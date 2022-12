Elon Musk afferma che Twitter bloccherà alcuni collegamenti ad altri siti di social media, provocando un contraccolpo

New York

Cnn

–



Twitter ha dichiarato domenica che bloccherà i collegamenti ad altri servizi di social media e sospenderà gli account che tentano di indirizzare gli utenti verso piattaforme alternative, apparentemente nel tentativo di fermare le defezioni degli utenti dai concorrenti.

Ma il CEO di Twitter Elon Musk in seguito ha ceduto, allentando la politica e causando una diffusa confusione su quale tipo di collegamento sia consentito e non sia consentito sulla piattaforma.

In base alla nuova politica annunciata domenica pomeriggio, i collegamenti ai contenuti su Facebook e Instagram saranno bloccati, così come i collegamenti ai contenuti sulle alternative emergenti di Twitter, tra cui Mastodon e Post. La norma riguarda anche Truth Social, il clone di Twitter sostenuto dall’ex presidente Donald Trump.

La mossa di Twitter segnala uno spostamento verso un ambiente più chiuso, che accetta ancora il traffico in entrata da altre località, ma rende più difficile per gli utenti lasciare Twitter per altre destinazioni.

“In particolare, rimuoveremo gli account creati esclusivamente allo scopo di promuovere altre piattaforme social e contenuti che contengono collegamenti o nomi utente alle seguenti piattaforme: Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr e Post”, un account di supporto di Twitter cinguettio.

Nonostante il divieto, Twitter ha affermato che la nuova politica “consentirà comunque la pubblicità/promozione a pagamento per qualsiasi piattaforma di social media vietata”.

Ore dopo aver sollevato la politica, Musk sembrava ammorbidire le critiche di altri utenti e ha accettato di allentare le regole. In uno scambio che ha coinvolto il CEO di Box Aaron Levy – che ha definito la nuova politica “triste” – Musk ha convenuto che era “ragionevole” che alcuni volessero collegarsi ai propri profili Instagram per promuovere la propria attività.

“La politica sarà modificata per sospendere gli account solo quando lo scopo * principale * di quell’account è quello di promuovere i concorrenti, il che sostanzialmente rientra nella regola del divieto di spam”, ha twittato Musk.

Quindi, in mezzo al contraccolpo in corso, Musk ha aperto un sondaggio su Twitter chiedendo se dovesse “dimettersi dalla carica di presidente di Twitter”.

“Sospetterò i risultati di questo sondaggio”, ha scritto Musk.

Domenica sera presto, Sì ha vinto con un margine dal 58% al 42%.

Particolarmente assente dall’elenco di Twitter delle piattaforme di social media vietate è TikTok, una delle piattaforme di social media in più rapida crescita di Internet i cui collegamenti con la Cina hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza nazionale tra i politici statunitensi. La grande partecipazione di Musk in Cina attraverso la sua altra società, Tesla, ha sollevato dubbi tra i critici sul fatto che il CEO si opporrebbe alla Cina se i leader del paese cercassero di fare pressione su Twitter.

L’improvviso cambio di politica di Twitter domenica pomeriggio ha suscitato confusione nell’ex CEO della piattaforma, Jack Dorsey, che risposto: “Perché?” Dorsey segue b: “Non ha senso.”

Il cambio di politica è arrivato dopo che alcuni utenti di Twitter hanno annunciato la loro intenzione di passare ad altre piattaforme la scorsa settimana, sulla scia della sospensione di diversi giornalisti che coprivano Musk da parte di Twitter. In mezzo al contraccolpo sul commento dei giornalisti, Twitter ha iniziato silenziosamente a bloccare i collegamenti a Mastodon.

L’annuncio iniziale di domenica sembra formalizzare questo divieto nella politica ufficiale di Twitter, che è una mossa Può sollevare le sopracciglia Tra gli organizzatori su Twitter.

Come parte della nuova politica di Twitter, la società ha affermato che gli utenti non possono “associarsi” a piattaforme di social media soggette alle restrizioni. Agli utenti è stato inoltre impedito di aggiornare i propri profili Twitter per includere i nomi dei propri account su altre piattaforme, un modo per far sapere ai follower dove possono essere trovati altrove sui social media.

Twitter ha detto dentro post sul blog.

La società ha affermato che i tentativi di eludere questa politica verranno applicati contro di essa. Ad esempio, l’utilizzo di servizi di accorciamento dei collegamenti per mascherare la vera destinazione di un URL o tentare di scrivere l’URL in testo normale sarebbe contro le regole di Twitter, ha affermato la società.

“Se le violazioni di questa politica sono incluse nella tua biografia e/o nel nome del tuo account, sospenderemo temporaneamente il tuo account e richiederemo modifiche al tuo profilo in modo da non violare”, si legge nel post sul blog. Successive violazioni possono comportare la sospensione permanente.

Twitter ha affermato che i primi reati o incidenti isolati potrebbero comportare sospensioni temporanee o requisiti per gli utenti di eliminare i contenuti offensivi.

Non è chiaro come o se la politica verrà implementata dopo l’apparente decisione di Musk di allentare le restrizioni domenica sera.

La società ha affermato che gli utenti possono continuare a utilizzare software di terze parti per pubblicare i propri contenuti sui social media contemporaneamente su più siti, incluso Twitter.

Meta, che possiede Facebook e Instagram, nonché la società Trump Media & Technology Group di Truth Social, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.