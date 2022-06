Finale della Stanley Cup 2022 – Gli Avs possono vincere sul ghiaccio in casa? Una rassegna di quello che sarebbe un 5. gioco di playoff

La finale della Stanley Cup 2022 potrebbe essere decisa venerdì sera a Denver, con i Colorado Avalanche in vantaggio per 3-1 sul Tampa Bay Lightning.

Chi ha bisogno di farsi avanti per Lightning per costringere la serie a tornare a Tampa? Chi è il preferito di Conn Smythe? Avs alzerà il trofeo in casa? I nostri esperti di hockey ci hanno posto queste e altre domande prima di un potenziale playoff.

Di chi parleremo se Avs vince la partita 5?

Kristen Shelton, giornalista NHL: Cal Makar. Se il Colorado vincerà la Stanley Cup sul ghiaccio in casa, sarà in gran parte dovuto all’impressionante prestazione post-stagione di McCar. Dall’inizio alla fine, è sempre stato incredibile. La prima partita della finale di coppa potrebbe non essere stata la migliore per Makar, ma si è adattato allo stile soffocante di Lightning e ha risposto di conseguenza. È il terzo capocannoniere di tutti i tempi nella post-stagione (sette gol, 27 punti in 18 partite) ed è una forza in ogni situazione (vedi: Segnare con un calcio corto e un gioco forte in Gara 2).

Il modo in cui può continuare a giocare vivo con la sua supremazia nel pattinaggio e l’eccellente consapevolezza è solo di livello successivo. Abbiamo tutti appreso dell’ingresso di McCar nei playoff, ma il vincitore Norris è stato meglio di quanto annunciato e dominerebbe la conversazione se ciò dovesse finire a favore del Colorado.

Greg Wyshynski, giornalista NHL: Darcy Comber. Ascolta, io sono un veritiere Kuemper. Quando ho scelto Avalanche per vincere questa serie, l’ho fatto con la convinzione che il portiere Pavel Francos Alla fine ne toglierà la piega contro il fulmine. Per un minuto, sembrava così: Kuemper è stato trascinato a sconfiggere Lightning’s Game 3 e ha salvato obiettivi passivi al di sopra delle aspettative per la serie. L’enorme vantaggio di Lightning in porta Andrei Vasilevsky Sembrava che potesse capovolgere la finale della Stanley Cup. Cioè, fino a quando Kuemper ha salvato 37 parate nella partita 4 e ha segnato più gol del previsto (1,14) di Vasilevskiy (1,08). Ora la valanga è tornata a casa, la loro velocità e l’orribile controllo hanno aiutato Kuemper a fermarsi nella seconda partita. Potrebbe essere un’ottima serata per il portiere e i suoi compagni di squadra.

Victoria Matias, analista NHL: Nazim Qadri. Giocando solo una partita dal 4 giugno, il centro del Colorado potrebbe avere le ultime gambe lì, insieme al desiderio di contribuire dopo aver negato loro una possibilità per la maggior parte del mese. Quindi mi piacciono particolarmente le sue possibilità di essere il massimo che fa la differenza, ancora una volta, dopo aver segnato il vincitore OT in Gara 4 (non influisce su come si svolge il gioco di punteggio, ma si spera che un numero adeguato di snowboarder questa volta). In più c’è il ritorno del mio destino dopo l’intervento chirurgico al pollice schiacciato che all’inizio sembrava tenerlo fuori dai playoff. Anche considerando la magia della medicina moderna, doveva aver sofferto molto. Gli appassionati di sport di ogni genere adorano questi romanzi, e per una buona ragione.

Arda Okal, conduttrice della NHL: Penso che potrà farlo anche lui, ma dal momento che Victoria ha scelto lui, prenderò lei Valery Nesushkin. Ha avuto un fantastico post-stagione e posso sicuramente vederlo godersi il suo momento distintivo in Gara 5. Nel complesso, penso di sì Cal Makar Ha Conn Smythe, ma ci sono molti pezzi eccellenti – come Nichushkin – che hanno portato questa squadra a una partita del suo primo titolo dal 2001.

