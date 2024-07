Le 10 migliori offerte Prime Day Early: risparmia fino al 58% su Kona, Apple, Aiper e DeWalt

Sei pronto per fare acquisti? Abbiamo trovato le dieci migliori offerte early bird di Amazon Prime Day di cui i nostri lettori stanno approfittando e pensiamo che dovresti farlo anche tu. Il Prime Day 2024 inizia ufficialmente il Martedì 16 luglioMa i nostri lettori stanno già trovando alcune offerte rare e pazzesche e se le aggiudicano subito. Dai reperti stagionali come la Kona Grill Brush da $ 20 agli articoli su cui vale la pena spendere una fortuna Offerte iPad di Apple Inoltre, Amazon offre sconti incredibili sui prodotti più venduti prima dei saldi di luglio. Di seguito, abbiamo evidenziato le dieci migliori offerte Prime Day che puoi aggiungere al carrello prima che finiscano, oltre ad alcuni suggerimenti e trucchi extra per aiutarti a sfruttare al massimo le vendite di Amazon.

Le 10 migliori offerte anticipate di Amazon Prime

Spazzola per barbecue Kona senza setole Questa spazzola per griglia ha 12.000 recensioni ed è in offerta con uno sconto del 58% giusto in tempo per i barbecue del 4 luglio! Acquista ora (58% di sconto) Risparmia $ 29 su Amazon

Kit trapano a batteria DeWalt da 20 V Adoriamo le punte da trapano DeWalt e questo set di prima qualità costa attualmente solo $ 100 su Amazon! Leggi la nostra recensione Acquista ora (sconto del 44%) Risparmia $ 80 su Amazon



Apple Osservare SE Risparmia $ 40 su un Apple Watch certificato con questa fantastica offerta anticipata di Amazon Prime Day. Leggi la nostra recensione Acquista ora (sconto del 14%) Risparmia $ 40 su Amazon

Specchio da doccia antiappannamento di ToiletTree Products Questo specchio antiappannamento è in offerta con uno sconto di oltre il 22% ed è una delle nostre offerte Prime Day più vendute in questo momento. Acquista ora (sconto del 26%) READ La Tesla Semi sembra incredibile come una casa elettrica mobile Risparmia $ 11 su Amazon



Navigatore Shark NV352 Lift-Away Ottieni l’aspirapolvere Shark NV352 certificato per meno di $ 150 con questo accordo anticipato di Amazon Prime Day. Leggi la nostra recensione Acquista ora (sconto del 25%) Risparmia $ 50 su Amazon

Aspirapolvere per piscina Aiper Scuba S1 Ottieni uno sconto del 24% sul nuovo robot aspirapolvere Aiper 2024 con l’offerta early bird più venduta di Amazon Prime Day. Leggi la nostra recensione Acquista ora (sconto del 24%) Risparmia $ 170 su Amazon

Set di 4 AirTag Apple Ottieni un pacchetto da 4 di Apple AirTag per meno di $ 85 con questo accordo anticipato di Amazon Prime Day. Leggi la nostra recensione Acquista ora (sconto del 14%) Risparmia $ 15 su Amazon

Tritatutto per verdure 10 in 1 Mueller Pro-Series Ottieni il popolare tritatutto per verdure Mueller Pro-Series per meno di $ 22 prima del Prime Day. Acquista ora (56% di sconto) Risparmia $ 28 su Amazon



Apple iPad Mini (sesta generazione) Aggiorna i tuoi gadget tecnologici con l’Apple iPad Mini più venduto in offerta con uno sconto fino a $ 100 prima del Prime Day 2024. Leggi la nostra recensione Acquista ora (sconto del 19%) Risparmia $ 100 su Amazon

PuroAir HEPA 14 Purificatore d’aria Ottieni il purificatore d’aria certificato PuroAir HEPA 14 in offerta con uno sconto di $ 40 prima dell’Amazon Prime Day 2024. Leggi la nostra recensione Acquista ora (sconto del 20%) Risparmia $ 40 su Amazon

Dovrei sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime?

certamente. Anche se non hai intenzione di acquistare le offerte Prime Day, l’abbonamento ad Amazon Prime offre i migliori vantaggi. Avrai spedizione gratuita e veloce, offerte esclusive riservate ai membri e accesso a intrattenimento basato su Prime come Prime Video, Amazon Kindle, Amazon Music e altro ancora. Puoi iscriverti ora e goderti una prova gratuita di 30 giorni prima di impegnarti a pagare una tariffa mensile di $ 14,95.

