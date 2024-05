Charlie Cullen: fondatore del gruppo rock americano Train, muore all’età di 58 anni

Attenzione: la BBC non è responsabile per il contenuto dei siti web esterni. I contenuti di YouTube possono contenere pubblicità

Andarono in tournée con Barenaked Ladies e Counting Crows e nel 2003 il loro album My Private Nation divenne disco di platino.

I Train hanno continuato ad avere successi tra cui “Drive By” nel 2012, e il loro album in studio più recente è stato AM Gold nel 2022, il loro primo album in studio in cinque anni.