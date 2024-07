Danny Trejo risponde a un video virale di una rissa del 4 luglio

Anche a 80 anni, Danny Trejo è ancora difficile da controllare. Ma questo è ciò che un istigatore ha cercato di fare dopo un evento del 4 luglio a Los Angeles la scorsa settimana. In un video diventato virale, l’attore è stato visto litigare dopo che un palloncino d’acqua gli è stato lanciato in testa mentre era in una decappottabile. Ora Trejo spiega la situazione in modo più dettagliato ed esprime rimorso per le sue azioni.

Parlare a TMZDanny Trejo ha dichiarato: “Sono così triste di essermi comportato in questo modo… Sono così triste che gli uomini adulti debbano lanciare palloncini d’acqua in giro per godersi la giornata.” Ha spiegato perché è sceso dal sedile del passeggero e si è avvicinato alla folla, aggiungendo: “Non credo che sarei sceso dall’auto se qualcuno non avesse gridato: ‘È acido!'” [one]. Sono andato oltre [and said,] “Che diavolo ti è successo?”

Il video mostra Danny Trejo mentre viene picchiato. Uno degli amici di Trejo ha detto che crede che l’incidente abbia intenzionalmente preso di mira l’attore, il che non sarebbe affatto sorprendente se qualcuno stesse cercando di organizzare l’evento su di lui.

Ma nonostante alcune attenzioni indesiderate, Danny Trejo rimane forte, anche facendo emergere il suo ego. “Non potevano farmi del male. È stato triste… sarei stato in imbarazzo se avessi aggredito un uomo di 80 anni che stava ancora parlando e ridendo.” La mannaia non scherza!

Questo è Danny Trejo 80 anni È ancora difficile da comprendere. Ma questo non lo ha rallentato affatto, e ha persino espresso interesse a riformulare Machete per il terzo capitolo. Cleaver uccide nello spazioCosa che, a giudicare dai suoi rapidi movimenti all’evento del 4 luglio, è ancora abbastanza capace di fare.

Odiamo vedere un evento diventare violento in qualsiasi modo, e Danny Trejo – il cui passato travagliato è stato ben documentato – si sente chiaramente allo stesso modo. Quindi è positivo per lui riconoscere come ha reagito, il che dimostra che è ancora un modello per molti all’interno della comunità.