Draft NBA 2023: cinque takeaway dopo due partite tra Victor Wimpanyama e Scott Henderson a Las Vegas

Il secondo di due testa a testa di questa settimana con il detective n. 1 Victor Wimpanyama e il potenziale n. 2 Scott Henderson, i due chiari (finora!) trofei della classe NBA Draft 2023, è svanito un po’ nel tardo pomeriggio di giovedì con Henderson si è infortunato nell’inning, io e non più. Ma Wimpanyama ha puntato i riflettori durante l’ultima partita di esibizione tra i suoi Mets 92 e G League Ignite, girando 36 punti e mettendo in mostra una prestazione abbagliante nel processo per consolidare la sua posizione – in un certo senso LeBron James potrebbe indossarlo – Come il più curioso della categoria bozza del prossimo anno.

Wimpanyama ha segnato sette secondi nel primo incontro di martedì in rotta verso un’eruzione di 37 punti e ha seguito solo due intagli nell’apparizione di giovedì, la sua seconda competizione in assoluto sul suolo statunitense. Ma dall’inizio alla fine è stato uno spettacolo più impressionante del primo. Il tremito del sogno, il passo, la dissolvenza, la roba che girava sugli spalti: un po’ di tutto funzionava. Wembanyana ha scelto professionalmente tra i difensori in attacco e ha influenzato praticamente tutto ciò che è entrato nel suo spazio in difesa. Era così dominante ma sembrava senza sforzo, l’esagerazione raggiungerà sicuramente livelli assordanti sulla scia di (un altro) spettacolo sbalorditivo. . . È difficile non essere d’accordo con la maggior parte di loro. Sembra un talento generazionale che è stato descritto molto tempo fa.

Il primo infortunio di Henderson giovedì ha ostacolato quella che era stata una settimana inequivocabilmente fantastica per lui e Wimpaniyama, ma martedì ha anche causato ingenti danni ed è partito alla grande prima di esplodere.

Ci sono state sicuramente alcune dichiarazioni dichiarative fatte dopo quanto visto nei giorni scorsi, alcune delle quali potrebbero essere molto vere! Ma conserverò queste dichiarazioni per una data successiva. Tuttavia, ho alcuni punti da ciò che abbiamo visto in tribunale questa settimana (e cosa potrebbe significare nei prossimi mesi). Quindi tuffiamoci in cinque piatti pronti.

1. Henderson Deng fino a giovedì

La G League Ignite ha battuto i Mets 92 martedì e Henderson ha segnato nove assist e 28 punti nello sforzo, ma non è stato in grado di replicare quella esibizione come Wembanyama dopo essersi infortunato al ginocchio all’inizio della partita. Henderson è uscito dopo aver giocato solo cinque minuti interi e se ne è andato con un rimbalzo, un passaggio e un inizio di tiro 0 su 2.

La buona notizia è che il post partita di Henderson è stato elencato come “giorno per giorno”. Soffre di un livido osseo che non dura a lungo.

Henderson ha fatto bene per se stesso questa settimana nel complesso. Il suo ritmo e il controllo della partita di martedì sono stati evidenti alla fine della competizione ed è stato un grande motivo per cui la G League Ignite è stata in grado di vincere. Ha sottolineato il coinvolgimento dei suoi compagni di squadra, il controllo del ritmo senza sforzo e il gioco con tale superiorità e intelligenza che sapeva esattamente quando la sua squadra aveva bisogno di lui per prendere il comando.

2. Attacco difensivo di Wembanyama ➡️

Questo è solo un esempio di ciò che la mobilità di Wembanyama può aggiungere alla dinamica del team. Ci sono solo pochi giocatori sul pianeta che possono fare qualcosa di simile a quello che fa lui in questa sequenza, colpendo un’estremità e poi facendo scorrere l’altra estremità per finire oltre il bordo mentre si muove.

Ha concluso con quattro muri, ma forse la cosa più impressionante è stata un più 26 (!) nel suo punteggio di area.

3. Le stelle pesano

Se sei nell’NBA o nell’NBA questa settimana, è impossibile ignorare il bene che è arrivato frontalmente da Scott Wimpanyama. Quindi, alla domanda sui post di questa settimana a Wimpanyama in particolare, le stelle della lega hanno condiviso alcune riflessioni esaurienti.

Innanzitutto, c’era questo di LeBron: “Tutti sono stati un unicorno negli ultimi anni, ma [Wembanyama] È come un alieno”.

Poi questo, giovedì mattina, del commissario NBA Adam Silver: “Oh, ha sicuramente tutti gli attributi di un vero game changer… Lo so che molti Squadre NBA Stanno sbavando all’idea che, attraverso la nostra lotteria, è probabile che lo ottengano, quindi dovrebbero competere tutti duramente la prossima stagione”.

Poi questo di Stephen Curry: “È come un giocatore con build 2K. Trucchi nel tipo di emoticon. È un giocatore solido”.

Infine, c’è stato questo di un altro ex vincitore di MVP, Giannis Antetokounmue: “È un ragazzo eccezionale. Penso che nel 2045 tutti assomiglieranno a Victor. Il modo in cui può tirare la palla, il modo in cui può muoversi, è così veloce da For la sua stazza, può bloccare i tiri, è incredibile. Ha la possibilità di essere uno dei migliori giocatori di sempre in questo gioco. Non abbiamo mai visto niente del genere prima. Dobbiamo prepararci per questo ragazzo, sarà davvero Buona.”

4. La corsa al primo posto

È chiaro da un po’ che Wimpanyama era considerato il numero 1 del consenso su Henderson, ma questa settimana ha consolidato la sua posizione al riguardo. Sì, Henderson è un grande, grande premio, ma è in una classe di talento generazionale in prima linea. capita!

Non è nemmeno finita, tanto per essere chiari. Ricorda: la bozza non è fino alla prossima estate. Wembanyama ha avuto a che fare con infortuni fastidiosi più e più volte negli ultimi anni, anche se nulla sembra cronico oa lungo termine. Deve essere stato disastroso far deragliare Wimpanyama dall’andare al numero uno, ma quando sia a LeBron che a Giannis è stato chiesto di lui questa settimana, vale la pena notare che entrambi nelle loro risposte hanno chiaramente enfatizzato l’augurio di buona salute; La durata della vita di un rinoceronte a 7 piedi e 4 piedi di lunghezza sembra essere completamente sconosciuta. Ma ora Imbanyama è al suo stesso livello al vertice, Henderson proprio dietro di lui, poi tutti gli altri.

5. Acrobazie e Wimpanyama

Solo . . . guarda questo.

o questo:

È divertente quanto sia bravo Wimpanyama. Controlla corpo, movimento, abilità, altezza e produzione: ispeziona Tutto fondi. ognuno di loro.