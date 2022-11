Come sarebbero oggi i dinosauri se non si fossero mai estinti? : ScienceAlert

Sessantasei milioni di anni fa, a asteroide Colpisci il terreno con forza 10 miliardi di bombe atomiche E ha cambiato il corso dello sviluppo.

Il Il cielo si oscurò E le piante hanno smesso di fotosintetizzare. Le piante morirono e poi morirono gli animali che si nutrivano di esse. La catena alimentare è crollata. su di me 90 percento di tutti i tipi scomparso. Quando la polvere si è depositata, è tutto dinosauri Tranne branco di uccelli Estinto.

Ma questo evento catastrofico ha reso possibile l’evoluzione umana. Il resto dei mammiferi, compresi alcuni, prosperò primati primari Si sarebbe evoluto per noi.

Immagina che l’asteroide sia mancato e che i dinosauri siano sopravvissuti. Immagina uccelli rapaci altamente evoluti che sventolano la loro bandiera la luna. dinosauro Gli scienziati, con la scoperta della relatività, discutono di un mondo ipotetico, dove i mammiferi hanno conquistato la terraferma in modo incredibile.

Questo può sembrare una cattiva fantascienza, ma solleva alcune profonde domande filosofiche sull’evoluzione. L’umanità è qui solo per caso o l’evoluzione degli utenti di strumenti intelligenti è inevitabile?

Cervelli, strumenti, linguaggio e grandi gruppi sociali ci rendono la specie dominante sul pianeta Terra. Sono 8 miliardi Homo sapiens nei sette continenti. A peso, ecco Più umani di tutti gli animali selvatici.

abbiamo Modifica di mezza terra per nutrirci. Puoi discutere con creature come gli umani È destinato ad evolversi.

Negli anni ’80, paleontologo Dal Russel Suggerisci un esperimento mentale in cui a I dinosauri carnivori si sono evoluti in uno strumento intelligente. Questo “tirannosauro” aveva grandi cervelli con pollici opposti e camminava eretto.

Questo non è impossibile, ma non è probabile. La biologia di un animale determina la direzione del suo sviluppo. Il tuo punto di partenza limita i tuoi punti finali.

Se abbandonassi il college, probabilmente non saresti un neurochirurgo, o un avvocato, o uno scienziato missilistico alla NASA. Ma potresti essere un artista, un attore o un imprenditore. I percorsi che intraprendiamo nella vita aprono alcune porte e ne chiudono altre. Questo vale anche per l’evoluzione.

Considera le dimensioni dei dinosauri. A partire dal periodo Giurassico, dinosauri sauropodi, Brontosauro e parenti Si sono evoluti in giganti di 30-50 tonnellate La sua lunghezza raggiunge i 30 metri, dieci volte il peso di un elefante e la lunghezza di una balenottera azzurra.

Questo è successo in più gruppi, incl DiplodossidiBrachiosauridi TuriasauridiE il Mamenchisauridi E il Titanosauria.

Ciò è accaduto in diversi continenti, in tempi diversi e in climi diversi, dai deserti alle foreste pluviali. Ma gli altri dinosauri che vivevano in questi ambienti non sono diventati super giganti.

Il filo conduttore che collegava questi animali era che erano sauropodi. Qualcosa sull’anatomia dei sauropodi… polmoniossa cave con a Elevato rapporto forza-pesoo metabolismo Tutte queste cose – Scatena il loro potenziale evolutivo. Ha permesso loro di crescere in un modo mai visto prima in un animale selvatico, o non da allora.

Allo stesso modo, i dinosauri carnivori si sono evoluti più e più volte come enormi predatori, lunghi dieci metri e tonnellate multiple. più di 100 milioni di anni, megalosauriE il allosauroE il carcharodontosauridiE il neovenatoridi, Infine tirannosauri Predatori giganti evoluti.

I dinosauri se la cavavano bene con corpi grandi. Grandi cervelli Non tanto. I dinosauri hanno mostrato una debole tendenza all’aumento delle dimensioni del cervello nel tempo. Ai dinosauri del Giurassico piace AllosauroE il stegosauro, E il Brachiosauro Aveva un cervello piccolo.

