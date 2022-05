Gaviria attacca in ‘s**t bike’ dopo la mancata corsa del Giro d’Italia

Fernando Gaviria ha rimbalzato con la ruota anteriore mentre ha tagliato il traguardo secondo nella fase 5 del Giro d’Italia Ha continuato a sfogare la sua frustrazione sulla sua bici non appena si è fermata dietro la linea, colpendo la sua sella con il pugno.

“Che bici di merda”, che significa “che bici sporca”, ha detto il colombiano mentre veniva ripreso dalla telecamera.

Giaviria Sembrava che si stesse muovendo a un ritmo sostenuto mentre non vedeva l’ora di entrare in una relazione con Arnaud Démare Fine direttamente a Messina – Forse bloccato in una piccola marcia – ma si è rifiutato di entrare nei dettagli sulla natura del problema meccanico.

“Non posso dire niente. Perché mi verrà detto. Sulla moto non posso dire proprio niente”.

In un’intervista separata con Eurosport“È qualcosa che non posso dire in TV”, ha aggiunto.

Dopo, Emirates Team Emirates Hanno rilasciato la propria dichiarazione in cui Gaviria avrebbe affermato di avere “problemi con il mio deragliatore e non riusciva a ottenere la marcia di cui avevo bisogno”, ipotizzando che “la ruota di qualcuno potrebbe avermi toccato da dietro”.

Nella sua prima intervista televisiva dopo la gara, Gaviria ha insistito sul fatto che “ha le gambe per vincere”, il che, dato che ha corso bene sul rettilineo, confermerebbe l’idea che fosse deluso dalla sua attrezzatura.

È stato anche rivelato che l’uomo in testa, Max Ricci, è stato ostacolato da un suo problema meccanico, quando la sua contenzione è scesa di un chilometro. Detto questo, Gaviria ha subito disprezzato ogni senso dell’argomentazione, descrivendo la sua frustrazione come “stupida” ma anche “parte della razza”.

“Non è solo la moto”, ha detto, “sono cose che succedono in gara”. “Non abbiamo avuto Ricci in finale – la sua serie ha corso un chilometro – e non abbiamo potuto fare nulla.

“Rabbia e frustrazione perché volevo vincere. Essere così vicino, sentire [I had] Gambe, lottare per questo, perdere… Non mi piaceva. È stupido arrabbiarsi, ma sono le corse”.

Non è la prima volta che Gaviria ostacola la disgrazia del mio meccanico al Giro d’Italia. Nella gara dell’anno scorso, ha perso la sella nell’ultimo chilometro della tappa 13, finendo quinto.

Gaviria, che è arrivato terzo nella seconda tappa, dovrebbe avere un’altra possibilità di sistemare le cose giovedì, poiché la sesta tappa segue una strada in gran parte pianeggiante sulla terraferma italiana fino a Scalia.