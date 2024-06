Daytime Emmy Awards 2024: elenco completo dei vincitori

51a edizione Premi Emmy diurni Onorare il meglio della televisione diurna, inclusi talk show, soap opera, programmi di viaggi e cucina e altro ancora. È stata anche una notte storica.

Dick Van Dyke ha fatto la storia diventando l’attore più anziano, a 98 anni, a vincere un Daytime Emmy Award. Ha ottenuto un punteggio nella categoria Guest Performance in una serie drammatica diurna per il suo ruolo di uomo misterioso/Timothy Robichaux in Giorni delle nostre vite.

“Sono davvero il più grande? Non sapevo di essere il più grande”, ha detto Van Dyke Lo ha detto in esclusiva a ET Prima dei festeggiamenti notturni. “Mi sbaglierei. Penso di essere davvero l’ultimo della mia generazione. Ho 98 anni. Ho quasi tutte le mie biglie. Non riesco a ricordare cosa ho mangiato a colazione.”

Anche la notte appartiene a Ospedale pubblicoche ha ricevuto il maggior numero di premi con quattro Daytime Emmy per la migliore regia, la migliore sceneggiatura, la migliore interpretazione non protagonista e la migliore serie drammatica.

La festa si è svolta al Westin Bonaventure Hotel di Los Angeles il 7 giugno ed è stata ospitata da ET. Kevin Frazier E Nichelle Turner, per l’occasione Il terzo anno consecutivo Quei co-conduttori hanno officiato la cerimonia costellata di stelle.

Vincitore del Daytime Emmy 2023Anche Entertainment Tonight ha fatto un po’ di storia dopo essere tornato a casa per la prima volta Personalità diurna eccezionale, Amy. ET ha vinto anche nella categoria Outstanding Entertainment News Series Per il quinto anno consecutivo E nono assoluto.

La seconda serata è stata caratterizzata dai Daytime Emmy Creative Arts & Lifestyle Awards tenutisi sabato.

Entertainment Tonight ospita Nischelle Turner, Kevin Frazier e il reporter Denny Directo ai Daytime Emmy Awards. – GT

Consulta l’elenco completo dei vincitori di seguito:

Serie drammatiche diurne

Golfo

Il coraggioso e il bello

Giorni delle nostre vite

Ospedale Generale – **Vincitore

Vicino

I giovani e gli irrequieti

Serie di discorsi diurni

Spettacolo di Jennifer Hudson

Lo spettacolo di Kelly Clarkson – **VINCITORE

Sala Tamron

Ribalta la situazione con Robin Roberts

la vista

Serie di notizie di intrattenimento

Accedi a Hollywood

Intrattenimento stasera – **Vincitore

aggiuntivo

Serie culinaria

Sii mio ospite con Ina Garten – **VINCITORE

Cena di famiglia

Selena + Chef: a casa per le vacanze

La cucina casalinga di Valerie

cosa mangiare? Con Zooey Deschanel

Interprete principale in una serie drammatica diurna: attrice

Tamara Brown nel ruolo di Ava Vitale – Giorni delle nostre vite

Finola Hughes nel ruolo di Anna Devane – Ospedale pubblico

Katherine Kelly Lang nel ruolo di Brooke Logan – Il coraggioso e il bello

Annika Noelle nel ruolo di Hope Logan – Il coraggioso e il bello

Michelle Stafford nel ruolo di Phyllis Summers – I giovani e gli irrequieti — **Vincitore

Cynthia Watros nel ruolo di Nina Reeves – Ospedale pubblico

Interprete principale in una serie drammatica diurna: attore

Eric Braeden nel ruolo di Victor Newman – I giovani e gli irrequieti

Scott Clifton nel ruolo di Liam Spencer – Il coraggioso e il bello

Thorsten Kaye nel ruolo di Ridge Forrester – Il coraggioso e il bello — **Vincitore

Eric Martsolf nel ruolo di Brady Black – Giorni delle nostre vite

John McCook nel ruolo di Eric Forrester – Il coraggioso e il bello

Interpretazione non protagonista in una serie drammatica diurna: attrice

Jennifer Garris nel ruolo di Donna Logan – Il coraggioso e il bello

Linsey Godfrey nel ruolo di Sarah Horton – Giorni delle nostre vite

Courtney Hope nel ruolo di Sally Spectra – I giovani e gli irrequieti — **Vincitore

