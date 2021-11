Biden firma una legge per le infrastrutture da 1 trilione di dollari

Mercoledì visiterà quindi lo stabilimento della General Motors a Detroit, evidenziando i finanziamenti volti a costruire 500.000 stazioni di ricarica per veicoli elettrici e aggiornare le reti elettriche del paese. Il costo dei veicoli elettrici è di Mr. Biden è molto più basso di quanto inizialmente proposto, ma i dirigenti affermano che accelererà la transizione verso auto e camion a basse emissioni.

“Con questa combinazione di investimenti e sappiamo dove sta andando il settore”, ha affermato il sig. Brian Dees, presidente del Consiglio economico nazionale di Biden, ha dichiarato: “Speriamo che questo sia l’inizio di un vero cambiamento nella nostra infrastruttura automobilistica”.

Il conto dell’infrastruttura a colpo d’occhio Carta 1 su 5 Trasporto. La proposta vedrebbe miliardi di dollari Nuova spesa federale Va a strade, ponti e progetti di trasporto. Amtrak vedrà un enorme flusso di cassa sin dal suo inizio e finanzierà progetti che forniscono viaggi sicuri per i pedoni. Clima. Il finanziamento sarà fornito Il Paese deve essere meglio preparato ad affrontare il riscaldamento globale. Il dipartimento forestale riceverà miliardi di dollari per mitigare gli effetti degli incendi. Il disegno di legge prevede 73 miliardi di dollari per modernizzare la rete elettrica del paese per consentirle di trasportare energia rinnovabile. Risorse per le comunità arretrate. Si prevede che il nuovo programma di sovvenzioni da 2 miliardi di dollari amplierà i programmi di trasporto nelle aree rurali. Il disegno di legge aumenterà il sostegno alle comunità dei nativi americani e stanzierà 216 milioni di dollari al Bureau of Indian Affairs. Per gli sforzi di resistenza al clima e di adattamento.

Sig. La legge è stata il risultato di intense trattative durante il primo anno di presidenza di Biden. Una pacca sulla schiena, In una carriera di governo durata fino agli anni ’70, il presidente voleva la politica di formare una coalizione. Sig. Biden prima ha stretto accordi con i repubblicani del Senato, 18 dei quali alla fine hanno votato a favore del disegno di legge, e poi ha stretto accordi con i democratici progressisti alla Camera, che gli hanno chiesto di sostenere il partito più grande. Fattura di spesa.

Lunedì il sig. Come hanno notato Biden e altri oratori, i precedenti presidenti hanno fallito nei loro tentativi di mediare accordi infrastrutturali su larga scala. Il presidente Donald J. Sotto Trump, la “Settimana delle infrastrutture” si è rivelata uno scherzo, poiché i dirigenti spesso hanno promesso di concentrarsi sulla questione, seguita da una serie di scandali. Invece di concentrarsi su un importante taglio delle tasse approvato nel 2017, il sig. Il gruppo di Trump non ha mai esercitato una seria pressione su un disegno di legge sulle infrastrutture al Congresso.

Il senatore Rob Portman, un repubblicano dell’Ohio, ha guidato la parte del suo partito nei negoziati sulle infrastrutture, sollevando la questione tra i repubblicani. Lunedì lodato Trump. Sig. Biden non ne ha fatto menzione, invece di parlare di come Washington può affrontare combattimenti discriminatori quando c’è un accordo sulla politica.

Sig. Sebbene il pacchetto sia più piccolo di quello proposto originariamente da Biden, indicherebbe un aumento di circa 550 miliardi di dollari rispetto alla fattura attuale. I ricercatori della Brookings Institution stimano che il denaro dimezzerà la spesa per le infrastrutture federali come parte dell’economia nei prossimi cinque anni, secondo il presidente Franklin D. Roosevelt. Il nuovo contratto sotto Roosevelt sarà quasi parallelo agli accordi infrastrutturali. Sig. Il disegno di legge di Biden da 1,85 trilioni di dollari – stimano che l’aumento della spesa per le infrastrutture oscurerebbe il nuovo accordo se il disegno di legge, che include più soldi per combattere il cambiamento climatico, venisse approvato.

Tale aumento metterà alla prova la capacità del governo di spendere soldi in tempo ed in modo efficiente. Domenica il sig. Biden ha nominato Mitch Laundreau, l’ex sindaco di New Orleans, per supervisionare l’attuazione del disegno di legge sulle infrastrutture.