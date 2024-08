Le vendite di auto d’epoca a Monterey sono sospese mentre la nuova generazione prende il sopravvento

Una versione di questo articolo è apparsa per la prima volta su Inside Wealth with Robert Frank della CNBC, una guida settimanale per investitori e consumatori con un patrimonio netto elevato. sottoscrizione Per ricevere le versioni future direttamente nella tua casella di posta elettronica. Le vendite all’asta durante la Monterey Car Week sono diminuite del 3% rispetto allo scorso anno, poiché il passaggio dalle auto più vecchie a quelle più nuove ha portato a un arretrato di auto d’epoca invendute degli anni ’50 e ’60. Secondo la compagnia di assicurazioni di auto d’epoca Hagerty, le vendite totali alle cinque aste automobilistiche di Monterey quest’anno – RM Sotheby’s, Broad Arrow, Gooding & Company, Mecum e Bonhams – sono scese a 391,6 milioni di dollari quest’anno da 403 milioni di dollari nel 2023. Ciò ha fatto seguito a un calo del 14% lo scorso anno rispetto al picco del 2022. Delle 1.143 auto in vendita, solo 821 sono state vendute, il che rappresenta un tasso di vendita del 72%, secondo Hagerty. Il prezzo medio di vendita è stato di 476.965 dollari, leggermente in calo rispetto alla media dello scorso anno di 477.866 dollari.

Gli esperti affermano che i ricchi collezionisti di automobili hanno ancora molti soldi da spendere e si sentono fiduciosi dato il recente rialzo del mercato azionario, ma i tipi di auto che desiderano stanno cambiando. C’erano semplicemente troppe auto simili in molte aste per generare prezzi e vendite forti. “È uno stato di saturazione”, afferma Simon Kidston, fondatore di Kidston e uno dei principali consulenti di ricchi collezionisti di automobili. Mentre vagavo per le aste e vedevo molti “prodotti” simili, mi chiedevo se qualcuno di loro avesse pensato a cosa. loro o i loro concorrenti avevano già offerto, e cosa: “Se le auto competono per gli stessi acquirenti, aggiungi a ciò il fatto che molte delle auto offerte sono già rimaste nelle vetrine dei concessionari per mesi o anni, e sembra sempre che solo un display secondario disordinato. READ I rendimenti dei Treasury scendono dopo i minuti della Fed Allo stesso tempo, una nuova generazione di collezionisti guida il mercato – in particolare Gen Le auto d’epoca degli anni ’50 e ’60, che hanno guidato il mercato per decenni e sono popolari tra i baby boomer, si stanno riversando sul mercato ma non riescono a trovare acquirenti. Secondo Haggerty, il tasso di vendita di Monterey (o la percentuale di auto effettivamente vendute all’asta) era un misero 52% per le auto prodotte prima del 1981 e al prezzo di 1 milione di dollari o più. Il tasso di vendita delle auto con meno di 4 anni è stato molto più alto, pari al 73%, a dimostrazione del fatto che i giovani collezionisti sono ora al posto di guida. L’indice Hagerty delle auto sportive dagli anni ’80 agli anni 2000 è aumentato di oltre il 60% rispetto al 2019, mentre l’indice Blue Sheep di Corvette, Ferrari, Jaguar e altri classici iconici degli anni ’50 e ’60 è sceso del 3%.

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider del 1938 Diritto d’autore: Gooding & Company

Un piccolo numero di veri e propri capolavori rari raggiungerà sicuramente ancora prezzi elevati. L’auto di punta di questa settimana è stata una Ferrari 250 GT SWB California Spider del 1960, venduta da RM Sotheby’s per 17 milioni di dollari, mentre la seconda classificata è stata un’Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider del 1938, una delle sole cinque auto esistenti. Tuttavia, il più ampio cambio della guardia nel settore delle auto d’epoca, soprattutto perché molti collezionisti più anziani iniziano a vendere o ridimensionare le loro collezioni, probabilmente avrà un impatto negativo sui prezzi delle auto d’epoca per anni. READ Presto saranno richieste le adesioni in sala da pranzo?

