Apple si unisce alla corsa per trovare il codice AI che abbia senso

Questa è stata una settimana entusiasmante per la comunità dell’intelligenza artificiale, poiché Apple si è unita a Google, OpenAI, Anthropic, Meta e altri nella competizione di lunga data per trovare un codice che suggerisca l’intelligenza artificiale agli utenti remoti. Come tutti gli altri, Apple ha fatto una scommessa.

L’intelligenza di Apple è rappresentata da una forma circolare composta da sette anelli. Oppure è un cerchio con al suo interno il simbolo dell’infinito sbilanciato? No, questa è la nuova Siri, Supportato Alimentato dall’intelligenza di Apple. O è una nuova Siri quando il tuo telefono si illumina attorno ai bordi? SÌ.

Il problema è che nessuno sa che aspetto abbia l’intelligenza artificiale, o anche come dovrebbe essere. Fa tutto ma sembra niente. Tuttavia, deve essere rappresentato nelle interfacce utente in modo che le persone sappiano che stanno interagendo con un modello di apprendimento automatico e non semplicemente con le vecchie ricerche, invii o altro.

Sebbene esistano diversi approcci per descrivere questa intelligenza che tutto vede, tutto sa e tutto fa, questi si sono coalizzati attorno all’idea che un avatar AI dovrebbe essere non minaccioso, astratto, ma relativamente semplice e non antropomorfo. (Sembra che abbiano rifiutato il mio suggerimento secondo cui questi modelli parlano sempre all’unisono.)

Le prime icone dell’intelligenza artificiale a volte erano piccoli robot, cappelli da mago o bacchette magiche: cose nuove. Ma le implicazioni del primo sono disumanità, rigidità e limitazioni: i robot non conoscono le cose, non sono personali per te, eseguono compiti automatizzati predefiniti. Bacchette magiche e simili suggeriscono un’invenzione irrazionale, misteriosa e inspiegabile, forse utile per un generatore di immagini o una cassa di risonanza creativa, ma non per il tipo di risposte realistiche e affidabili che queste aziende vogliono farti credere che l’intelligenza artificiale stia fornendo.

Il design del logo aziendale è generalmente una strana combinazione di visione forte, necessità commerciale e compromesso da parte del comitato. Puoi vedere questi effetti nei loghi mostrati qui.

L’intuizione più forte va, nel bene e nel male, al punto nero di OpenAI. È un pozzo freddo e anonimo in cui getti la tua domanda, un po’ come un pozzo dei desideri o una grotta dell’eco.

Crediti immagine: OpenAI/Microsoft

Non sorprende che la massima autorità del comitato vada a Microsoft, il cui logo Copilot è praticamente anonimo.

Ma notate come quattro su sei (cinque su sette se conti Apple due volte, e perché non dovremmo farlo noi) usano graziosi colori caramello: colori che non significano nulla ma sono allegri e amichevoli, e tendono al femminile (come tali cose sono prese in considerazione). linguaggio del design) o addirittura infantile. Gradazioni tenui al rosa, al viola e al turchese. Colori pastello, non colori solidi; Quattro forme morbide e infinite; Confusione e Google hanno spigoli vivi, ma la prima suggerisce un libro infinito mentre il secondo è una stella felice e armoniosa, dalle concavità accoglienti. Alcuni si animano anche durante l’uso, creando l’impressione di vita e risposta (e attirando l’occhio, quindi non puoi ignorarlo – guardandoti, morto).

In generale, l’impressione desiderata è quella di cordialità, apertura e potenziale indefinito – in contrapposizione ad aspetti come, ad esempio, competenza, competenza, risolutezza o creatività.

Pensi che sto analizzando troppo? Quante pagine pensi che sia stata eseguita la documentazione del processo di progettazione per ciascuno di questi loghi? Più o meno 20 pagine? I miei soldi sarebbero sul primo. Le aziende sono ossessionate da queste cose. (Ma in qualche modo manca il punto morto del simbolo dell’odio o crea un sentimento sessuale inspiegabile.)

Tuttavia, il punto non è che i team di progettazione nelle aziende facciano quello che fanno, ma che nessuno è riuscito a elaborare un concetto visivo che dica inequivocabilmente “intelligenza artificiale” all’utente. Nella migliore delle ipotesi, queste forme colorate trasmettono un concetto negativo: che questa facciata è proprio questo NO e-mail, NO Motore di ricerca, NO Nota applicazione.

I banner e-mail spesso appaiono come una busta perché sono (ovviamente) e-mail, in teoria e in pratica. Il simbolo più generale “invia” per le lettere è appuntito e talvolta diviso, come un aquilone, per indicare un documento in movimento. Le impostazioni utilizzano un ingranaggio o una chiave inglese, che indica la riparazione di un motore o di una macchina. Questi concetti si applicano a tutte le lingue e (in una certa misura) alle generazioni.

Non tutte le icone possono indicare chiaramente la funzione corrispondente. Come possiamo riferirci alla parola “download”, ad esempio, quando la parola varia da una cultura all’altra? In Francia si scarica una copia, il che ha senso ma non è realmente un “download”. Tuttavia, ci imbattiamo in una freccia che punta verso il basso, a volte toccando una superficie. Giù. Lo stesso vale per il cloud computing: abbiamo adottato il cloud nonostante sia un termine di marketing per indicare “un grande data center da qualche parte”. Ma qual è l’alternativa, un piccolo pulsante per il data center?

L’intelligenza artificiale è ancora così nuova per i consumatori che viene detto loro di usarla al posto di “altre cose”, una categoria molto generale che i fornitori di prodotti di intelligenza artificiale odiano definire, perché ciò implica che ci sono alcune cose che l’intelligenza artificiale può fare e altre no. Non sono pronti ad ammetterlo: l’intera fantasia dipende dalla capacità dell’intelligenza artificiale di fare qualsiasi cosa in teoria, è solo una questione di ingegneria e informatica per realizzarla.

In altre parole, per parafrasare Steinbeck: tutta l’intelligenza artificiale si considera un’intelligenza artificiale temporaneamente scomoda. (O dovrei dire, viene preso in considerazione dal reparto marketing, poiché l’intelligenza artificiale stessa, in quanto generatrice di modelli, non tiene conto di nulla.)

Nel frattempo, queste aziende devono ancora dargli un nome e dargli un “volto”, anche se è piacevole ed emozionante che nessuno abbia già scelto un volto. Ma anche in questo caso è soggetto ai capricci dei consumatori, che liquidano i numeri di versione GPT come una stranezza, preferendo dire ChatGPT; Chi non riesce a relazionarsi con il “Bardo” ma cede al “Gemelli” che è messo alla prova nella concentrazione; Chi non ha mai voluto usare Bing per questa cosa (e certamente non parlarci) ma non gli dispiacerebbe avere un copilota.

Da parte sua, Apple ha adottato un approccio fucile: chiedere a Siri di interrogare Apple Intelligence (due loghi diversi), cosa che avviene all’interno di Private Cloud Compute (nessuna relazione con iCloud), o forse anche reindirizzare la tua richiesta a ChatGPT (nessun logo consentito), e la prova migliore che l’intelligenza artificiale sta ascoltando quello che stai dicendo sono… colori vorticosi, da qualche parte o ovunque sullo schermo.

Fino a quando l’intelligenza artificiale stessa non sarà meglio definita, possiamo aspettarci che i simboli e i loghi che la rappresentano continuino a essere forme vaghe, non minacciose e astratte. Un blob colorato e in continua evoluzione non toglierebbe nulla al tuo lavoro, vero?