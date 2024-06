Apple presenta iOS 18 con una schermata iniziale personalizzabile e aggiornamenti a macOS e watchOS

Apple (AAPL) ha presentato una serie di aggiornamenti software per le sue principali offerte software, tra cui iOS, il sistema operativo che alimenta iPhone, iPadOS, watchOS, macOS e altro ancora. Gli aggiornamenti apportano una serie di modifiche ai dispositivi Apple, da un’app Foto aggiornata per iPhone a una nuova app Vitals per Apple Watch.

Queste funzionalità arrivano anche in un momento in cui l’azienda sta implementando la sua strategia di intelligenza artificiale attraverso i suoi vari prodotti e servizi. L’azienda ha annunciato la nuova piattaforma di intelligenza artificiale generativa di Apple Intelligence, completa di una versione aggiornata di Siri e dell’accesso a GPT-4o di OpenAI per prodotti iPhone, iPad e Mac. Maggiori informazioni qui.

Ecco i maggiori aggiornamenti in arrivo sui dispositivi Apple entro la fine dell’anno.

iOS18

L’ultima versione di iOS, denominata iOS 18, presenterà una nuova schermata iniziale personalizzabile per iPhone che ti consentirà di riorganizzare le icone come desideri che appaiano, in modo da non doverle più tenere in una griglia rigida come facevi prima. iPhone è arrivato per la prima volta nel 2007. Potrai anche cambiare il colore delle icone delle tue app per dare loro un aspetto personalizzato.

Anche il Centro di controllo sta ottenendo importanti miglioramenti, consentendoti di aggiungere e riconfigurare i collegamenti alle app per app di terze parti. Sul fronte della privacy, Apple ha annunciato una nuova funzionalità chiamata Lock An App, che richiede agli utenti di utilizzare Face ID per aprire e accedere a determinate applicazioni. La nuova opzione cartella nascosta ti consentirà anche di nascondere alcune app sul tuo iPhone.

Nel frattempo, l’app Messaggi ora includerà la possibilità di programmare messaggi di testo ed effetti di testo come parole animate ed emoji che appaiono sullo schermo. L’app Mail avrà un nuovo aspetto con etichette sul dispositivo che inseriranno i tuoi messaggi in sezioni come email essenziali, promozioni o aggiornamenti da altre note.

Apple ha finalmente portato Rich Communication Services (RCS) nella sua app Messaggi. Questa funzionalità significa che gli utenti iPhone saranno in grado di inviare foto, video e testi crittografati di alta qualità agli utenti Android. Tuttavia, dovrai comunque avere a che fare con le odiose bolle di chat verdi.

L’app Apple Wallet includerà ora la funzione Tap for Cash che ti consente di pagare rapidamente un amico con Apple Cash mettendo insieme i tuoi telefoni.

La modalità Gioco arriverà anche su iPhone. In questa modalità, il tuo iPhone ridurrà automaticamente le attività in background per garantire che i giochi funzionino senza intoppi e senza ritardi.

L’app Foto per iOS 18 sta ricevendo un grande aggiornamento di design che inserisce una griglia di foto per l’intera libreria nella parte superiore dello schermo e un pulsante di filtro che ti consente di organizzare le foto. Puoi anche esplorare le foto tramite la sezione Persone e animali domestici, che ti consente di visualizzare raccolte di foto di persone specifiche, nonché di animali domestici.

iPadOS 18 di Apple include molte delle stesse funzionalità di iOS 18, inclusa una nuova app Foto e una schermata Home personalizzabile. Il software includerà anche nuovi aggiornamenti a cose come SharePlay, che ti consente di prendere il controllo dell’iPad di un altro utente per aiutarlo a navigare e regolare le impostazioni. L’azienda sta anche lavorando per portare un’app calcolatrice sull’iPad, qualcosa che mancava da tempo. L’app includerà una funzione Math Notes che ti consentirà di scrivere equazioni matematiche sullo schermo utilizzando Apple Pencil e l’iPad le risolverà immediatamente.

VisionOS 2

Apple ha anche annunciato VisionOS 2, la seconda versione del sistema operativo che alimenta le cuffie Vision Pro. L’azienda afferma che l’app fotografica del dispositivo AR/VR ora ti darà la possibilità di convertire i tradizionali scatti 2D in immagini 3D utilizzando l’apprendimento automatico, così potrai vedere le tue foto da diverse prospettive.

Ci sono anche nuovi modi per navigare nel sistema operativo, come alzare la mano aperta per mostrare la schermata principale. Anche Mac Virtual Display, che ti consente di eseguire il mirroring dello schermo del tuo Mac su Vision Pro, sta ricevendo un aggiornamento per creare display virtuali più grandi e Apple afferma che sta aggiungendo il supporto del treno per utilizzare Vision Pro in movimento mentre si viaggia sui binari. Questa funzione ha lo scopo di impedire che lo schermo si muova in modi strani mentre sei in viaggio. C’è un’opzione simile per i voli.

Apple afferma che Vision Pro arriverà anche in altri paesi tra cui Cina, Giappone e Singapore a giugno e nei paesi europei a luglio.

Watch OS 11

Da parte sua, il sistema watchOS 11 di Apple presenta una nuova modalità di allenamento che può vedere come i tuoi allenamenti influenzano il tuo corpo nel tempo. L’orologio utilizzerà un algoritmo per stimare l’intensità dell’allenamento. Potrai quindi valutare il tuo livello di sforzo da 1 a 10. Apple Watch utilizzerà quindi questi dati per aiutarti a capire quanto il tuo allenamento ti sta aiutando a migliorare nel tempo.

Fortunatamente, sarai anche in grado di mettere in pausa gli anelli di allenamento, permettendoti di dire al tuo Apple Watch se ti stai prendendo un giorno libero dall’allenamento o se hai un infortunio che ti impedisce di allenarti.

La nuova app Vitals per l’orologio sarà in grado di darti uno sguardo più approfondito sulla tua salute generale e dirti quando la frequenza cardiaca, la temperatura e il sonno non sono sincronizzati con i tuoi intervalli normali.

Sequoia

MacOS Sequoia, che supporta Mac e MacBook, offre molte delle funzionalità presenti in iOS 18 e iPadOS 18, tra cui Note matematiche per l’app Calcolatrice e testo più espressivo in Messaggi, oltre alla nuova funzionalità iPhone Mirroring che ti consente di accedere e controllare in modalità wireless. Sul tuo iPhone dal tuo Mac.

Potrai anche spostare le tue app sullo schermo, posizionandole in quadranti diversi in modo da sfruttare al meglio lo spazio di visualizzazione. Nel frattempo, Safari offre la capacità di riassumere gli articoli rimuovendo le distrazioni dalle pagine Web, il che avrà sicuramente un impatto sugli inserzionisti online.

Apple sta inoltre lanciando una nuova versione della sua suite di gioco per portare più giochi basati su Windows su Mac e MacBook. L’azienda ha approfondito per anni lo spazio dei giochi e sembra che stia dando i suoi frutti man mano che sempre più sviluppatori iniziano a rilasciare titoli per i sistemi dell’azienda. Caso in questione: Ubisoft ha annunciato che il suo titolo più recente, “Assassin’s Creed”, sarà disponibile per Mac e iPhone entro la fine dell’anno.

Apple in genere rilascia gli ultimi aggiornamenti software durante l’autunno, con il lancio di iOS insieme all’iPhone. Puoi aspettarti che iPadOS, visionOS, watchOS e macOS arrivino nello stesso periodo.