Allison Lanier nel ruolo di Summer Newman Abbott – I giovani e gli irrequieti

Emily O’Brien nel ruolo di Gwen Rezic – Giorni delle nostre vite

Performance di supporto in una serie drammatica diurna: attore

Robert Gossett nel ruolo del maresciallo Ashford – Ospedale pubblico — **Vincitore

Britton James nel ruolo di Devon Winters – I giovani e gli irrequieti

Wally Kurth nel ruolo di Justin Kiriakis – Giorni delle nostre vite

Martinez nel ruolo di Nardo Ramos – Golfo

Mike Manning nel ruolo di Caleb McKinnon – Golfo

Interprete ospite in serie drammatiche diurne

Linden Ashby nel ruolo di Cameron Kirsten – I giovani e gli irrequieti

Ashley Jones nel ruolo della dottoressa Bridget Forrester – Il coraggioso e il bello

Allie Mills nel ruolo di Heather Weber – Ospedale pubblico

Guy Pearce nel ruolo di Mike Young – Vicino

Dick Van Dyke nel ruolo dell’Uomo Misterioso/Timothy Robichaux – Giorni delle nostre vite — **Vincitore

Presentatore della serie di chat diurne

Joy Behar, Whoopi Goldberg, Alyssa Farrah Griffin, Sarah Haines, Sunny Hostin, Ana Navarro – la vista

Kelly Clarkson- Lo spettacolo di Kelly Clarkson

Mark Consuelos, Kelly Ripa. Vivi con Kelly e Mark — **Vincitore

Akbar Gjabiamila, Amanda Kloots, Natalie Morales, Jerry O’Connell, Sheryl Underwood – il discorso

Sala Tamron – Sala Tamron

Personalità diurna – Quotidiana

Frank Caprio- Catturato a Providence

Kevin Frazier, Nichelle Turner, Matt Cohen, Cassie DeLaura, Denny Directo, Will Marfuggi, Rachel Smith – Intrattenimento stasera — **Vincitore

Deborah Norvell, Stephen Fabian, Lisa Guerrero, Anne Mercogliano, Jim Moret, Les Trent – Edizione interna

Robert Hernandez, Starr Jones. Tribunale per il divorzio

Il giudice Judy Sheindlin, Whitney Kumar, Kevin Rascoe, Sarah Rose – Judy Giustizia

Team di sceneggiatori per serie drammatiche diurne

Golfo

Il coraggioso e il bello

Giorni delle nostre vite

Ospedale Generale – **Vincitore

I giovani e gli irrequieti

Squadra di regia per la serie drammatica diurna

Golfo

Il coraggioso e il bello

Giorni delle nostre vite

Ospedale Generale – **Vincitore

I giovani e gli irrequieti

Notte 2 – Daytime Emmy Awards per le arti creative e lo stile di vita

Programma legale/Aula di tribunale

Sedile caldo

Judy Giustizia

Giustizia di popolo con il giudice Milian

Tribunale del Popolo

Noi del popolo con il giudice Lauren Lake

Programma di viaggi, avventure e natura

Gli animali da vicino con Bertie Gregory

Birder straordinario con Christian Cooper

Il viaggio dell’uomo tutto americano

Il Mutuo Regno di Omaha Wilderness protegge la natura selvaggia

Via Som

Tutorial/programma dimostrativo

Il programma di installazione è fantastico

Fixer superiore: L’hotel

Ecco la mia casa

I giardini di Marta

Riabilitazione Città dei Venti

Programma sullo stile di vita

Le auto dei sogni di Downey

Giorgio in soccorso

Fluorite in crescita

Fatti in casa

Vivi fino a 100: i segreti delle zone blu

Programma di arti e cultura popolare

Billion Dollar Babies: la vera storia dei Cabbage Patch Babies

Il re degli oggetti da collezione: il tocco d’oro

Fuori copione con The Hollywood Reporter

Opera e Viaggio “Il Colore Viola”.

