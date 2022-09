Dow perde 300 punti mentre i trader si preoccupano dell’avvertimento della FedEx, Wall Street si dirige verso una grande perdita settimanale

Venerdì le azioni sono scese mentre Wall Street si avviava verso una settimana in grande perdita e i trader hanno digerito un brutto avviso sugli utili da parte della FedEx sull’economia globale.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 306 punti, ovvero dell’1%. L’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono scesi rispettivamente dell’1,2% e dell’1,6%.

Le azioni FedEx sono scese del 24% dopo la compagnia di navigazione Ho tirato le direttive per l’intero anno Ha affermato che avrebbe implementato iniziative di riduzione dei costi per contrastare i deboli volumi di spedizione globali poiché l’economia globale “si deteriora notevolmente”.

Le scorte di trasporto sono generalmente viste come A Indicatore principale del mercato azionario e dell’economiaFedEx ha citato la debolezza in Asia come una delle ragioni principali delle sue prospettive negative. I concorrenti di spedizione UPS e XPO Logistics sono in calo rispettivamente del 4% e del 7% e Amazon è in calo del 3%.

L’annuncio della FedEx arriva poco dopo che un rapporto sull’inflazione più caldo del previsto è stato pubblicato martedì negli Stati Uniti, suscitando timori che la Federal Reserve dovrà causare una recessione per raffreddare i prezzi. Quei dati hanno innescato un calo di oltre 1.200 punti per l’indice Dow Jones.

“C’è molta preoccupazione su come l’economia globale stia influenzando l’economia statunitense in questo momento, mentre l’economia statunitense sta affrontando la propria serie di problemi molto seri. Penso che questa dinamica sia ciò che ha svegliato le persone”, ha affermato Kaley Cox. , analista di investimento statunitense presso eToro.

Le tre medie principali erano sulla buona strada per la loro quarta settimana di perdite su cinque poiché il rally sembra sempre più simile a un rimbalzo del mercato ribassista. Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 4,7% questa settimana, mentre l’S&P 500 è sceso del 3,8%. Il Nasdaq Composite è in calo del 6,2%, dirigendosi verso la peggiore perdita settimanale da giugno.