Chris Delia nega con veemenza le accuse fatte da una donna di un ordine restrittivo

Chris Delia È stato accusato di aver minacciato di condividere video intimi di una donna in un nuovo ordine restrittivo, ma non solo il comico ha affermato di non aver mai incontrato il suo accusatore, ma dice anche che gli ha inviato messaggi audio e di testo minacciosi dall’inizio di quest’anno.

L’avvocato di Delia, Andrew Brettler TMZ dice: “Queste accuse sono tanto fittizie quanto diffamatorie. Chris non ha mai incontrato questa persona. Ma nell’ultimo anno gli ho inviato messaggi di testo e audio sempre più inquietanti, comprese minacce contro lui e la sua famiglia. Se qualcuno se ne va per ottenere un ordine restrittivo Qui, sarà Chris”.

Abbiamo ricevuto alcuni dei tanti messaggi che Chris dice che Schmitz gli ha inviato tramite Instagram in cui si sente una donna a volte andare in giro facendo la spogliarellista. Dice anche che gli ha scritto: “Dovresti uccidermi o lasciarmi in pace, morirò per toglierti di dosso il tuo culo malvagio”.