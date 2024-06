È morto all’età di 45 anni James Kent, lo chef che stava costruendo un impero della ristorazione

Il signor Kent ha interpretato il ruolo di Wu-Tang Clan e Notorious B.I.G. in Crown Shy. Evitava i codici di abbigliamento formali. Con il suo cappotto da cuoco, lo si vede spesso indossare scarpe da ginnastica costose.

Dopo anni passati a dedicarsi ai graffiti, è diventato noto come “lo chef che è anche un artista di graffiti di grande talento”, ha detto Bloomberg. menzionato Nel 2016 gli è stato commissionato di realizzare opere d’arte per il NoMad Hotel e la società di tecnologia per ristoranti Salido.

“Sono entrato in questi ristoranti raffinati e non mi sono sentito il benvenuto”, ha detto il signor Kent Raccontare Bandit, un marchio e un blog in corsa. Ha detto che voleva che Crown Shy fosse “il ristorante della nostra generazione”.