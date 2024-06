L’investitore di Tesla Elon Musk è stato accusato di aver realizzato operazioni privilegiate per un valore di 7,5 miliardi di dollari

Icona nell’angolo in basso Icona a forma di angolo rivolta verso il basso. Alain Jockard/Getty Images

L’investitore di Tesla Michael Burry ha citato in giudizio Elon Musk per insider trading.

Musk è stato accusato di aver venduto azioni Tesla per un valore di 7,5 miliardi di dollari, sapendo che la società non avrebbe raggiunto gli obiettivi del quarto trimestre.

Ha affermato che il valore delle azioni sarebbe inferiore del 55% se Musk le vendesse dopo la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre.

Un investitore di Tesla ha accusato Elon Musk di utilizzare informazioni privilegiate sulla sua azienda per vendere azioni Tesla per un valore di 7,5 miliardi di dollari nel 2022, secondo una causa intentata giovedì presso la Delaware Chancery Court.

L’investitore Michael Perry ha affermato nella sua causa che Musk sapeva che Tesla avrebbe perso Previsioni per il quarto trimestre di quell’anno relative alle consegne di veicoli Ha venduto azioni Tesla per un valore di 7.530.113.926 dollari a novembre e dicembre 2022 prima di pubblicare il rapporto finanziario nel gennaio 2023.

La presunta causa Le operazioni di Musk “gli avrebbero fruttato meno del 55% degli importi realizzati” se fossero state completate dopo aver annunciato agli azionisti i risultati del trimestre finanziario.

“I profitti interni di Musk derivanti dalle vendite di novembre e dicembre ammontavano a circa 3 miliardi di dollari sulla base del prezzo di chiusura del 3 gennaio 2023 di 108,10 dollari per azione”, affermava la causa.

Gli avvocati di Perry e Musk non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Perry ha affermato nella causa che Musk aveva accesso a informazioni sulla sua azienda che non erano ancora disponibili al pubblico, il che ha portato alla vendita delle sue azioni.

La causa citava dichiarazioni rilasciate in seguito da Musk in una conferenza sugli utili del 2023, in cui l’amministratore delegato di Tesla affermava che la società aveva “un aggiornamento giornaliero in tempo reale di quante auto sono state ordinate ieri, quante auto sono state prodotte ieri” e che i dati “hanno nessuna latenza.” O ritardo.

Inoltre, la causa sosteneva che “un cambiamento nella logistica di produzione e consegna di Tesla” all’epoca avrebbe dovuto aumentare la probabilità che Musk avesse accesso a informazioni materiali e non pubbliche sui numeri di produzione e consegna di Tesla nel quarto trimestre.

Perry ha anche accusato Musk di aver fuorviato gli azionisti su cosa aspettarsi nel quarto trimestre di quell’anno, nell’ottobre 2022. Chiamata sugli utili.

“Quindi, il quarto trimestre sembra molto buono”, ha detto Musk durante la chiamata, secondo una trascrizione pubblicata da The Motley Fool.

Musk ha anche detto: “Non posso sottolinearlo abbastanza, abbiamo un’eccellente domanda nel quarto trimestre e ci aspettiamo di vendere ogni auto che produciamo in futuro come la vediamo.”

Momento del ricevitore Larry Ellison?

Gli azionisti possono intentare un’azione legale contro gli amministratori di una società se ritengono che vi sia stata una violazione dei doveri.

È emerso un caso notevole 2001 Quando Larry Ellison, allora amministratore delegato di Oracle, fu accusato di aver venduto azioni per un valore di quasi 900 milioni di dollari prima che la sua azienda rivelasse che non avrebbe soddisfatto le aspettative di utili. New York Times menzionato.

Secondo il rapporto, Ellison ha raggiunto un accordo e ha accettato di pagare 100 milioni di dollari in beneficenza.

Queste cause legali non sono rare ma spesso vengono respinte in una fase iniziale, ha detto a Business Insider James Park, un esperto di regolamentazione dei titoli presso l’Università della California, a Los Angeles.

“Ma in alcuni casi, come quello di Ellison, i tribunali si rifiutano di archiviare il caso, quindi c’è un incentivo a trovare un accordo piuttosto che rischiare un processo”, ha aggiunto.

Musk è già stato accusato di insider trading.

L’anno scorso, un gruppo di investitori ha intentato una class action contro il miliardario, accusandolo di questo Manipolazione del prezzo di DogecoinCriptovaluta Ornato Shiba Inu.

La causa, intentata nel giugno 2023, è ancora in corso.

Musk sta anche lottando per mantenere un pacchetto salariale da 55 miliardi di dollari dopo che l’avvocato del tribunale del Delaware Kathleen McCormick ha annullato l’accordo a gennaio. McCormick, descritto da un collega come “risoluto” e con un passato di schieramento con i venditori in acquisizioni aziendali, esaminerà anche la causa di Perry.

La sentenza di McCormick ha causato tensione per Musk nel Delaware, e lui ha promosso un’iniziativa per stabilire Tesla in Texas.

Da quando il pacchetto retributivo è stato annullato, fondi di investimento, azionisti e una società di consulenza per procura hanno esortato gli investitori di Tesla a votare contro il ripristino dell’accordo di Musk.

Gli investitori si incontreranno il 13 giugno per votare il pacchetto e una proposta per spostare lo stato di costituzione di Tesla dal Delaware al Texas.