Se Lightning deve tornare in questa serie, chi è l’unico giocatore che ha bisogno di alzarsi venerdì?

Mark LoMoglio/NHLI tramite Getty Images

Shelton: Stefano Stamkos. E non intendo solo sul ghiaccio, anche se Stamkos potrebbe aggiungerne di più. Stamkos ha solo due punti nella finale di coppa, entrambi nella vittoria per 6-2 di Lightning su Avs in Gara 3. È destinato ad avere un momento di svolta ancora più importante.

Inoltre, Tampa Bay dovrà guidare Stamkos a voltare pagina rapidamente in Gara 4. Chiaramente – e forse comprensibilmente – Lightning aveva forti sentimenti per il vincitore degli straordinari Nazim Kadri. Semplicemente non c’è tempo da perdere per passare da quei sentimenti se Tampa Bay intende estendere la serie al gioco sei. Stamkos è una voce rispettabile. Lui stesso ne ha passate tante, sia personalmente che professionalmente. Se qualcuno può condividere la saggezza della perseveranza, è lui. Per non dire che Lightning at a generalmente non è abbastanza forte mentalmente da superare le polemiche che molti ragazzi hanno. Sembra una curva in cui, quando le loro teste sono facili da appendere, il fulmine guarderà il loro leader per una prospettiva.

Wyshynski: Andrei Vasilevsky. Si è guadagnato il posto come una delle migliori guardie post-stagione nella storia della NHL. Ha giocato alla grande nelle partite 3 e 4 a Tampa, poi sette gol contro l’Horror Show in Gara 2 a Denver. Ma non ha rubato un gioco della serie, e se Lightning dovesse riportarlo a Tampa per il gioco 6, avrebbero bisogno della migliore prestazione di Big Cat nei playoff. Lightning sa cosa accadrà a Denver. La valanga è tornata davanti ai suoi fan, con l’ultimo cambio di linea, e possono assaporare lo champagne festivo. Si stanno riprendendo mentre l’elenco delle ferite da fulmine cresce. Se c’è mai stato un tempo per Vasilevskiy per fare la differenza, questo è il momento.

Mattia: Victor Hedman. Non solo in difesa, lavorando per rallentare gli Avs, ma aiutando anche la causa Lightning in attacco. Tampa ha un obiettivo: giocare al potere in questa serie, saluti Corey Berry. Uno. Questo non lo taglierà. L’unità Lightning superiore dovrebbe essere migliore, a cominciare da Hedman, che si trova secondo dopo Nikita Kucherov In postseason punti con il pattinatore in più. Sospetto che gli arbitri di venerdì non fischieranno così profondamente come hanno fatto in Gara 4. Hedman e il suo equipaggio devono approfittare quando la chiamata va a modo loro.

affidare: Dammi un set di Ross ColtonE il Ondrej BalatE il Antonio CirelliE il Pierre Edouard BellemareE il Michele Sergechev …molte opzioni qui. Penso che molte persone si riferiranno a Vasilevskiy come Nikita Kucherov e Stamkos, ma se Lightning dovesse vincere Gara 5, penso che la loro profondità sarebbe il fattore più importante. Avranno bisogno di tutte e 4 le serie per fermare la valanga e continuare questa serie

La coppa verrà distribuita dopo Gara 5 o torneremo a Tampa?

Shelton: Lightning Game 4 è iniziato a caldo e poi è svanito. Il Colorado è passato dall’essere un uomo impreparato a volare in alto. Cosa ha lasciato Tampa Bay nel bacino? Vasilevskiy è stato davvero bravo a tenere Lightning finora, mentre Kuemper ha ottenuto la sua migliore prestazione post-stagione in Gara 4. Le stelle sembrano collaborare con il Colorado per vincere il trofeo in casa sul ghiaccio in Gara 5.

