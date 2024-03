Chance Perdomo, Le Terrificanti Avventure di Sabrina e star della Generazione 5, muore a 27 anni

Perdomo ChanceIL Le terrificanti avventure di Sabrina E Quinta Gen Stella, è morta. Aveva 27 anni.

I suoi rappresentanti hanno affermato che l'attore è morto a causa di un incidente in moto Reporter di Hollywood Nella situazione attuale. Nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente.

“La sua passione per l'arte e il suo insaziabile appetito per la vita erano avvertiti da tutti coloro che lo conoscevano, e il suo calore vivrà in coloro che amava”, hanno affermato in una dichiarazione dei suoi rappresentanti. “Chiediamo di rispettare il desiderio di privacy della famiglia mentre piange la perdita del loro amato figlio e fratello.”

Più recentemente, Perdomo ha recitato negli spettacoli Prime Video Ragazzi RuoloF, quinto generale, Che lo ha visto assumere il ruolo di Andre Anderson, un popolare studente della Godulkin University in grado di manipolare magneticamente gli oggetti.

“Non riusciamo a capirlo”, hanno condiviso i produttori della serie in una dichiarazione. “Per quelli di noi che lo conoscevano e lavoravano con lui, Chance era sempre affascinante e sorridente, una forza della natura entusiasta, un artista di incredibile talento e, più di ogni altra cosa, semplicemente una persona molto gentile e adorabile. Anche scrivendo di lui nel il passato non ha senso Siamo così dispiaciuti per la famiglia “Chance, siamo rattristati dalla perdita del nostro amico e collega. Abbraccia i tuoi cari stasera.”

Nella propria dichiarazione, Amazon ha dichiarato che MGM Studios e Sony Pictures Television sono anche i produttori Quinta Gen“L'intera famiglia di quinta generazione è devastata dall'improvvisa scomparsa di Chance Perdomo. Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television offrono i nostri pensieri sinceri e il nostro sostegno alla famiglia di Chance e a tutti coloro che lo amavano in questo momento difficile”, ha scritto.

Quinta Gen Arrivò a fine settembre nel bel mezzo di uno sciopero degli attori e continuò a farlo Un successo di criticae ha ricevuto rapidamente un rinnovo della stagione due settimane dopo il suo debutto. Tuttavia, Amazon ha detto che rinvierà l'inizio della produzione del sequel, le cui riprese avrebbero dovuto iniziare il prossimo aprile.

Prima della serie Prime Video, l'attore interpretava l'adorabile Ambrose Spellman, cugino di Sabrina (Kiernan Shipka), in Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina. Il suo personaggio spesso fungeva da coscienza e partner di Sabrina, spesso nascondendole segreti, anche se temeva che le sue pratiche potessero metterla in pericolo.

Chance Perdomo è nato il 19 ottobre 1996 a Los Angeles, ma è cresciuto a Southampton, in Inghilterra, dopo essersi trasferito lì con sua madre. Inizialmente aveva intenzione di studiare legge dopo la laurea, ma ha deciso invece di dedicarsi alla recitazione. Si è trasferito a Londra dove si è unito al National Youth Theatre e successivamente ha studiato presso la Identity School of Acting.

Le terrificanti avventure di Sabrina Segna il primo ruolo importante dell'attore. Ha detto in precedenza THR Uno dei suoi primi test è stato per… Parte di Jughead Jones in Riverdale, Che alla fine andò a Cole Sprouse. Tuttavia, Perdomo si è distinto per Roberto Aguirre-Sacasa, che ha creato entrambi Sabrina E Riverdale, Lo ha scelto come Ambrose.

“[I] “Ho fatto alcune registrazioni, ho fatto un buon numero di giri e non avevo idea di quanto ci fossi arrivato vicino”, ha detto l'attore. “Avevano in mente me e non ne ho avuto idea se non più tardi. Roberto ha detto: 'Fratello, sai quanto ci sono arrivato vicino?'… Eri quasi tu.”

Sebbene abbia perso il ruolo, Perdomo lo ha condiviso Nessun rancore nei confronti di Sprouse. “Non sono nemmeno pazzo”, ha detto. “Sono cresciuto guardando Cole Sprouse e suo fratello [Dylan Sprouse]E avvicinarsi e perdersi nei confronti di qualcuno che stavo guardando, è una buona cosa.

Oltre ai suoi principali ruoli televisivi Quinta Gen La star ha avuto un ruolo ricorrente Dopo Serie di film con Landon Gibson. Come appariva in Omicidio medio, ucciso a causa dei miei debiti, che ha ricevuto una nomination ai BAFTA, La piuma di Hetty E Shakespeare e Hathaway: investigatori privati.

