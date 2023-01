Aggiornamento di Damar Hamlin: mentre il giocatore di Bills è ancora in condizioni critiche, Rodney Thomas II di Colts spiega la sua visita al capezzale dell’ospedale

Cnn

Nei panni del giocatore dei Buffalo Bills Damar Hamlin È ancora in condizioni critiche Dopo, dopo Soffre di un attacco di cuore durante il giocoil suo amico d’infanzia e collega giocatore della NFL dice “Non c’è dubbio nella mia mente” Hamlin si riprenderà.

La sicurezza di Indianapolis Rodney Thomas II è andato direttamente in un ospedale di Cincinnati dove Hamlin è stato drogato dopo essere crollato sul campo all’inizio della partita di lunedì contro i Cincinnati Bengals.

“So che può sentirmi”, ha detto Thomas mercoledì, aggiungendo che stava tenendo la mano di Hamlin. “Anche se non riesce a sentirmi, non importa. Ho detto quello che dovevo dire.”

I due, che sono diventati amici intimi mentre erano compagni di squadra alla Pittsburgh High School, hanno parlato quotidianamente e hanno parlato prima del lunedì prima del crollo di Hamlin. “Mi ha calmato molto”, ha detto Thomas di aver visto il suo amico. “Ha reso il viaggio verso casa molto più semplice. Posso tornare a casa sapendo che andrà tutto bene. Ho capito. Tutti abbiamo capito. Tutti sono dietro.”

Hamlin sta mostrando “segni di miglioramento” mentre rimane in terapia intensiva presso il Centro medico dell’Università di Cincinnati e il suo team Egli ha detto Mercoledì.

Il suo battito cardiaco è stato ripristinato sul campo, Bills Egli ha detto, prima di essere prelevato dallo stadio in ambulanza mentre i giocatori erano visibilmente sconvolti ed emozionati. Martedì suo zio Dorian Glenn ha detto alla CNN che Hamlin era su un ventilatore e “si è girato sullo stomaco” in ospedale per alleviare parte della pressione sui suoi polmoni.

Da quando è entrato in ospedale, Hamlin ha ricevuto un’ondata di sostegno a livello nazionale da fan e giocatori di tutto il mondo dello sport, inclusi oltre 7 milioni di dollari donati alla campagna di gioco della sua fondazione. GoFundMe Da giovedì mattina. Molti atleti indossavano il numero 3 di Hamlin o la sua maglia mentre le squadre di tutto il campionato lo hanno onorato con messaggi jumbotron e spettacoli di luci nei loro stadi.

Le squadre di tutto il campionato hanno onorato Damar Hamlin negli stadi di casa. ❤️💙 pic.twitter.com/WyMLTqLjJY – NFL 4 gennaio 2023

La partita Bills-Bengals è stata rinviata dopo che Hamlin è crollato con i Bengals in vantaggio per 7-3. La NFL sta discutendo su come gestire il gioco incompiuto, che non continuerà questa settimana, ma non ha ancora annunciato una strategia.

Inizialmente visto come un’importante partita di fine stagione con significative implicazioni per i playoff, l’incontro ha avuto una media di 21,1 milioni di spettatori su ESPN durante il gioco, secondo le valutazioni Nielsen. Dopo il crollo di Hamlin, il pubblico storico è cresciuto fino a 23,9 milioni di spettatori, rendendola la trasmissione televisiva “Monday Night Football” più vista nella storia di ESPN.

Hamlin è crollato poco dopo un contrasto in cui un ricevitore del Bengala ha tentato di superare Hamlin, che era un contrasto ravvicinato, a circa sei minuti dalla fine del primo quarto della partita di lunedì. Hamlin fece ancora rotolare a terra il ricevitore e si alzò, ma in pochi secondi era caduto ed era immobile.

La causa dell’arresto cardiaco di Hamlin rimane poco chiara, ma l’ufficiale medico capo della NFL, il dottor Allen Seals, ha dichiarato che la lega indagherà sulla causa dell’arresto cardiaco.

Le vendite hanno chiarito in una telefonata con i giornalisti mercoledì che ogni volta che un giocatore viene evacuato dal campo, la NFL e i suoi esperti medici fanno una revisione dettagliata di ciò che è accaduto. Ha detto che stanno anche esaminando il ruolo che potrebbero svolgere i dispositivi di protezione.

In alcuni casi, ha affermato Sales, il team medico non sarà in grado di determinare la causa del problema.

Il medico ha anche toccato le teorie secondo cui l’arresto cardiaco potrebbe essere causato dalla commotio cordis, che si verifica quando un grave trauma toracico interrompe la carica elettrica del cuore, provocando una pericolosa fibrillazione.

“Devi avere il giusto tipo di colpo nel posto giusto sul petto con la giusta quantità di forza esattamente al momento giusto in quel ciclo cardiaco. Quindi devi mettere in fila un sacco di cose per farlo accadere “, ha detto, sottolineando che mentre è possibile, gli inquirenti prenderanno in considerazione tutte le opzioni.

Le vendite hanno attribuito la “risposta trasformativa” dello staff medico quando Hamlin è crollato alla “riunione di 60 minuti” che le squadre mediche e gli ufficiali della NFL hanno prima di ogni partita. Durante l’incontro, le squadre individuano attrezzature mediche e centri medici nelle vicinanze e stabiliscono una catena di comando in caso di emergenza, compreso l’arresto cardiaco, tra gli altri.

Il crollo di Hamlin è l’ultimo di una serie di recenti tragedie che hanno attanagliato la comunità di Buffalo e la sua amata squadra di calcio, tra cui Sparatoria di massa razzista e un Bufera di neve storica Questo a sinistra Almeno 41 persone sono state uccise nella contea di Erie, New York.

Un alto funzionario di Bills ha detto a Coy Wire della CNN che sono scoppiati in lacrime dopo gli incontri diurni di martedì, singhiozzando per il peso della situazione.

La serie di duri colpi contro Buffalo si è accumulata emotivamente all’interno dell’organizzazione, ha detto la fonte, aggiungendo che nonostante tutto, la squadra ha cercato di essere una risorsa per la città, ha detto la fonte.

La fonte ha definito la prestazione dell’attaccante di hockey dei Buffalo Sabres Tage Thompson martedì sera come un “raggio di speranza” in un momento in cui la squadra ha bisogno di ispirazione.

Il numero di maglia di Hamlin, il 3, è stato un motivo ricorrente per tutta la partita, giocata il 3 gennaio. I tre gol di Thompson durante i tempi supplementari hanno segnato la vittoria dei Sabres. Questa è stata la terza tripletta stagionale di Thompson e il suo terzo gol è arrivato per sbaglio al terzo minuto dei tempi supplementari.

I Sabres indossavano anche magliette “Love for 3” in onore di Hamlin prima della partita.