Nel tardo Cretaceo, 80 milioni di anni dopo, tirannosauri Gli uccelli d’anatra hanno sviluppato cervelli più grandi. Ma nonostante le sue dimensioni, il t-rex Il cervello pesa ancora solo 400 grammi. un Velociraptor Peso del cervello 15 grammi. Il cervello umano medio pesa 1,3 chilogrammi.

I dinosauri sono entrati in nuovi domini nel tempo. I piccoli erbivori divennero più comuni e gli uccelli si diversificarono. Le forme dalle gambe lunghe si sono evolute in seguito, suggerendo una corsa agli armamenti tra i predatori dai piedi veloci e la loro preda.

I dinosauri sembrano avere una vita sociale sempre più complessa. Hanno cominciato a vivere mandrie ed evoluto corna elaborate combattere e mostrare. Tuttavia, i dinosauri sembrano per lo più ripetersi, evolvendosi in erbivori giganti e carnivori dal cervello piccolo.

Ci sono quasi 100 milioni di anni di storia dei dinosauri che suggeriscono che avrebbero fatto qualcosa di radicalmente diverso se l’asteroide non fosse intervenuto. Probabilmente abbiamo ancora quegli erbivori giganti dal collo lungo e predatori simili a tirannosauri.

Potrebbero essersi evoluti in cervelli leggermente più grandi, ma ci sono poche prove che si siano evoluti in geni. È anche improbabile che i mammiferi li abbiano spostati. I dinosauri hanno monopolizzato i loro habitat fino alla fine, quando l’asteroide ha colpito.

Nel frattempo, i mammiferi avevano varie limitazioni. Non hanno mai evoluto erbivori e carnivori giganti. Ma hanno sviluppato grandi cervelli più e più volte. I megacervelli (più grandi o più grandi del nostro) si sono evoluti in orche, capodogli, balene, elefanti, foche leopardo e scimmie.

Oggi, pochi dei discendenti dei dinosauri – uccelli come corvi e pappagalli – li hanno menti complesse. Possono usarlo StrumentiE parlare e contare. Ma sono mammiferi come scimmie, elefanti e delfini che hanno sviluppato i cervelli più grandi e i comportamenti più complessi.

L’eliminazione dei dinosauri garantisce l’evoluzione dell’intelligenza dei mammiferi?

Beh, forse no.

I punti di partenza possono limitare i punti finali, ma non li garantiscono neanche. Steve Jobs, Bill Gates e Mark Zuckerberg Tutti hanno abbandonato il college. Ma se l’abbandono degli studi ti rendesse automaticamente un miliardario, ogni abbandono del college sarebbe ricco. Anche se inizi nel posto giusto, hai bisogno di possibilità e fortuna.

La storia evolutiva delle scimmie indica che la nostra evoluzione non è stata affatto deterministica. In Africa, i primati si sono già evoluti in scimmie dal cervello grande e altro ancora 7 milioni di anniprodotto umani moderni. Ma altrove l’evoluzione dei primati ha preso strade molto diverse.

quando Le scimmie hanno raggiunto il Sud America 35 milioni di anni fa si sono appena evoluti in più specie di scimmie. I primati sono arrivati ​​in Nord America almeno tre volte separate. 55 milioni di anni faE il 50 milioni di anni faE il 20 milioni di anni fa.

Tuttavia, non si sono evoluti in una specie che produce armi nucleari e smartphone. Invece, per motivi che non capiamo, si sono estinti.

In Africa, e solo in Africa, l’evoluzione dei primati ha preso una direzione unica. Qualcosa sugli animali, le piante e la geografia dell’Africa guidò l’evoluzione delle scimmie: terrestre, corpo grosso, grandi cervelliE il Uso di strumenti primati.

Anche senza i dinosauri, la nostra evoluzione aveva bisogno del giusto mix di possibilità e fortuna.

Niccolò RSenior Lecturer in Paleontologia e Biologia Evoluzionistica, Università di Bath

Questo articolo è stato ripubblicato da Conversazione Con licenza Creative Commons. Leggi il L’articolo originale.