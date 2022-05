È morto Robert Krakow, co-fondatore di Razer e pioniere del mouse da gioco

Robert “Razerguy” Krakoff, co-fondatore ed ex presidente della società di hardware di gioco Razer, è morto la scorsa settimana all’età di 81 anni. Probabilmente non hai mai sentito parlare di Krakoff, ma probabilmente sei stato toccato dalla sua eredità di vasta portata.

Nel 1999, Krakoff ha creato il primo mouse da gioco in assoluto: Scanner Boomslang. Non solo questa è stata la base della vasta gamma di mouse da gioco di Razer, ma si può dire che abbia lanciato l’intera industria delle periferiche di gioco. Di seguito, puoi guardare lo stesso Krakoff in una pubblicità che promuoveva il mouse Razer Boomslang nel 2002, insieme al giocatore professionista Johnathan “Fatal1ty” Wendel, che ha firmato uno storico accordo di sponsorizzazione con Razer molto prima che la parola “esport” entrasse nel lessico.

Le storie sulle origini possono essere complesse e la storia di Razer è più complessa della maggior parte delle altre. In realtà non era Razer azienda Fino al 2005 – era un marchio registrato di un’entità denominata Karna, che ha inventato un codificatore ottico-meccanico in grado di tracciare i movimenti del mouse con una risoluzione di 2.000 dpi, una risoluzione molto più elevata rispetto ad altri mouse dell’epoca. (Sì, il primo mouse da gioco arrotolato Ruoteanche se i mouse ottici sono diventati una cosa.)

Karna è fallita nel 2001 e Cracovia ha co-fondato Razer con l’attuale CEO Min-Liang Tan nel 2005, ma nessuno dei due ha inventato il mouse da gioco: Questo caso di studio (pdf) Descrive in dettaglio come ho creato un’agenzia di marketing chiamata Fitch L’intero marchio Razerincluso il nome, l’iconico logo in pitone a tre teste, il sito web, la confezione e, soprattutto, il design e l’ingegneria del Boomslang Mouse stesso.

Niente di tutto questo è indiscutibile: Il primo comunicato stampa di Razer Dice che Boomslang è stato “progettato da Fitch, Inc. per kärna”.

Ma cita anche “Robert Krakow, General Manager di Razer” – che non solo diventerà il volto pubblico dell’azienda durante il suo primo decennio e cambierà, ma fa un’impressione incredibile come uno dei volti pubblici più accessibili di un’azienda che potresti essere felice di sapere.

Riceverai un piccolo messaggio da Razerguy Con ogni prodotto Razer che ho acquistato, il loro indirizzo e-mail pubblico non era solo per lo spettacolo. Era noto per rispondere ai fan e Siediti per intervistare giornalisti arroganti che a malapena avevano seguaci. A volte Avrebbe dato loro un lavoro. Secondo la sua pagina Facebook, ha studiato giornalismo all’UCLA, anche se lo ha fatto con una borsa di studio per il calcio.

È stato anche straordinariamente sincero: nel 2009, Shaun, un giornalista altrettanto sconosciuto, mi ha detto che la società non aveva effettivamente bisogno di vendere una singola unità del nuovo mouse wireless Razer Mamba al prezzo allora costoso di $ 130. . L’obiettivo, ha affermato, è quello di ispirare un vasto pubblico di giocatori con l’innovazione, sapendo che sceglieranno mouse e altri prodotti più economici di Razer.

Mi ha anche detto, in quanto noto mancino, che desiderava che Razer potesse realizzare un mouse per mancini, ma non aveva l’autorità come presidente dell’azienda per realizzarlo: a quanto pare il consiglio ha deciso che non ha fatto senso finanziario. Un anno dopo, ho sorriso quando ho visto il lancio di Razer Il primo mouse da gioco per manciniuna replica del bestseller DeathAdder.

Mentre Cracovia ha consigliato la società per anni come un “capo emerito”, Razer non è il suo ultimo atto con un leggero margine. anche fondato Scienza MindFXUn marchio focalizzato sulla vendita di bevande energetiche e integratori alimentari, servono come “una sana alternativa alle bevande energetiche ad alto contenuto di caffeina e ai prodotti pre-allenamento”.

Il fitness sembrava essere una parte importante della vita di Cracovia. lui è Ho suonato con i Los Angeles Rams Per cinque anni negli anni Sessanta. Crescendo, Cracovia ha detto che ama giocare a tennis, andare in bicicletta e allenarsi. Lui e sua moglie, la dottoressa Patsy Krakow, sono persino scappati Blog Si è concentrato sui consigli di fitness e nutrizione per gli anziani e ha scritto un libro su I segreti per rimanere giovani.

Cracovia è sempre sembrata un decennio più giovane di quanto tu possa immaginare

Ma sotto il nome RM Krakoffha avuto anche la sua carriera letteraria, autore di dozzine di libri Dal 2009. Dopo aver lavorato come copywriter, ha detto Cracovia Ha “messo la sua proverbiale penna al posto della bocca (l’inchiostro sapeva di merda)”. Impegnato nella scrittura di narrativa e saggistica, scrivendo di tutto commedia nera a fantasie di fantascienza. ricetta per America Unbound: Combattere i Demoni in una Democrazia Nascosta lui è… Molti.

occupazione Facebook Cracovia Page, ha detto che avrebbe diviso il suo tempo tra Jalisco, in Messico, e Peoria, in Arizona, dove gli piaceva essere “un uccello solare e trascorrere sei mesi all’anno in ogni casa”. Ha lasciato due figli, Scott e Robin, e cinque nipoti “molto adorabili”. Scott ha contribuito alla copertina della maggior parte dei suoi romanzi.

“Siamo rattristati per la scomparsa del co-fondatore e presidente emerito, Robert Krakow, noto a tutti come RazerGuy”, si legge in una dichiarazione di Razer. su Twitter. “La spinta incrollabile e la passione per i giochi di Robert continuano a ispirare tutti noi e continuano a ispirarci”.