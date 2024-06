Anita dice di aver creato il suo nuovo album mentre era ricoverata in ospedale “per diversi mesi” pensando che “stava per morire”.





Anitta si è esibita alla Citi Today Concert Series venerdì a New York City.

Oltre alla sua apparizione sul palco, la cantante brasiliana 31enne, che si è esibita con Madonna a Rio de Janeiro, ha anche intervistato il regista. Copertina digitale di maggio star e ha parlato dei suoi problemi di salute passati.

Nel 2022, la hitmaker è stata ricoverata in ospedale per diversi mesi poiché soffriva di una malattia sconosciuta che alla fine è andata in remissione.

La misteriosa condizione l’ha lasciata incapace di camminare e ha ammesso che pensava che sarebbe “morta” durante il calvario.

“Ero molto malsana”, ha ricordato. “Mi sono ammalato così tanto e fisicamente che non ho potuto lavorare – e non ho smesso di lavorare per molti anni.”

Anitta si è esibita alla Citi Today Concert Series venerdì a New York City

Oltre alla sua apparizione sul palco, la cantante brasiliana 31enne – che si è esibita con Madonna a Rio de Janeiro – ha anche rilasciato un’intervista e ha parlato dei suoi passati problemi di salute.

Ha notato che l’esperienza “è stata un campanello d’allarme” perché si è resa conto che “non poteva fare fisicamente molte delle cose che amavo fare a causa della mia salute”.

“Ho dovuto prendermi del tempo per prendermi cura di me stessa”, ha detto.

Mentre lavorava per migliorare la sua salute, si è sentita ispirata a scrivere musica.

“Ho sprecato molto del mio tempo cercando di raggiungere obiettivi, accontentare le persone e avere successo”, ha detto a Today.

La cantante, nata Larissa de Macedo Machado, ha detto che la malattia “è cambiata”. [my] Mentalità completa, ecco perché ho realizzato questo album.

“Ho creato la generazione funk in ospedale”, ha osservato Anita. Pensavo, voglio un album come questo: se muoio lascerò dietro di me un album di cui sono orgoglioso.

Ed è esattamente quello che ho fatto.

“Sono davvero orgoglioso di questo album, non ho pensato a flussi, algoritmi e numeri, ho pensato solo a divertirmi e ad amare quello che facevo.

Anita è stata la star della copertina digitale di maggio di oggi

Anita è apparsa con la conduttrice di lunga data Hoda Kotb

Nel luglio 2022, la star ha utilizzato Twitter, che ora è diventato X, per condividere una foto di se stessa in un letto d’ospedale con il pollice in su.

“Sono venuta direttamente dal tour in ospedale per iniziare i preparativi per l’intervento di Emma non appena il mio corpo sarà pronto”, ha spiegato.

Ha aggiunto in un tweet successivo: “L’intervento era già stato programmato prima dell’inizio del tour. Ho una cosa chiamata endometriosi (che è molto comune in milioni di donne nel mondo, ma non è il modo in cui se ne dovrebbe parlare). Sono bene perché mi sto prendendo cura di me e terrò tutti aggiornati.” con tanto affetto.’

Oggi ha detto: “Dopo i miei problemi di salute, ho iniziato a prendermi più cura della mia spiritualità. Seguo la religione yoruba e ho dovuto immergermi in me stessa e in tutto ciò che mi fa sentire in pace.