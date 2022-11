Attore Oh Yeong-su “Squid Game” accusato di cattiva condotta sessuale

Oh giovane Sool’attore coreano che ha recentemente vinto il globo dorato per la sua interpretazione nella fortunata serieGioco di calamari“, con l’accusa di cattiva condotta sessuale. È stato rilasciato senza arresto.

I pubblici ministeri di Suwon, vicino a Seoul, hanno rivelato venerdì di aver accusato Oh il giorno prima. Il 78enne Oh avrebbe toccato in modo inappropriato il corpo di una donna a metà del 2017.

La presunta vittima ha sporto denuncia contro Oh nel dicembre dello scorso anno. Le autorità hanno chiuso il caso ad aprile, ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap, ma lo hanno riaperto su richiesta della vittima. Quando è stato chiesto dall’accusa, Oh ha negato le accuse.

In una dichiarazione che Oh ha condiviso con l’emittente coreana JTBC, l’attore ha dichiarato: “Le ho tenuto la mano per mostrare la strada intorno al lago. Mi sono scusato perché [the person] Ha detto che non avrebbe fatto storie, ma questo non significa che ammetto le accuse”.

“Tutto quanto riportato dai media locali non è effettivamente corretto”, ha citato un funzionario del tribunale di Suwon all’agenzia di stampa francese AFP.

KCNA ha aggiunto che il Ministero della Cultura coreano ha ritirato una pubblicità televisiva di stato sull’innovazione organizzativa che mostrava “Oh, fuori onda” dopo l’accusa.

Nato nel 1944 a Kaesong, che ora fa parte della Corea del Nord, Oh si è trasferito con la sua famiglia nel Sud controllato dagli Stati Uniti dopo che il 38° parallelo era diventato la linea di demarcazione e prima della guerra tra le due Coree.

Ha iniziato a recitare professionalmente nel 1967 e ha trascorso la maggior parte della sua carriera nel teatro dal vivo. Nel 2013, ha affermato di aver recitato in più di 200 produzioni teatrali, inclusi gli adattamenti coreani di “Un tram che si chiama desiderio” e “Faust” di Goethe.

Prima di “Squid Game”, il film più famoso di Oh era il vecchio monaco nel pluripremiato film di Kim Ki-duk “Primavera, estate, autunno, inverno… e primavera”.

In “Squid Game” di Netflix, Oh ha interpretato il più grande concorrente in una competizione di sopravvivenza e sembrava un personaggio frustrato in mezzo a una serie di violenti interessi personali.

Il ruolo gli è valso un Golden Globe come miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film per la televisione, nonché una nomination ai Primetime Emmy come miglior attore non protagonista in una serie drammatica.

diversi Ha contattato Netflix per un commento ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.