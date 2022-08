Cittadini del Commercio Iyer Adrianza – The Washington Post

Commenta questa storia Sospensione

In rotta verso la scadenza dello scambio, lunedì i Washington Nationals hanno scambiato il compagno di squadra Iyer Adrianza con gli Atlanta Braves per il difensore 26enne Trey Harris. Quando l’accordo è stato annunciato da entrambi i club, erano rimaste circa 30 ore per i giocatori Vendo per il secondo anno consecutivo. Hanno trovato un punto di touchdown per Adrianza – e hanno segnato un giocatore a basso rischio e basso costo nel processo – che è stata una vittoria anticipata a bordo campo.

Adrianza, 32 anni, ha firmato un anno da 1,5 milioni di dollari con i Nationals a marzo. Ha trascorso il 2021 con i Braves, giocando sei posizioni durante la stagione del titolo. Con Washington, ha trascorso la maggior parte dell’anno a riprendersi da un infortunio al quadricipite subito alla fine dell’allenamento primaverile. È apparso in 31 partite e ha una media di .179 colpi, .255 di base e .202 di ricarica su 94 presenze sul tabellone. Aveva iniziato di recente, principalmente per Michael Franco in terza base, probabilmente perché Nazionali all’ultimo posto Voleva mostrarlo prima della scadenza di martedì.

“Vorrei aver visto di più Eihair qui perché so che tipo di giocatore è”, ha detto l’allenatore Dave Martinez lunedì pomeriggio. “Ha avuto un inizio lento e penso davvero che sia a causa del suo infortunio. Ha avuto un brutto infortunio al quadricipite e non poteva davvero andare avanti. Ma mi è piaciuto averlo. “

Per sostituire Adrianza nei roster attivi e di 40 uomini, i Nationals hanno chiamato Ildemaro Vargas di Classe AAA Rochester. Vargas, 31 anni, è un difensore fluido e un battitore leggero che colpisce da entrambi i lati del tabellone. È stato con quattro squadre della major league e ha avuto un breve periodo con i Chicago Cubs a maggio. Per far posto ad Adrianza, Braves ha nominato Robinson Canó per il lavoro. READ Note: La rivoluzione dei Cipressi nel secondo periodo è la ragione dei rilasci | Novità sulle sciabole di bufalo

A parte Juan Soto, e con Adrianza di nuovo ad Atlanta, Washington ha ancora Josh Bell, Nelson Cruz, Carl Edwards Jr., Steve Sysch e Kyle Finnegan che probabilmente si trasferiranno prima delle 18:00 martedì. E dal momento che Adrianza è stata una sorta di chip commerciale in qualche modo sorprendente, vale la pena notare che è difficile sapere esattamente di cosa hanno bisogno i contendenti prima della corsa estesa. In questo senso, lo scambio di lunedì sembrava simile a quello che è successo I cittadini hanno inviato John Lester mancino ai St. Louis Cardinals per il difensore Lynne Thomas nel 2021.

Il Washington National potrebbe cercare di scambiare la superstar Juan Soto dopo aver rifiutato un’estensione del contratto di 15 anni da 440 milioni di dollari. (Video: Joshua Carroll/The Washington Post)

Harris non ha giocato al di sopra della Classe AA, il che significa che è molto indietro rispetto a dove si trovava Thomas quando è arrivato a Washington – e non aveva ancora fatto il suo debutto, sotto il controllo della squadra per sei stagioni una volta iniziata l’ora di servizio. In generale, tuttavia, la leva di profondità è più preziosa del grilletto di utilità a colpo leggero.

La controparte è che nell’ultima occasione per ottenere giocatori da altri club, i Braves hanno un ruolo preciso nella mente di Adrianza e vedono un aumento limitato in Harris. Questo li ha resi buoni partner in affari con i Nationals, anche se il direttore generale Mike Rizzo preferisce non spostare i giocatori all’interno della Eastern National League.

Nelle ultime due stagioni, Harris è stato con la Classe AA Mississippi. E dal 2019, il battitore destrorso ha tentato di riscoprire ciò che gli ha dato l’Hank Aaron Award, assegnato ogni anno al miglior giocatore offensivo del sistema di Atlanta. READ Guida definitiva per acquistare una maschera da paintball nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Quell’anno, Harris finì con una media di .323 battute, .389 su base percentuale e .498 medie di battuta su tre livelli, colpendo 14 homer e 26 doppi. Ma un salto a tempo pieno alla Classe AA si è rivelato difficile: Harris ha avuto un taglio di .238/.338/.323 in 220 presenze sul tabellone in questa stagione.

Il suo tasso e il tasso lento sono inferiori rispetto a dove ha terminato l’anno scorso. La percentuale sulla base è leggermente superiore al segno di spunta. Una scelta al 32° giro dal Missouri State nel 2018, Harris ha giocato tutte e tre le posizioni esterne con una parte delle sue apparizioni di destra. MLB Pipeline lo ha classificato come il 29° miglior giocatore dei Braves.

Come notato di recente da de John Watson, Responsabile sviluppo giocatori, all’organizzazione mancano la mazza e il talento generale in classe AA. Un sistema sottile e pesante è accentuato dai lanciatori AAA Rochester e da una manciata di mazze ai livelli inferiori. E mentre il divario verrà colmato quando Brady House, Jeremy De La Rosa e T.J. White, tra gli altri, avanzeranno in futuro, non c’è niente di male nel prendere un pilota su un battitore in difficoltà come Harris nel frattempo.

I costi erano minimi. Il passo successivo per i cittadini, quindi, è vedere quante offerte riescono a trovare.