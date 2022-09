Futures Dow: l’S&P 500 raggiunge nuovi minimi mentre i prezzi di Apple, Tesla, Carmax e Nike scendono in ritardo

Durante la notte i futures Dow sono leggermente in rialzo, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq nike (NKE) E il tecnologia dei micron (mo) I guadagni sono a fuoco e l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed è sul ponte.







Giovedì il mercato azionario si è esaurito pesantemente, cancellando i guadagni di mercoledì. L’S&P 500 ha raggiunto i livelli più bassi in un mercato ribassista. Il Nasdaq Composite non ha tagliato i minimi di giugno, ma il grande Nasdaq 100, guidato da Apple Inc. Tesla (TSLA).

Giovedì i rendimenti dei Treasury sono leggermente rimbalzati, mentre le richieste di disoccupazione sono scese al minimo di cinque mesi, cosa che la Fed non vuole vedere. mela (AAPL) E il Carmax (KMX) ha causato enormi perdite giovedì. Dopo aver ridotto le perdite mercoledì a causa di una segnalazione di tagli alla produzione di iPhone a causa della domanda debole, giovedì le azioni Apple hanno venduto bruscamente, in parte a causa di un downgrade degli analisti, con anche i produttori di chip per iPhone che hanno sofferto.

Carmax (KMX) visualizzazioni di guadagni gravemente perse giovedì mattina, avvertendo di “sfide di accessibilità”. Per ragioni in gran parte simili, Moody’s ha abbassato le sue prospettive per l’industria automobilistica globale a negativo da stabile. Le azioni KMX sono crollate e altri rivenditori di auto sono stati sommersi. Ma Motori generali (GM), Ford Motor (F), Stilant (STLA) Sono state vendute anche azioni Tesla.

Tesla ha molte novità in arrivo. Tesla terrà il suo annuale AI Day venerdì sera. Durante il fine settimana, Tesla rilascerà probabilmente i numeri di consegna del terzo trimestre. Ma gli investitori in azioni TSLA non avranno la possibilità di reagire a quegli eventi fino a lunedì mattina.

Giovedì notte Tesla ha smentito un rapporto dei media locali secondo cui il gigante dei veicoli elettrici ridurrà drasticamente i prezzi per Model 3 e Y in Cina. C’era una crescente speculazione sul fatto che Tesla avrebbe tagliato alcuni prezzi in Cina all’inizio di ottobre.

Guadagno principale

Guadagno e vendite Nike Ha superato di poco il consenso fiscale nel primo trimestre. Ma i margini lordi sono diminuiti significativamente rispetto all’anno precedente, principalmente a causa della liquidazione delle scorte in eccesso in Nord America. Le azioni nordamericane sono aumentate del 65% rispetto all’anno precedente. Il gigante dell’abbigliamento sportivo Dow Jones ha affermato che sarebbe necessaria “un’azione decisiva” per sbarazzarsi dei beni ricercati.

Le azioni di NKE sono state vendute al 9% nell’ambito di una procedura estesa. Il titolo Nike è sceso del 3,2% nella sessione di giovedì a 95,52, toccando il minimo di due anni nella giornata.

I profitti di Micron hanno leggermente superato, mentre i ricavi sono diminuiti. Il gigante dei chip di memoria ha avuto la tendenza a diminuire in modo significativo nel primo trimestre dell’anno fiscale in corso. Prevede inoltre di ridurre la spesa per le apparecchiature per wafer fino al 50% nell’anno fiscale in corso rispetto all’anno fiscale 2022.

Il titolo MU è stato poco modificato nel trading notturno. Le azioni di Micron sono scese dell’1,9% a 50,01 nella sessione di giovedì, dopo aver toccato il minimo di 23 mesi la scorsa settimana.

Il taglio della spesa in conto capitale di Micron è una cattiva notizia per i giganti delle apparecchiature di chip di memoria come Materiali applicati (AMAT), KLA Corp. (KLAC) E il L ricerca (LRCX). Tutti e tre i titoli sono scivolati leggermente in misure estese.

in altre notizie, IBM (IBM), ha ridotto i suoi guadagni trimestrali del 78% a 37 centesimi per azione. Le azioni IBM sono aumentate negli scambi notturni.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono aumentati dello 0,2% rispetto al fair value. Le azioni NKE e IBM sono componenti di Dow Jones. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,35% e i futures Nasdaq 100 hanno guadagnato lo 0,4%.

Il rendimento a 10 anni è salito di 4 punti base al 3,79%.

La banca centrale cinese consente alle città di abbassare i tassi ipotecari minimi, se queste aree hanno subito un calo dei prezzi delle case di recente.

Alle 8:30 ET, il Dipartimento del Commercio pubblicherà il suo rapporto sul reddito personale e sulla spesa dei consumatori per agosto. Gli investitori si concentreranno sull’indice dei prezzi delle spese per consumi personali, la misura di inflazione preferita dalla Fed. L’indice PCE complessivo dovrebbe mostrare un leggero aumento del 6,1% rispetto all’anno precedente. Ma l’inflazione core nel PCE core dovrebbe salire al 4,8% dal 4,6%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Giovedì in borsa

Il mercato azionario è sceso bruscamente in apertura ed è rimasto in rosso per tutta la giornata, chiudendo leggermente al di sopra dei minimi della sessione.

Giovedì il Dow Jones Industrial Average ha perso l’1,5%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso del 2,1%. L’indice Nasdaq Composite è sceso del 2,8%. Small cap Russell 2000 è sceso del 2,2%.

