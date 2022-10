Aggiornamenti su Jaire Alexander, Keenan Allen e altri

La quarta settimana della stagione NFL è arrivata e le squadre continuano a valutare gli infortuni ai propri giocatori prima del tempo di gioco.

I San Francisco 49ers hanno assestato un altro colpo nel loro attacco, con l’ingresso della stella di sinistra Trento Williams Dovrebbe rimanere fuori dalle quattro alle sei settimane per un infortunio alla caviglia. Indietro caro poeta Sarà fuori tempo dopo aver giocato la MCL contro i Denver Broncos. Anche i New York Giants hanno perso un giocatore offensivo chiave dopo un’ampia ricezione pastore puro Lunedì ha strappato la AFC Champions League contro i Dallas Cowboys, concludendo la sua stagione.

Sarebbero i New England Patriots senza quarterback Mac Jones, che la scorsa settimana ha subito una distorsione alla caviglia contro i Baltimore Ravens. veterano Brian Hoyer Partirà domenica contro i Green Bay Packers. Ha perso 11 partenze consecutive.

In notizie più positive, il quarterback dei New York Jets Zach Wilson Domenica dovrebbe fare la sua prima partita del 2022 contro i Pittsburgh Steelers. Wilson è uscito dalla prima partita della pre-stagione per una lesione al menisco e un livido al ginocchio destro.

I giornalisti della NFL Nation hanno più aggiornamenti sui giocatori chiave che entreranno nel fine settimana:

infezione: ginocchio

Patterson è ufficialmente elencato come sospetto nel rapporto sull’infortunio della squadra, ma venerdì ha detto a ESPN che ha intenzione di giocare contro i Cleveland Browns.

“Sento che giocherò ogni domenica, indipendentemente dalla situazione”, ha detto Patterson. “Ho intenzione di giocare domenica e sappiamo tutti che è il piano”.

Patterson, il terzo corridore principale della NFL, non si è allenato mercoledì o giovedì ed è stato indicato come “giocatore/ginocchio a riposo”. È tornato ad allenarsi venerdì, si è allenato in modo limitato ed è stato quindi indicato come sospetto infortunio al ginocchio.

L’allenatore Arthur Smith venerdì ha detto che Patterson “sembra a posto”, ma sabato valuterà la situazione di Patterson.

infezione: caviglia

Stanley, ufficialmente indicato come sospetto, ha detto di essere “molto vicino” a una rimonta dopo aver perso 31 delle sue ultime 32 partite. Venerdì è stato concesso un giorno di riposo dopo l’esercizio completo degli ultimi due giorni. I corvi possono utilizzare la terapia sinistra All-Pro 2019 per la protezione Lamar Jacksonlato cieco. Se Stanley non può giocare, Baltimora passerà alla scelta da rookie nel quarto round Daniele Valle bloccare von Miller.

infezione: Quad

Salvo una battuta d’arresto, McCaffrey dovrebbe essere in grado di andare domenica dopo aver saltato le prove di mercoledì e giovedì. McCaffrey è tornato ad allenarsi venerdì in un ruolo limitato, l’allenatore Matt Rolle si è detto “ottimista” che la sua stella sarebbe stata pronta, McCaffrey non ha indicato che non sarebbe stato pronto e ha detto “Mi sento benissimo”.

infezione: ginocchio

Chiamiamo questo prendere due. Sembra che Gallup farà il suo debutto lunedì scorso contro i New York Giants, ma voleva un po’ di tempo per sentirsi bene prima di tornare in campo. Ha avuto un’altra settimana di allenamento completo, anche se i Cowboys non erano affatto nei pad questa settimana. Gallup ha detto che aveva bisogno di rimuovere un ostacolo mentale al ritorno dall’intervento chirurgico. Sembra destinato a giocare contro Washington, ma si farà strada nella formazione in base al conteggio a sorpresa. Non gli daranno subito l’intera serie di giochi Noè Marrone Continuerà come futuro numero 2 con Gallup che vede qualcosa di un ruolo situazionale. estremità stretta Dalton Schultz Sta anche andando nella giusta direzione per giocare dopo aver saltato la partita dei Giants a causa di una distorsione al ginocchio. In allenamento ha indossato una doppietta e, come Gallup, potrebbe essere limitato nel numero di tiri che gioca fino a quando non sarà di nuovo in pieno.

infezione: inguinale

Quarterback di riserva dei Patriots Brian Hoyer Potrebbe essere un po’ più semplice se la migliore copertura difensiva dei giocatori non è attivata. Alexander si è ritirato dalla partita della scorsa settimana a Tampa Bay, non sembrava aver fatto molto negli allenamenti per tutta la settimana ed è in discussione domenica. Messaggero Douglas Si è spostato dal portello all’esterno dopo aver colpito Alexander, e Caseina Nixon nella fessura.

infezione: dietro

Leonard è discutibile per la prima volta in questa stagione dopo essere stato escluso nelle tre partite precedenti. Il recupero dall’intervento chirurgico alla schiena di Leonard fuori stagione è continuato, ma questa settimana la marea è cambiata.

“Sono stati tre giorni buoni e sta ancora facendo progressi”, ha detto l’allenatore Frank Reich. “Allora, vediamo come risponde”.

Se Leonard gioca, i Colts potrebbero considerare di limitare i suoi colpi. “L’idea originale era che probabilmente avrebbe dovuto iniziare a contare il numero di presentazioni, ma non vuoi limitarti. Devi solo prenderlo giorno per giorno e caso per caso, e adattarti ai tuoi progressi”, disse Reich.

infezione: Allegata

Buckner è dubbioso ed è stato severamente limitato questa settimana. Ma la sua storia di infortunato suggerisce che troverà un modo per fare la sua comparsa domenica. Buckner ha saltato solo una partita a causa di un infortunio nelle sue sette stagioni.

infezione: caviglia

La sicurezza gratuita dei Molts salterà la partita di domenica a causa di una distorsione alla caviglia, uno sviluppo che potrebbe mettere sotto pressione la scelta del settimo round. Rodney Tommaso II durante l’evento. Thomas ha giocato bene nella partita della scorsa settimana dopo che Blackmon ha lasciato la competizione e ha impressionato gli allenatori.

infezione: muscoli posteriori della coscia

Allen ha subito un infortunio al tendine del ginocchio nella settimana 1, è stato inattivo nella settimana 2 e 3 e rimarrà in disparte domenica quando i Chargers affronteranno i texani. All’inizio della settimana, l’allenatore Brandon Staley ha espresso una crescente fiducia nel fatto che Allen sarebbe tornato nella quarta settimana, ma venerdì ha detto che il veterano ricevitore “ha sentito qualcosa” durante gli allenamenti individuali, quindi è stato escluso.

