Cosa si nasconde dietro la giungla urbana di Banksy?

Ma cosa pensa la gente per strada?

Alle 08:00 GMT di venerdì, Brick Lane è relativamente tranquilla: il rumore dei turisti che di solito vengono per il cibo, la moda e l’arte di strada non si vede ancora da nessuna parte.

Ma c’è qualche persona che approfitta della mancanza di traffico, fermandosi in mezzo alla strada per farsi selfie e fotografie.

I tre primati sulla linea ferroviaria sono associati alle tre scimmie sagge del proverbio giapponese: “Non vedere il male, non sentire il male, non parlare male”.

Ma nelle opere di Banksy le scimmie non si coprono gli occhi, le orecchie o la bocca.

Un gruppo di donne è entusiasta di vedere l’opera d’arte e un passante si ferma e si offre di scattare una foto insieme.

Dicono alla BBC di amare Banksy a causa del mistero che circonda la sua identità (l’identità di Banksy è sempre rimasta segreta, sebbene la storia di Banksy, È stata rivelata un’intervista condotta nel 2003(L’artista ha confermato che il suo nome è Ruby).

“Adoro il suo lavoro perché è discreto, nascosto e sempre obiettivo, non casuale”, afferma Kaz.

“Penso che potrebbe essere collegato a quello che sta succedendo nel paese in questo momento”, dice Sally a Bayan.

Circa cinque minuti dopo, un altro uomo si è fermato per scattare una foto con una macchina fotografica professionale e ha detto che sarebbe andato in tournée a Londra per catturare le opere d’arte apparse fino a quel momento.