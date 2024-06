Donald Sutherland muore all’età di 88 anni

Fonte immagine, Immagini Getty

Rachel Luker

Notizie della BBC, Washington

20 giugno 2024

È morto all’età di 88 anni dopo una lunga malattia l’attore canadese Donald Sutherland, protagonista di film come Hunger Games e Don’t Look Now.

Suo figlio, l’attore Kiefer Sutherland, ha dichiarato: “È con il cuore pesante che vi dico che mio padre, Donald Sutherland, è morto e personalmente credo che sia uno degli attori più importanti della storia del cinema”.

“Non si è mai lasciato intimidire da un ruolo, che fosse buono, cattivo o brutto. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava, e nessuno poteva chiedere di più. Una bella vita.”

Questa notizia è stata accolta con un’ondata di sostegno e onori.

L’attore Rob Lowe, che ha recitato al fianco di Sutherland nella miniserie Le notti di Salem, ha descritto il suo ex co-protagonista come “uno dei nostri più grandi attori”.

“È stato un onore lavorare con lui per molti anni e non dimenticherò mai il suo carisma e le sue capacità”, ha scritto su X/Twitter.

Cary Elwes, che ha recitato nel film TV del 2001 La Rivolta, ha detto di essere “devastato” dalla morte di Sutherland.

“I nostri cuori si spezzano per te”, ha detto a Kiefer in un messaggio su Instagram. “Sono così grato di averlo saputo [and] Ho lavorato con lui. Invio il nostro amore.

Commenta la foto, Kiefer Sutherland (a sinistra) e suo padre Donald negli anni ’80

Nato a New Brunswick, in Canada, Sutherland iniziò a lavorare come giornalista radiofonico prima di recarsi a Londra nel 1957 per studiare alla London Academy of Music and Dramatic Art. READ Questo Airbnb imita una casa del film Disney Up che in realtà galleggia

Ha poi interpretato piccoli ruoli nel cinema e nella televisione britannici.

I suoi primi ruoli degni di nota furono in film di guerra tra cui Quella sporca dozzina del 1967 e Kelly’s Heroes e M*A*S*H degli anni ’70.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ricorda di essersi sentito “molto, molto profondamente scioccato” quando incontrò Sutherland per la prima volta.

“I miei pensieri vanno a Kiefer e all’intera famiglia Sutherland, così come a tutti i canadesi che sono senza dubbio rattristati nell’apprendere, come mi sento ora”, ha detto.

“Era un uomo dalla presenza imponente, che eccelleva nella sua arte, ed era davvero un grande artista canadese”, ha aggiunto.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che Sutherland è stato “un attore unico che ha ispirato e intrattenuto il mondo per decenni”.

Ron Howard, che ha diretto Sutherland in Backdraft del 1991, ha detto che è stato “uno dei film più intelligenti e interessanti”. [and] Attori cinematografici interessanti di tutti i tempi.

Jane Fonda è stata la co-protagonista di Sutherland nel thriller di Alan J. Pakula del 1971 Klute, su un detective aiutato da una costosa squillo nella sua ricerca di una persona scomparsa.

Si frequentarono per due anni.

In un tributo su Instagram, Fonda ha descritto Sutherland come una “attrice meravigliosa” con la quale ha condiviso “parecchie avventure”, inclusa l’esibizione per soldati in servizio attivo durante un tour contro la guerra del Vietnam alle Hawaii, in Giappone e nelle Filippine.

“Ho il cuore spezzato”, ha aggiunto.

Helen Mirren, che è apparsa al fianco di Sutherland nel film del 2017 The Leisure Seeker, ha elogiato la sua “amica” e “uno degli attori più intelligenti con cui abbia mai lavorato” in una dichiarazione congiunta con Reporter di Hollywood. READ I tre segni zodiacali con un segno approssimativo il 6 aprile 2022

“Aveva una mente meravigliosamente curiosa e una grande conoscenza di una vasta gamma di argomenti”, ha detto.

Ha combinato questa grande intelligenza con una profonda sensibilità e serietà nel suo mestiere di attore.

Tutto ciò lo ha reso la leggenda del cinema che è diventato. Era mio collega ed è diventato mio amico. “Mi mancherà averlo in questo mondo.”

Per riprodurre questo contenuto, abilita JavaScript o prova un altro browser Spiegazione video, Donald Sutherland parla di non essere una star di Hollywood “tradizionale”.

Il co-protagonista di M*A*S*H Elliot Gould ha condiviso una dichiarazione con l’Associated Press, definendo Sutherland un “fratello”.

“Non è mai facile perdere le proprie qualità di essere umano e di attore come Donald Sutherland, ma mi ferisce profondamente perché Donald era come mio fratello e ha rappresentato una parte importante della mia carriera”, ha detto.

Will Smith, che ha recitato con Sutherland in Sei gradi di separazione, ha reso omaggio pubblicando su Instagram due immagini del film del 1993, con la didascalia: “Riposa in pace Donald”.

Gli anni ’70 videro anche Sutherland interpretare un membro dell’IRA in The Eagle Has Landed, un professore universitario fumatore di erba in Animal House di National Lampoon e il protagonista nel remake del 1978 di L’invasione degli ultracorpi.

Negli anni ’80, ha interpretato il padre di un adolescente suicida nel film premio Oscar Gente ordinaria.

È passato alla televisione negli anni 2000, apparendo in serie come Dirty Sexy Money e Command-in-Chief.

Nonostante i suoi numerosi ruoli, non è mai stato nominato per un Oscar. Ha ricevuto un Oscar onorario nel 2017.

Commenta la foto, Sutherland nel ruolo del sergente Oddball in Kelly’s Heroes

Sutherland era noto per il suo attivismo politico durante tutta la sua carriera, protestando contro la guerra del Vietnam insieme a Fonda.

Ha anche incanalato le sue convinzioni in alcuni dei suoi ruoli, tra cui The Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2, dove ha interpretato il tirannico presidente Snow.

Sutherland ha dichiarato alla BBC nel 2015 che sperava che il messaggio sociale e politico del film aiutasse i giovani fan a diventare più consapevoli del mondo che li circonda.

“Abbiamo chiesto all’uomo più gentile del mondo di interpretare il dittatore più corrotto e crudele che abbiamo mai visto”, recita il comunicato ufficiale di Hunger Games.

“La forza e l’abilità recitativa di Donald Sutherland erano tali che ha creato un altro personaggio indelebile tra molti altri che hanno definito la sua carriera leggendaria. Siamo onorati di conoscerlo e di lavorare con lui, e i nostri pensieri sono con la sua famiglia.”

Ha anche detto alla BBC che il cambiamento più grande che ha notato nel settore è stato che gli attori guadagnavano “molti più soldi”.

“Non credo che nessuno della mia generazione sia diventato attore per fare soldi. Non mi era mai venuto in mente. Guadagnavo 8 sterline a settimana qui [on stage in London]. “Quando interpretavo il ruolo principale in uno spettacolo teatrale alla Royal Court, ricevevo 17 sterline a settimana, e questo accadeva nel 1964.”

All’epoca disse che non aveva intenzione di ritirarsi dalla recitazione.

“È uno sforzo emotivo. Il pensionamento degli attori porta con sé la scritta ‘morte’.” Egli ha detto.