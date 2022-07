Come AJ Allmendinger e Grant Enfinger hanno fatto un grande successo a Indianapolis

AJ Allmendinger continua a creare percorsi su strada e i suoi campi personali nella serie Xfinity. La sua facile vittoria di sabato all’Indianapolis Motor Speedway è stata la sua terza vittoria su pista NASCAR in tre gare quest’anno. Infine, otto delle sue 13 vittorie in carriera a Xfinity sono state in sessioni di allenamento su strada.

Questa è stata una specie di knockout.

guida a Chevrolet Per Kaulig Racing, Ex stella della ruota aperta Ha condotto tre volte in 42 dei 62 giri (compresi gli ultimi 18) alla Pennzoil 151. Ha battuto Alex Bowman, Justin Allgaier, Ross Chastain e Chase Briscoe di oltre due secondi. Riley Herbst, Sam Mayer, Ty Gibbs, Austin Hill e Noah Gragson hanno partecipato a una gara di 62 giri e 151 miglia su una gara di 2.439 miglia e 14 giri.

Il dominio dell’Allmendinger ha lasciato solo 20 giri per il resto del campo. Gregson ha condotto sei giri, Josh Perry cinque giri, Bowman e Algayer quattro giri e Gibbs uno. Questi sei piloti hanno cambiato il comando otto volte, ma non c’era dubbio che l’Allmendinger fosse la classe in campo. Bowman era più veloce a correre su lunghe distanze, ma l’Allmendinger ha costruito un grande cuscino che Bowman non poteva battere.

La vittoria ha continuato l’impressionante prestazione di Allmending quest’anno. Ha aperto la stagione con 12 partite consecutive nella top ten e ha aggiunto altre cinque gare nelle ultime otto. Tra questi c’erano le vittorie su strada al Kuta e al Portland International. Ha un vantaggio di 17 punti su Allgaier e un vantaggio di 30 punti su Gibbs nella New Holland 250 Xfinity Series il prossimo fine settimana al Michigan Speedway.

Gara della serie NASCAR Xfinity

19 Pennzoil 150 annuale Brickyard

conseguenze

1. (1) Chevrolet AJ Allmendinger, 62.

2.[4)Alexbowman(i)Chevrolet62[4)أليكسبومان(i)شيفروليه62

3. (10) Justin Algayer, Chevrolet, 62 anni.

4. (18) Ross Chastain (i) Chevrolet 62.

5. (6) Chase Briscoe (i), Ford, 62.

6.[3)RailherbstFord62[3)رايليهيربست،فورد،62

7. (5) Sam Mayer Chevrolet 62.

8- (2) Ty Gibbs, Toyota 62.

9. (9) Austin Hill #, Chevrolet, 62.

10.[7)NewgragsonChevrolet62[7)نوحجراجسون،شيفروليه،62

11. (11) Castello di Landon, Chevrolet, 62.

12- (14) Chevrolet Alex LB 62.

13- (12) Chevrolet Sig Karam 62.

14. (8) Josh Perry, Chevrolet 62.

15. (36) Brandon Jones, Toyota 62.

16. (17) Brett Moffett, Chevrolet, 62 anni.

17. (30) Santino Ferrucci Toyota 62.

18. (26) Anthony Alfredo, Chevrolet, 62 anni.

19. (29) Jeremy Clements, Chevrolet, 62 anni.

20. (27) Ty Dillon (i) Chevrolet 62.

21. (34) Bailey Currie, Chevrolet, 62 anni.

22. (16) Daniel Hemrick Chevrolet 62.

23. (15) Sheldon Creed #Chevrolet 62.

24. (19) Miguel Paludo Chevrolet 62.

25. (22) Andy Lally, Ford, 62 anni.

26. (20) Austin Dillon (1) Chevrolet 62.

27. (31) Ford Sieg, Ryan, 62 anni.

28. (35) Patrick Gallagher, Ford, 62 anni.

29. (23) Preston Bardus, Chevrolet, 62 anni.

30. (28) Kyle Weatherman Chevrolet 62.

31. (32) Scott Heckert Chevrolet 62.

32. (24) Kaz Grala (1) Chevrolet 61.

33. (25) Mitt Snyder Chevrolet 61.

34. (38) Brandon Brown, Chevrolet, 58 commenti.

35. (13) Bubba Wallace (i) Motore Toyota 28.

36. (33) Ryan Ellis, Chevrolet, incidente 17.

37. (37) Parker Kligerman, Toyota, incidente 11.

38. (21) Jeep Burton, Chevrolet, pista, 0.

Velocità media del vincitore della gara: 77.825 miglia orarie.

Tempo di gara: 1 ora, 56 minuti, 35 secondi. Margine di vittoria: 2.084 secondi.

Segnali di avvertimento: 4 per 11 rotoli.

Cambiamenti di piombo: 8 driver su 6.

Leader del giro: A. Allmendinger 1-15; T. Gibbs 16; n. Gregson 17-22; un. Arciere (i) 23-24; j. ligre 25-28; un. Allmendinger 29-37; J. Berry 38-42; un. Arciere (i) 43-44; un. Allmendinger 45-62.

Riepilogo dei leader (driver, lead time, round): AJ Allmendinger 3 volte per 42 giri; Noah Gregson 1 volta per 6 giri; Josh Perry 1 volta per 5 giri; Justin Allgaier 1 volta per 4 giri; Alex Bowman (1) due volte per 4 giri; Ty Gibbs 1 volta per 1 giro.

