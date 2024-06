È morto il fratello Marquez, membro della Rap Group 2 Live Crew

È morto il fratello Marquez, rapper e membro del gruppo hip-hop di Miami 2 Live Crew, i cui testi sessualmente espliciti scatenarono dibattiti sulla razza e sulla libertà artistica negli anni ’80 e ’90.

Ed è stata la sua morte Annunciare sugli account dei social media di 2 Live Crew lunedì sera. Le pubblicazioni non spiegavano la causa o il luogo della morte. Le fonti differiscono a seconda che avesse 57 o 58 anni.

I 2 Live Crew si formarono nel 1984 e il fratello Marquez, nato Mark Ross a Rochester, New York, si unì dopo che il gruppo si trasferì dalla California a Miami per sostituire un altro membro defunto. Entrò a far parte della loro formazione più popolare insieme a Christopher Wong Won (Fresh Kid Ice); Il leader del gruppo, Luther Campbell (Luke Skywalker); e David Hobbs (Mr. Mix).

È stato il manager dell’album di debutto del gruppo, “The 2 Live Crew Is What We Are”, e di A.J. Intervista 2022 Ha detto di aver scritto o co-scritto alcune delle canzoni più famose del gruppo.