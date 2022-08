Classifica del campionato Wyndham 2022, punteggi: Joohyung Kim si ritira per la storica vittoria a Sedgefield

Non è il modo in cui inizi, ma il modo in cui finisci che determina l’eroe alla fine. Non si possono dire parole più vere su Joohyung Kim e la sua esibizione al Wyndham 2022. Il 20enne, noto come “Tom”, ha superato un errore iniziale giovedì per rivendicare il suo primo titolo del PGA Tour in modo convincente dopo la finale 9 -Under 61 girone. .

Iniziando il suo campionato al Sedgefield Country Club con uno spauracchio a quattro vie alla prima buca, il sudcoreano si è ritrovato a 13 colpi dal ritmo stabilito dal leader del primo turno Jun Hu. Panico, disagio e fastidio avrebbero potuto diffondersi facilmente, ma invece Kim è tornato dentro mostrando la forza mentale di un giocatore di golf con il doppio della sua età. Kim alla fine ha firmato un 3-under 67, aggiungendo i round 64 e 68 prima di diventare completamente nucleare domenica.

A partire da oggi due volte dai progressi di Sungjae Im, Kim è stata bloccata dal passaparola. Realizzando tre birdie consecutivi dal numero 2-4, Kim è balzato in cima alla classifica con un’aquila sulla barra 5 prima di realizzare altri tre birdie nella sua metà interna. Aveva solo bisogno di 27 colpi nelle prime nove serie consecutive quando è diventato 8-under, e nel processo ha ottenuto il secondo punteggio di nove buche più basso nella storia del PGA Tour.

Da lì, Kim nel controllo automatico della velocità è passato alla storia diventando il secondo vincitore del PGA Tour più giovane dalla seconda guerra mondiale. Jordan Spieth aveva 19 anni quando vinse il John Deere Classic. Kim è diventato anche il primo non membro a vincere dai tempi di Colin Morikawa al Barracuda Championship 2019 e il primo uomo nato negli anni 2000 a vincere il PGA Tour.

Sebbene si fosse guadagnato un posto nel PGA Tour per la stagione 2022-23, il suo unico percorso per i playoff della FedEx Cup per quella stagione è stata una vittoria. Con ciò, è salito al 34° posto nella classifica della FedEx Cup e ora ha una grande opportunità di giocare se stesso nel Tour Championship dove si qualificheranno i primi 30 giocatori.

Come se questo mese non avesse cambiato abbastanza la sua vita, la traiettoria al rialzo di Kim dovrebbe solo continuare in quanto dovrebbe essere considerata un blocco sulla Presidents Cup 2022 del prossimo mese al Quail Hollow Club. Con il capitano Trevor Immelman alla ricerca di giocatori per completare la sua squadra internazionale, Kim sarà in cima alla lista se non si qualificherà per merito.

Tutto questo nell’arco delle settimane, e tutto questo all’età di vent’anni. L’afflusso di giovani talenti si gioca spesso nel golf. Quello che ha realizzato è a dir poco sorprendente. Questo è un ragazzo che – qualcuno direbbe un ragazzino – dovrebbe essere al college, rannicchiarsi a lezione di economia e stare lontano dai bar. Invece, è un vincitore del PGA Tour con un brillante futuro come protagonista. Voto: A+

Di seguito sono riportati i punteggi per il resto degli highlights del torneo di Wyndham 2022.

2 – Sungjae M (-16): Era il favorito per le scommesse dopo ogni round, ma domenica è stato semplicemente superato dal suo connazionale. Il 24enne stava vivendo i suoi momenti durante la crociera per l’Aquila, quinta in classifica, per rimanere in contatto con il vantaggio, ma ha avuto alcuni falli inspiegabili sui Verdi. Con due colpi interni da 5 piedi provenienti dai primi nove, la metà interna è entrata nella necessità di giocare a golf perfettamente. Anche se alla fine non l’ha fatto, è riuscito a entrare nella top ten della classifica della stagione regolare della FedEx Cup, che arriva con un buon giorno di paga. Grado: A

T5. Max McGravep (-13): Nonostante l’aumento e la pressione aggiunta, di solito ci sono solo due o tre giocatori che giocano tra i primi 125 giocatori del Wyndham Championship. Quel giocatore questa settimana era McGreevy, che è entrato nella settimana 126 e si è dimostrato all’altezza dell’occasione. È davvero sorprendente che il rookie del PGA Tour fosse in questa posizione, poiché la sua prima stagione di stagione regolare lo ha visto perdere i pezzi in 18 delle 27 partenze. Tuttavia, conta cosa puoi fare in quei look da fine settimana e McGreevy ha dimostrato che alcune buone uscite possono davvero fare la tua stagione.

“Penso che il mio obiettivo fosse solo quello di giocare a golf bene”, ha detto McGreevey. “Non stavo cercando di ottenere una certa quantità di punti o finire tra i primi 30 o qualcosa del genere. Non giocavo bene a golf da molto tempo, quindi stavo solo cercando di giocare a golf bene e ho pensato che avrebbe potuto risolverlo me stesso. È stato bello mettere insieme tutte e quattro le buone corse, di sicuro. ” Voto: A+

T13. Davis Riley (-11): È stato investito da un treno merci – gioco di parole – e per questo Riley non è stato in grado di vincere la sua prima stagione regolare nel PGA Tour. Tuttavia, è nella top 30 della classifica della FedEx Cup e dovrebbe giocare se stesso nel Tour Championship mentre gli vengono concesse rinunce ai tornei importanti e molte ricchezze lungo il percorso. È stato un grande anno per il nativo del Mississippi poiché ha lottato con una certa regolarità e dovrebbe continuare a migliorare proprio con questa esperienza. grado B

T21. Will Zlatoris (-9): Le aspettative erano alte per Zalatoris questa settimana perché doveva fare bene per entrare nella Top 10 del Comcast Business TOUR. Imperterrito, l’ex Wake Forest Demon Deacon non solo ha perso un grande giorno di paga, ma ha lasciato Greensboro senza il suo modello di borsa prima di lui. lato. Zalatores è uscito dal gruppo dopo il secondo round e ha firmato per i round 66-68 durante il fine settimana. Sta ancora cercando la sua prima vittoria nel PGA Tour e forse, forse, aggiungere un suono diverso all’orecchio gli permetterà finalmente di entrare nella cerchia dei vincitori.

“Ho fatto delle cose davvero buone e ho fatto delle cose davvero cattive”, ha detto Zalatores. “Cose buone lì, devi solo ripulire le cose cattive. Ho giocato un bel golf quest’anno e le prossime tre settimane sono chiaramente ciò per cui mi stavo preparando. Quindi dovremmo essere orgogliosi di alcune di queste ultime tre round e continuerò ad arrivare la prossima settimana.” Sul campo da golf che amo”. Grado B