Variety Studio: attori su attori

Lavorare in teatro

Programma educativo e informativo

Regine africane: Njinga

Gli Harlem Globetrotters stanno giocando in avanti

L’Irlanda è fatta con amore

Insediamento di Lincoln

Cosa è realmente successo: la natura selvaggia dell’America

Giorno speciale

Ricerca culturale: Ucraina

Magica parata natalizia nei Parchi Disney

La 97a parata del Giorno del Ringraziamento di Macy’s

Una ricetta per il cambiamento: celebrare gli uomini neri

inaspettato

Programma in forma breve

Catalizzatore

genitori

Atelier di Hollywood: Rob Pickens

Come Una Pizza Napoletana è diventata la pizza n. 1 al mondo

Il Tempio del Cinema: 100 anni di teatro egiziano

Ospite culinario

Lidia Bastianich – 25 anni con Lydia: un giubileo culinario

Valeria Bertinelli – La cucina casalinga di Valerie

Eduardo Garcia- Cucina Big Sky con Eduardo Garcia

Emeril Lagasse- Emeril Cox

Sophia Rowe- spazio sul bancone

Amico Valastro – Miti della forchetta

Personalità diurna: non quotidiana

Samantha Brown- I luoghi dell’amore di Samantha Brown

Derek Campana- Mago delle zampe

Cristiano Cooper – Birder straordinario con Christian Cooper

Zoe Francois e Andrew Zimmern – Festa di vacanza con Andrew e Zoe

Prendi Tila – Jet Cook pronto

Personale di scrittura per un programma diurno di saggistica

Regine africane: Njinga

Il Mutuo Regno di Omaha Wilderness protegge la natura selvaggia

Riattacca le radici

Super animali

Squadra Rubicone

Dirigere il team per un reality show diurno con una sola telecamera

Regine africane: Njinga

Billion Dollar Babies: la vera storia dei Cabbage Patch Babies

Vivi fino a 100: i segreti delle zone blu

Il Mutuo Regno di Omaha Wilderness protegge la natura selvaggia

Alla ricerca del cibo dell’anima

Il vero sud

Dirigere la squadra per uno spettacolo diurno multi-camera immaginario

Magica parata natalizia nei Parchi Disney

Lo spettacolo di Drew Barrymore

Lo spettacolo di Kelly Clarkson

Ribalta la situazione con Robin Roberts

la vista

Distinta direzione musicale e composizione

Regine africane: Njinga

Vivi fino a 100: i segreti delle zone blu

Il Mutuo Regno di Omaha Wilderness protegge la natura selvaggia

Segreti della fede

Il Tempio del Cinema: 100 anni di teatro egiziano

Canzone originale

“Splende” – Ospedale pubblico

“Un fatto inaspettato” – inaspettato

“siamo a casa” – Riattacca le radici

Direzione dell’illuminazione

Ospedale pubblico

Spettacolo di Jennifer Hudson

Lo spettacolo di Kelly Clarkson

la vista

Direzione tecnica, telecamera, video

Il coraggioso e il bello

Giorni delle nostre vite

Magica parata natalizia nei Parchi Disney

Lo spettacolo di Kelly Clarkson

cinematografia

Regine africane: Njinga

Gli animali da vicino con Bertie Gregory

Vivi fino a 100: i segreti delle zone blu

Vivere per i morti

Detti di Dio: la storia dell’Antico Testamento

Modifica di una singola telecamera

Regine africane: Njinga

Guidare con Swizz Beatz

Vivi fino a 100: i segreti delle zone blu

L’opera e il viaggio colore viola

Alla ricerca del cibo dell’anima

Montaggio multi-camera

Componenti della famiglia

Lo spettacolo di Kelly Clarkson

Squadra Rubicone

Il vero sud

Mago delle zampe

Mixaggio audio dal vivo e editing audio premium

Spettacolo di Jennifer Hudson

Lo spettacolo di Kelly Clarkson

il discorso

Sala Tamron

Mixaggio audio e editing audio

Regine africane: Njinga

Le auto dei sogni di Downey

Guidare con Swizz Beatz

Vivi fino a 100: i segreti delle zone blu

Il Tempio del Cinema: 100 anni di teatro egiziano

Titolo e design grafico

Regine africane: Njinga

Car Masters: dalla ruggine alla ricchezza

Alla ricerca del cibo dell’anima

Super animali

Motori Tex-Mex

Versare

Regine africane: Njinga

Giorni delle nostre vite

Ospedale pubblico

inizio

I giovani e gli irrequieti

Direzione artistica/allestimento scenografia/scenografia

Regine africane: Njinga

Lo spettacolo di Drew Barrymore

Ospedale pubblico

Lo spettacolo di Kelly Clarkson

la vista

I giovani e gli irrequieti

Design/design della moda

Regine africane: Njinga

Il coraggioso e il bello

Spettacolo di Jennifer Hudson

Shery

Acconciatura e trucco

Regine africane: Njinga

Lo spettacolo di Drew Barrymore

Shery

la vista

I giovani e gli irrequieti

La 51esima edizione dei Daytime Emmy Awards andrà in onda venerdì 7 giugno alle 20:00 ET/17:00 PT su CBS e Paramount+.

Contenuto relativo: