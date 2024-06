Le azioni diminuiscono mentre l’economia americana inizia a mostrare crepe

“In passato, i menu dal valore interessante erano spesso incentrati su un elemento chiave, spesso visto dal consumatore come il leader della perdita. Questi menu includevano il doppio cheeseburger da $ 1 (McDonald’s 2003-2012) e bevande analcoliche di qualsiasi dimensione per $ 1 (McDonald’s). 2017-2020), il prezzo di 5 dollari (Subway), il prezzo mix-and-match di 5 dollari (Domino’s) e l’hot dog di 1,50 dollari (Costco): il pacchetto da 5 dollari sarà sufficiente per stabilizzare il traffico di McDonald’s, e lo farà il cibo… Più alto? Il costo del pasto vale abbastanza per mantenerti per il resto dell’estate (o più) Se un pasto da $ 5 non è una soluzione a lungo termine, un menu BOGO da $ 1 farà il trucco per McDonald’s in termini di efficacia pubblicitaria: beneficerà del budget pubblicitario nazionale? Per 1 miliardo di dollari McDonald’s Se McDonald’s dovesse riuscire a stabilizzare il traffico a valore nel terzo trimestre, il continuo afflusso di nuovi prodotti nella seconda metà del 2024 e del 2025 dovrebbe portare a un rimbalzo significativo per il marchio.