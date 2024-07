Deadpool & Wolverine ha la più grande apertura del 2024

Jay Maidment / © Marvel / © Walt Disney Studios Motion Pictures / Per gentile concessione della Everett Collection

“Deadpool & Wolverine” di Disney e Marvel ha incassato 96 milioni di dollari da 4.210 location nelle proiezioni di venerdì e in anteprima. Questo è il giorno di apertura nazionale più importante dell’anno, davanti ai 62 milioni di dollari che “Inside Out 2” ha guadagnato a giugno. Non solo, è anche il film con il rating R più alto di tutti i tempi e il sesto film con il rating R più alto di tutti i tempi, senza tener conto dell’inflazione.

Questa è una vittoria epica per l’uomo dalla bocca larga e un potente ritorno per i Marvel Studios, che stanno uscendo dalla loro peggiore prestazione domestica di sempre con “The Marvels” lo scorso autunno. E i record continueranno a scendere questa settimana mentre la commedia di Ryan Reynolds-Hugh Jackman si dirige verso una delle più grandi anteprime nazionali di sempre.

È stata una lunga strada verso i cinema per “Deadpool e Wolverine”. La precedente corsa di Reynolds come supereroe si è conclusa nell’estate del 2018, prima che la 20th Century Fox fosse acquisita da The Walt Disney Company. (Gran parte dell’hype intorno a quest’ultima uscita ha a che fare con il modo in cui i personaggi dei fumetti erano sotto l’ombrello della Fox, come l’anno scorso. Nelle ultime settimane, Reynolds e Jackman hanno dato il massimo in una campagna di marketing, culminata con un’apparizione al Comic-Con di San Diego giovedì insieme al regista Shawn Levy e alla co-protagonista Emma Corrin.

Per i fan, “Deadpool & Wolverine” è all’altezza di queste aspettative. La commedia ricca di azione ha ricevuto un voto “A” dalla società di sondaggi del pubblico Cinema Score. (Anche i due film precedenti di Deadpool hanno ricevuto la stessa colonna sonora.) Anche le recensioni sono state ampiamente positive, anche se lo status finale del film sembra inevitabile ormai da qualche tempo. Non è chiaro come un film così fanservice andrà oltre il suo primo fine settimana di spettatori entusiasti, ma c’è sicuramente molta positività da parte sua. E con questi numeri di apertura, sembra che il film sarà un successo con un budget di produzione di 200 milioni di dollari.

Nonostante l’enorme successo ottenuto dal film, ci sono alcune opere che attendono ancora le rimanenti pellicole. “Twisters” di Amblin ha incassato 10,2 milioni di dollari venerdì, con l’aspettativa di raggiungere i 36 milioni di dollari il secondo giorno. Si tratta di un calo del 56% rispetto all’apertura: non male per un film di successo in competizione con un’importante produzione Marvel. Dopo una settimana nelle sale, il film della Universal è diventato il nono maggior successo nazionale dell’anno. Si prevede che i ricavi totali raggiungeranno circa 155,6 milioni di dollari dopo i primi 10 giorni dalla sua uscita.

Anche Cattivissimo Me 4 si è classificato terzo, guadagnando 14,5 milioni di dollari alla sua quarta proiezione. Si prevede che il film d’animazione Illumination supererà Dune: Parte Due (282 milioni di dollari) questa settimana, diventando il secondo film nazionale con il maggior incasso dell’anno.

Il film seguirà “Inside Out 2” della Disney, che sta ancora generando entrate significative nel suo settimo fine settimana di uscita. La seconda parte della produzione Pixar occuperà il quarto posto dopo aver guadagnato venerdì 2,5 milioni di dollari.