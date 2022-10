Emily Ratajkowski accusa Marilyn Monroe di “Blonde” di “dolore femminile”

La modella, attrice e autrice Emily Ratajkowski si è rivolta a TikTok per criticare il nuovo film di Marilyn Monroe, sostenendo che “genera dolore femminile”. (Foto: LOIC VENANCE / AFP via Getty Images)

È ora di contestare il contratto che hanno sul trasferimento chiamando il nuovo Marlin Monroe Film, biondaper “feticcio del dolore femminile”.

La modella e attrice, che ha ammesso di non averla ancora vista Netflix protagonista di un film Ana de Armas In qualità di famosa star del cinema, ha utilizzato il suo account TikTok per criticare il film e ha annunciato che stava iniziando il film Bitch Era 2022.

“Ho sentito molto parlare di questo film di Marilyn Monroe, biondache non ho ancora visto, ma non sono sorpreso di sapere che si tratta dell’ennesimo film che tormenta il dolore delle donne, anche nella morte”, Ratajkowski, 31 anni, Spiegato alla fotocamera. “Adoriamo creare i dolori delle donne. Guarda Amy Winehouse. Guarda Britney Spears. Guarda come lo otteniamo [Princess] La morte di Diana. Guarda come siamo ossessionati dalle ragazze morte e dai serial killer. guarda qualsiasi CSI vizioso, e questa è la folle sedizione del dolore e della morte di una donna”.

Il la ragazza se n’è andata L’attrice ha aggiunto di aver imparato da sola come trasformare il suo dolore in una merce.

“Penso che come donne, posso dire a me stessa, ho imparato come affrontare il mio dolore e la mia ferita, quindi sembra solo qualcosa di cui prendermi cura ed è piuttosto eccitante”. Oh, io sono questa ragazza, e qualunque cosa, “e penso che lo facciamo in molti modi diversi”, ha detto la ragazza. “Ma voglio che cambi.”

Ratajkowski ha continuato dicendo che incoraggia le donne ad abbracciare la loro rabbia e che sta proclamando il resto dell’anno come “l’era delle puttane”.

“Ci ho pensato e sai che tipo di difficoltà è da comporre? Rabbia. La rabbia è difficile da classificare. Quindi ho uno spettacolo. Penso che tutti dobbiamo essere un po’ più risentiti. Lo farò sia così”, ha dichiarato Ratajkowski, di Presentare domanda di divorzio Da suo marito, Sebastian Bear-Mcclord, quattro anni fa, il mese scorso. “Penso che dovremmo essere tutti nell’età delle puttane. Quindi, mi incazzerò quando guarderò questo film, lo so già, ma non è nuovo. Sì, mi arrabbierò”.

Il film diretto da Andrew Dominic e basato sul romanzo di Joyce Carol Oates che descrive la vita turbolenta e la morte di Monroe all’età di 36 anni, ha ricevuto ottime recensioni. Planned Parenthood ha rilasciato una dichiarazione accusando il film di contribuire alla “propaganda anti-aborto”. Le riprese di due delle interruzioni di gravidanze.

Ratajkowski, che ha pubblicato un libro, fisicoNel 2021 parla spesso di sessismo. Il mese scorso, ha parlato al decimo vertice annuale di Forbes Power Women, dove ha affermato che “il sessismo fa male a tutti, compresi gli uomini”.

“Penso che la mascolinità tossica sia un problema enorme e ne sentiamo le conseguenze, ma anche i ragazzi convivono con essa”, ha detto Ratajkowski. Ho menzionato Yahoo Entertainment in precedenza. “Come persona che ha un figlio, ci penso molto. Per me, è molto importante estendere questa conversazione agli uomini”.