Le azioni Apple sono scese del 4,9% a 142,48, il livello peggiore dall’inizio di luglio, sebbene ancora lontano dal livello più basso di giugno. Bank of America ha declassato le azioni di Apple a neutrale con un prezzo obiettivo di 160.

I guadagni di CarMax sono diminuiti del 54% anno su anno, ben al di sotto delle aspettative. I prezzi delle auto usate stanno iniziando a subire pressioni e il rivenditore di auto cita problemi di accessibilità. Le azioni KMX sono scese di quasi il 25%. Carvana (CNVA) è diminuito del 20%.

CarMax perde, declassa il rating industriale di Moody e sbatte le case automobilistiche. General Motors è scesa del 5,65%, Ford del 5,8% e Chrysler Stylantis del 4,8%. Le azioni Tesla sono scese del 6,8%, ritirandosi vicino alle linee dei 50 giorni e dei 200 giorni, ma mantenendosi al di sopra dei minimi di breve termine.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 4 punti base al 3,75%, dopo aver toccato il 3,81% in giornata. Ciò arriva dopo il calo di 26 punti base di mercoledì. Tuttavia, il rendimento del Treasury di riferimento è ancora sulla buona strada per il suo nono guadagno settimanale consecutivo.

Il prezzo del greggio statunitense è sceso dell’1,1% a 81,23 dollari al barile.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è diminuito dell’1,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è in calo dell’1,7%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha perso il 3,15%. Il titolo MU è un importante titolo SMH, insieme ad AMAT, LRCX e KLAC.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) in calo dell’1,8%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) e il Financial Select SPDR ETF (XLF) in calo dell’1,3%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito dello 0,8%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) Gli ETF ARK Genomics sono scesi del 5,5% e gli ETF ARK Genomics (ARKG) 4% dopo i forti guadagni di mercoledì. Le azioni Tesla sono una delle principali proprietà degli ETF Ark Invest.

analisi del mercato azionario

Questo per quanto riguarda il rimbalzo del mercato azionario di mercoledì. Giovedì sono bastati pochi minuti perché i principali indicatori cancellassero tutto il rimbalzo di un giorno.

L’indice S&P 500 ha abbassato i livelli di martedì, toccando un nuovo minimo nel mercato ribassista. Il Nasdaq 100 è appena sceso dai minimi di giugno e Apple e Tesla sono stati tra i maggiori perdenti.

Il Nasdaq Composite da solo non ha tagliato i minimi di giugno, ma il 23 settembre è sceso al di sotto del minimo intraday.

I numeri del giorno del rally di S&P 500 e Nasdaq sono tornati a zero. Martedì il Dow non ha sfondato i minimi del mercato ribassista, quindi giovedì è stato tecnicamente il secondo giorno del suo tentativo di rialzo.

Giovedì i rendimenti dei Treasury sono aumentati, ma hanno compensato solo una frazione delle perdite di mercoledì. Il dollaro USA ha perso forza per la seconda sessione consecutiva. Tuttavia, il rendimento del Tesoro a 10 anni e il dollaro sono aumentati notevolmente nelle ultime settimane.

Apple, CarMax e Nike hanno sollevato nuove preoccupazioni sulla spesa dei consumatori. I nomi di azioni Apple e i chipset iPhone, insieme a GM, Tesla e al settore automobilistico rappresentano una quota di mercato abbastanza ampia. Nike da sola è un ingrediente premium da 150 miliardi di dollari.

un meta pad (mortoIl blocco delle assunzioni e il potenziale ridimensionamento, combinati con le prospettive deboli di Micron, si sono aggiunti ai problemi per le aziende più ampie.

Ma non devi cercare ragioni per vendere azioni giovedì. È un mercato ribassista. La Federal Reserve sta alzando significativamente i tassi di interesse, anche se l’economia statunitense rischia di cadere in una chiara recessione.

Il rimbalzo di mercoledì è arrivato in ritardo, ma non ha nemmeno indicato che il forte trend ribassista fosse terminato.

Il CBOE Volatility Index, o VIX, è salito giovedì. Ma è stata una giornata interna per l’indicatore della paura nel mercato dopo che la tendenza al ribasso si è invertita mercoledì. Ciò suggerisce che i principali indicatori potrebbero dover scendere decisamente al di sotto dei minimi di giugno prima di raggiungere i minimi del mercato ribassista.

Cosa stai facendo adesso

Gli investitori hanno bisogno di pazienza. Ad un certo punto, il mercato ribassista finirà e si svilupperà un nuovo trend rialzista in corso. Ma non saltare al primo aumento. Giorni di follow-up Un buon modo per entrare in un rapido rally nel nuovo mercato, ma con almeno qualche indicazione che potrebbe avere una capacità di resistenza.

Se hai acquistato le azioni durante il rimbalzo di mercoledì, dovresti essere pronto a riprenderti rapidamente. alcuni mi piace Vertex Pharmaceuticals (VRTX) E il doppio controllo (DV) ha retto bene giovedì. Ma diversi nomi interessanti mercoledì hanno spazzato via quei guadagni.

Per ora, concentrati sull’aggiornamento delle tue liste di controllo. Cerca titoli con una forte forza relativa. Se detengono le principali medie mobili, è fantastico, ma a questo punto ci sono diversi “vincitori” relativi, come World Wrestling Entertainment (WWE), al di sotto delle linee dei 50 giorni e dei 200 giorni.