2 relativo

Penso che ce la possano fare: 4-3 in OT, valanga su fulmine.

Wyshynski: Per rispondere alla domanda di Kristen, non credo che il fulmine abbia lasciato molto nel suo armadio, o almeno non abbastanza per resistere alla valanga di Denver in questo momento. I tempi supplementari di Gara 5 sembravano sospettosamente gli stessi dei Giochi 1 e 2, con il Colorado che tratteneva il gioco in termini di tentativi di tiro e tempo di zona mentre Lightning sperava disperatamente in un contrattacco. La valanga ora imposta le loro partite con l’ultimo cambio, il che significa che possono ottenerlo Nathan McKinnon lontano da Antonio Cirelli – Se il palo di controllo sta giocando, perché è uno dei tanti Lightning walker infortunati – e di nuovo attraverso la serie di vittorie di Stamkos, la cui valanga era stata tagliata nell’oblio nelle prime due partite.

Penso che finisca con Gara 5 e in modo convincente: una valanga per 4-1 per vincere la Stanley Cup.

Mattia: È difficile scegliere contro Stamkos & Co dopo tutto quello che il club ha realizzato negli ultimi due anni, ma Lightning sembrava la squadra perdente di tutti tranne il primo periodo di Gara 4, una competizione che avevano davvero bisogno di vincere. E mentre tutti continuano a dire le cose giuste, la prospettiva di ottenere tre partite di fila contro una squadra di valanghe di alta qualità è Dovrebbero sentirsi orribile. Ecco come sono apparsi i fulmini da un po’ di tempo.

Mentre voglio il gioco 6 – perché è divertente! Venerdì sarà probabilmente la fine della strada di qualificazione 2021-22: 5-2 valanga.

affidare: Congratulazioni a Colorado Avalanche, campionessa della Stanley Cup 2022

Chi è Coon Smith di tua scelta adesso?

Shelton: Sede centrale. Non so partita dopo partita chi potrebbe eguagliare ciò che McCar ha portato in Colorado nei playoff. McKinnon era decisamente bravo. Ma non allo stesso livello di Makar. Il difensore ha una media di oltre 27 minuti di ghiaccio in una partita in ogni situazione, eppure sembra essere instancabile. Quando la valanga è al suo meglio creando opportunità lontano dalla corsa, Makar inizia gran parte di quella dal back-end. È stato il giocatore di valanga più coerente e affidabile mentre ha affrontato alcuni dei combattimenti più duri (ad es Conor Mc David E il Leon Drystel) Questi qualificatori dovevano presentare. Cosa c’è di più prezioso di questo?

Wyshynski: Sede centrale. Ci sono tre opzioni qui. Nazim Qadri Ora ha due delle prestazioni più stimolanti nei playoff della Stanley Cup, con una tripletta a St. Louis dopo aver affrontato il disgustoso contraccolpo per la sua collisione con Giordano Bennington; E con il vincitore degli straordinari in Gara 4 contro Tampa Bay, nella sua prima partita dopo un intervento chirurgico al pollice. Ma se l’attaccante di Avalanche ottiene il cenno del capo, è senza dubbio McKinnon che ha numeri migliori e lo distingue come il duro capitano fuori ghiaccio del Colorado. Ma nemmeno i numeri di Makar, che ha avuto anche un impatto difensivo (come contro la serie di vittorie di Conor McDavid) e ha stabilito record per la difesa maschile nel post-stagione. Il vincitore di Norris prende anche Conn.

Mattia: La risposta noiosa e corretta è la stessa dell’altra risposta, Makar. Insieme al compagno Devon TozeIl giovane difensore ha efficacemente soffocato alcuni dei migliori giocatori del gioco. Poi c’è il suo conteggio di sette gol e 20 assist in 18 partite. Molto deve succedere nei prossimi giorni prima che appaia un altro grande contendente.

affidare: L’ho detto sopra, ma è Makar: è una star. Confronta Bobby Orr. Questo dovrebbe dirti tutto ciò che devi sapere.