READ Nella battaglia giudiziaria con Twitter, Elon Musk indica il governo indiano Abbonamento ad AmazonPrime Iscriviti oggi e ricevi 30 giorni di vantaggi Prime gratuiti in tempo per il Prime Day 2024.

Vale la pena acquistare le offerte anticipate di Amazon Prime Day?

Sappiamo che ci saranno delle ottime offerte su Amazon durante i saldi di due giorni, ma ci sono molte delle prime offerte Prime Day che puoi ottenere oggi e che probabilmente saranno ai prezzi più bassi. Alcuni articoli stagionali, ad es Spazzola per griglia Kona O le offerte più vendute che sono scontate da alcuni mesi come Trapano avvitatore a batteria Dewalt Sono ottime opzioni per fare acquisti anticipati su Amazon Prime Day e puoi anche trovare gli articoli essenziali per la casa in saldo approfittando dell’offerta Iscriviti e risparmia di Amazon!

Come faccio a sapere se devo acquistare adesso o aspettare fino all’Amazon Prime Day?

È importante considerare quanto è popolare il prodotto prima di decidere in anticipo un accordo. Se Amazon ha venduto più di 1.000 dei tuoi prodotti il ​​mese scorso, potresti essere più propenso ad acquistarli ora, nel caso in cui finissero. Tieni d’occhio gli articoli più richiesti come Apple Osservare SE Questi prodotti sono noti per esaurirsi rapidamente, così come gli elettrodomestici da cucina preferiti da tutti di Ninja, Cuisinart e Cosori. Se noti un affare insolito che non vedi sempre in vendita, puoi dire con certezza che dovresti acquistarlo. Ed è probabile che il suo prezzo non scenderebbe di molto se fosse stato recentemente ribassato prima del Prime Day.

A che ora inizia l’Amazon Prime Day 2024?

Segna una data sul tuo calendario! L’Amazon Prime Day 2024 inizia il Martedì 16 luglio alle 3:00 EST (12:00 PT) e terminerà il Mercoledì 17 luglio Alle 2:59 EST (23:59 PT).

Ci sono altre promozioni che posso acquistare oltre all’Amazon Prime Day?

certamente. Ci sono diverse offerte Prime Day alternative che puoi acquistare questo luglio su Nordstrom, Allbirds, Sam’s Club e altro ancora. a partire da Oggi è l’8 luglioPuoi acquistare il primo evento Deals di Walmart per approfittare di enormi sconti su tutto il sito. La vendita inizia al pubblico alle 17:00 EST, ma i membri Walmart+ possono ottenere l’accesso anticipato a partire dalle 12:00 EST.

Abbonamento annuale Walmart+ Iscriviti per un abbonamento Walmart+ per $ 49 per 1 anno prima dell’evento Walmart Deals e risparmia il 50%.

Scopri altre offerte early bird di Amazon Prime Day

Offerte anticipate inaspettate di Amazon Prime Day: Acquista giubbotti di salvataggio per cani, fotocamere per uccelli, spazzole per grill e gonfiatori per pneumatici

Offerte di bellezza: acquista presto il Prime Day per trucco, cura della pelle e strumenti per capelli di CeraVe, CoverGirl, Laure Geller e altro ancora

Offerte sul prato: risparmia fino a $ 60 sui tosaerba Ego Power+, sui sistemi di irrigazione intelligenti Rachio e altro ancora

Audible: prova Audible gratuitamente per 30 giorni e goditi tutti i tuoi podcast e audiolibri preferiti

Offerte sui dispositivi Amazon: risparmia su altoparlanti Echo, lettori di e-book Kindle e prese intelligenti

Offerte tecnologiche: risparmia fino al 35% su dispositivi Apple, tastiere Logitech, router Wi-Fi e altro ancora