Fase n. 1 Top Ten: 9,31,17,7,98,54,8,2,16,1

La seconda fase: i primi dieci: 8,36,48,45,91,6,4,23,34,38

Grant Enfinger saluta alcuni fan dopo la sua vittoria di venerdì. READ Il Real Madrid ha battuto la Juventus davanti a 93.702 tifosi al Rose Bowl Justin CasterlinGetty Images

Enfinger avanza nelle qualifiche dei camion

La Camping World Truck Series si è aperta venerdì sera con una gara di 207 giri all’Indianapolis Raceway Park a Claremont, Indiana, un sobborgo di Indianapolis. La TSport 200 era prevista per 200 giri, ma è stata estesa a 207 con i tempi supplementari.

Grant Enfinger è sopravvissuto a straordinari straordinari sconfiggendo il campione in carica della serie Ben Rhodes, Zach Smith, Stuart Friesen, Corey Heim, Tyler Ankrum, Lenny Riggs, Ty Majeske, Matt Crafton e il vincitore del titolo John Hunter Nemeshk.

Nemechek (75 giri), Majeski (71) e Carson Hocevar (34) sono stati in testa per gran parte della notte, tre dei sei leader si sono scambiati il ​​comando 12 volte. Ma nonostante Infinger fosse in vantaggio solo quattro volte in 13 giri, è arrivato in ritardo per condurre le ultime due partite vincendo di mezzo secondo. La gara è stata straordinariamente sciatta, con 10 ammonizioni per 78 giri su 207.

I camion partiranno il prossimo fine settimana prima di recarsi all’autodromo di Richmond (Virginia) sabato sera, 13 agosto. Zane Smith è in classifica con 14 punti di vantaggio su Rhodes, mentre Infinger e Friesen sono indietro di 22 punti.

NASCAR Camping World Truck Series Racing

Inaugurale TSport 200

conseguenze

1. (5) Concessione Finger (P) Chevrolet 207.

2. (9) Ben Rhodes (P) Toyota 207.

3. (21) Zane Smith (P), Ford, 207.

4. (8) Stuart Friesen (P), Toyota, 207.

5. (4) Corey Heim #(P) Toyota 207.

6. (11) Tyler Ankrum, Toyota, 207.

7. (23) Lynn Riggs Toyota 207.

8- (6) Ty Majeski (P) Toyota 207.

9. (16) Matt Crafton (P) Toyota 207.

10- (1) John Hunter Nimeschick (P) Toyota 207.

11. (18) Matt DeBendetto, Chevrolet, 207.

12- (15) Johnny Sutter Toyota, 207.

13. (17) Hailey Deegan, Ford, 207.

14. (10) Derek Krause Chevrolet 207.

15. (36) Jesse Little, Chevrolet, 207.

16. (3) Christian Ecks (P), Toyota, 207.

17. (31) Timmy Hill, Toyota, 207.

18. (2) Chandler Smith (P), Toyota, 207.

19. (20) Austin Wayne Self, Chevrolet, 207.

20. (27) Kaz Grala, Chevrolet, 207.

21. (7) Carson Hocivar (P) Chevrolet 207.

22. (13) Taylor Gray (P), Ford, 207.

23. (14) Tanner Grey Ford, 207.

(34) Chris Hacker Toyota 207.

25. (19) Jack Wood #Chevrolet 207.

26. (26) Blaine Perkins #Chevrolet 207.

27. (33) Insegui Purdy Toyota 206.

28. (24) Jake Garcia Chevrolet 206.

29. (25) Dean Thompson #Chevrolet 204.

30. (30) Ciad Chastain, Chevrolet, 204.

31. (28) Chris Wright Chevrolet 204.

32. (12) Colby Howard, Chevrolet, incidente, 190.

33. (35) Josh Riom, Toyota, Troppo lento, 153.

34. (22) Lawless Alan #, Chevrolet, incidente, 147.

35. (32) Blake Lothian, Chevrolet, Semiasse, 72.

36. (29) Spencer Boyd, Chevrolet, incidente, 9.

Velocità media del vincitore della gara: 69,961 mph.

Tempo di gara: 2 ore, 1 minuto, 47 secondi. Margine di vittoria: 0,477 secondi.

Segnali di avvertimento: 10 rotoli 78.

Cambiamenti di piombo: 12 piloti su 6.

Leader del giro: Nemeshik (pag.) 1-64; cattivo. Smith (P) 65-70; c. Hocevar (P) 71-104; G. Enfinger (P) 105-109; cattivo. Smith (P) 110-116; T. Majesky (P) 117-157; c. Finger (P) 158; T. Majesky (P) 159-188; c. Enfinger (P) 189-193; j. Nemechek (P) 194-197; T. grigio (r) 198; j. Nemechek (P) 199-205; c. Finger (P) 206-207.

Riepilogo dei leader (driver, lead time, round): John Hunter Nemechek (P) 3 volte per 75 turni; Ty Majeski (P) due volte per 71 giri; Carson Hocevar (P) una volta per 34 giri; Chandler Smith (P) due volte per 13 giri; Concedi Enfinger (P) 4 volte per 13 turni; Taylor Gray (P) una volta al giro.

Fase n. 1 Top Ten: 4,18,42,52,23,99,51,66,38,98

La seconda fase: i primi dieci: 66,23,99,42,38,51,52,18,16,91

