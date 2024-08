“Che serata fantastica per Kamala Harris.”

Kamala Harris ha accettato la nomina dei democratici alla presidenza ieri sera alla Convenzione nazionale democratica di Chicago, ma non senza alcuni commenti del candidato repubblicano Donald Trump. Jon Stewart ha avuto alcune riflessioni su tutto questo durante la sua trasmissione Spettacolo quotidiano In una trasmissione in diretta dalla Convenzione Nazionale Democratica, la campagna di Trump alla fine ha concluso che Trump si era “trasformato in una povera lettiera per gatti”.

Durante l’episodio, Stewart ha iniziato a parlare di come i fan fossero delusi dal fatto che Beyoncé non fosse alla convention. Scherzando sul fatto che ci sarebbe stato un ospite speciale, ha mostrato una clip della rappresentante del Michigan Elissa Slotkin alla Convenzione Nazionale Democratica. “Pensavo fosse Beyoncé perché tutti pensavano che sarebbe stata Beyoncé ad essere lì, ma era Slotkin per tutto il tempo. Tutti lo sapevano,” ha confermato Stewart.

Stewart ha parlato del discorso di Harris, sottolineando quanto sia stato fantastico poter finalmente incontrare “il comunista Kamala, il radicale di cui abbiamo tanto sentito parlare”. Ha aggiunto: “Se fossi Donald Trump in questo momento, probabilmente pubblicherei tweet senza senso per distrarmi dal fatto che lei non assomiglia alla caricatura che è stata disegnata. A proposito, è quello che fa.”

Il conduttore ha poi esaminato i tweet di Trump, tra cui “Walls era un assistente allenatore, non un allenatore” e “Stai parlando di me?” Stewart ha risposto: “Giuro su Dio che il ragazzo in corsa per la presidenza con il biglietto del Partito Repubblicano si è trasformato nella lettiera dei gatti dei poveri”.

altrove Spettacolo quotidianoMartedì, il team di “Best Damn News”, incluso Jordan Klepper, ha dato la sua opinione sui “valori delle piccole città” sposati dal Comitato Nazionale Democratico.

Lo spettacolo ha utilizzato anche Jason Bateman per narrare un segmento sul fatto che Harris fosse “normale”. La clip mostrava diversi momenti bizzarri e memorabili della campagna di Trump e del presidente uscente Joe Biden prima che Bateman osservasse che, dopo “la sensazione generale di essere intrappolati in un sadico circo nell’ottavo girone dell’inferno, è tempo che l’America torni alla normalità”. normale. È l’ora di Kamala Harris.” “Semplicemente normale.”