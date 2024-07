Camila Mendes e Madeline Klein recitano nel film

Camila Mendes, Madeline Klein, Sarah Pidgeon, Tyreek Weathers e Jonah Hauer-King

Cindy Ord/Getty Images; Dennis Leopoldo; Cody Liedtke; Parrocchia Lewis; Nelson Bernard/Getty Images

So cosa hai fatto l’estate scorsa La sua squadra si sta preparando a far uscire il suo nuovo film la prossima estate.

Madeline Klein, protagonista della serie Netflix Banche esterneE Camila Mendes, che ha interpretato Veronica nella lunga serie della CW Riverdaleè in trattative per dirigere il cast del remake del film horror di successo del 1997 per la Sony Pictures.

Sono in corso trattative anche con la candidata al Tony Award Sarah Pigeon. Atlanta Tyreek Weathers e Jonah Hauer-King, che interpretano il principe Eric nel remake live-action della Disney la Sirenetta.

Thr In precedenza era stato riferito che Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. erano in trattative per riprendere i loro ruoli dal film originale.

Jennifer Kayten Robinson (Vendetta) dirigerà il nuovo progetto da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Sam Lansky dopo una sceneggiatura iniziale di Leah McKendrick. Neal Moritz, uno dei produttori del film originale, sta producendo il remake.

Sony si sta muovendo rapidamente a questo riguardo poiché ha fissato una data di rilascio per questa funzionalità al 18 luglio 2025.

So cosa hai fatto l’estate scorsa Il film è uscito nelle sale il 17 ottobre 1997 e ha incassato più di 72 milioni di dollari al botteghino (142 milioni di dollari oggi). Il cast include Hewitt, Prinze, Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe nella storia di un gruppo di amici che vengono inseguiti da un cattivo con un gancio dopo aver tentato di coprire un colpo su di lui con la loro macchina. Il primo film è stato scritto da lui urlando Scritto dallo sceneggiatore Kevin Williamson, il film è basato sull’omonimo romanzo del 1973 di Lois Duncan.

Hewitt e Prinze tornarono per il sequel del 1998 Ancora non so cosa hai fatto l’estate scorsaMentre l’anno 2006 Saprò sempre cosa hai fatto l’estate scorsa La serie è stata prodotta da un nuovo staff e destinata esclusivamente all’intrattenimento domestico. Amazon lancerà una serie basata sulla proprietà nel 2021.

Il nuovo modello è il 2022 urlando Un remake in cui i membri del cast originale hanno collaborato con una squadra di giovani promettenti, che in questo caso includeva Jenna Ortega e Melissa Barrera. Segue anche la strategia dello studio di cercare di costruire una nuova generazione di star, come visto nelle commedie romantiche Sidney Sweeney e Glen Powell Chiunque tranne te.

Mendes è apparso come Veronica nella serie Riverdale, che ha terminato la sua corsa l’anno scorso. I suoi lavori recenti includono i film del 2024 Promossa E musicaOltre a una precedente collaborazione con Robinson nella commedia nera per adolescenti di Netflix del 2022 Vendetta.

Cline è meglio conosciuta per aver interpretato Sarah Cameron nella serie Banche esterneInoltre, faceva parte dell’audace elenco di sospettati nel caso Rian Johnson. Cipolle di vetro: un mistero sui coltelli.

Pigeon è attualmente protagonista della commedia di Broadway In antropomorfo, riprendendo il ruolo di “Diana” che aveva iniziato Off-Broadway in Playwrights Horizons. “Playing with Music”, su una band simile ai Fleetwood Mac sull’apice della celebrità, ha stabilito all’inizio di quest’anno il record per il maggior numero di nomination ai Tony Award, guadagnandone 13, inclusa una per Pidgeon. Il suo lavoro ha anche ottenuto nomination per il Drama League Award “Outstanding Performance” e l’Outer Critics Circle Award “Outstanding Performance”. Sul grande schermo, è apparsa nei panni della giovane Kathryn Hahn in Tiny Beautiful Things di Hulu ed è stata la protagonista di The Wilds di Amazon.

Withers, forse meglio conosciuto per il suo ruolo nella serie FX Atlantaè pronto a fare un grande successo sul grande schermo dopo essersi recentemente concluso per luiformalmente conosciuto come capraProdotto da Universal Pictures e Monkey Paw Productions. Withers interpreta il ruolo principale nel film, un thriller psicologico incentrato su un promettente quarterback della NFL che viene invitato ad allenarsi con l’anziana stella della sua squadra, interpretata da Marlon Wayans. Il film uscirà nelle sale a settembre 2025.

Hower King è un attore britannico apparso negli adattamenti televisivi di Piccole donne E Fine Howard. Recentemente ha recitato Il tatuaggio di Auschwitzun dramma storico presentato in anteprima su Peacock la scorsa primavera.

Klein è rappresentato da CAA, Bold Talent Agency, Entertainment 360 e Hirsch Wallerstein, mentre Mendes è rappresentato da CAA e Luber Roklin Entertainment.

Pidgeon è rappresentato da Gersh, Anonymous Content e Jackoway Austen, mentre Withers è rappresentato da CAA e Jackoway Austen. Hauer-King è rappresentato da CAA, United Agents del Regno Unito e Jackoway Austen.