirà l’esempio venerdì. Mercoledì sono previsti aggiornamenti sull’inflazione da Regno Unito, Australia, Spagna, Svezia e Singapore. Il Giappone riporterà anche l’indice del costo della vita dei prezzi al consumo.

Nelle notizie sulla banca centrale, Fabio Panetta, membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), dovrebbe comparire lunedì davanti alla commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo. Dall’altra parte dell’Atlantico, la Federal Reserve sta entrando in un periodo gelido prima della prossima riunione del Federal Open Market Committee, che inizierà il 31 gennaio, e il Monetary Policy Committee della Bank of Canada dovrebbe alzare il suo tasso di altri 25 punti base a 4,50 per cent con la possibilità di segnalare una pausa negli aumenti altro.

comp

I guadagni tecnici sono un argomento importante questa settimana; Gli investitori rimangono preoccupati per le prospettive del settore dopo una serie di importanti annunci di tagli di posti di lavoro da parte della maggior parte delle principali aziende. L’approccio che hai adottato Microsoftche riporta i numeri del secondo trimestre martedì, Potrebbe essere un modello Altri giocatori di Big Tech seguirebbero l’esempio, secondo il nostro redattore della West Coast Richard Waters. Il CEO di Microsoft Satya Nadella è riuscito a dare una nota di cauto ottimismo Annuncio di 10.000 licenziamenti La scorsa settimana per ridurre la base dei costi.

Sarà un’altra settimana per gli osservatori di Elon Musk (proprio come ogni altra settimana) con Tesla Segnalazione dei numeri del quarto trimestre mercoledì. La compagnia era Prezzi a pezzo delle sue auto elettriche per aumentare la domanda negli Stati Uniti e in Europa. Partiamo dal presupposto che Musk seguirà la copertura del FT degli ultimi numeri nelle affermazioni fatte in precedenza Avvocato miliardario la settimana scorsa in tribunale.

La guerra in Ucraina ha aumentato le fortune dei più grandi appaltatori della difesa del mondo, con i governi che hanno promesso maggiori spese per armi e altre attrezzature militari. Gli investitori cercheranno commenti da Lockheed Martin (Rapporto martedì) f Northrop Gruman (giovedì) per vedere se queste promesse genereranno entrate future.