Gli attraversamenti illegali delle frontiere sono alti, in aumento per registrare nuovi programmi di dati

Nell’ultimo anno, c’è stato un aumento significativo del numero di immigrati – per lo più famiglie – dal Brasile che sono stati attanagliati dalla peggiore crisi del governo in Sud America. Sempre più immigrati arrivano da Venezuela, Nicaragua e India.

Sud Paure di confine Ha raggiunto un livello così alto alla fine degli anni ’90 e ha raggiunto il picco nel 2000 che molti immigrati entrati illegalmente nel paese sono stati attratti da lavori nell’edilizia, nella trasformazione alimentare e nella ristorazione.

Come l’anno scorso, la maggior parte dei partecipanti erano adulti single dal Messico. Molti di loro hanno cercato più di una volta di entrare nel paese, di solito fino a quando non hanno avuto successo perché non hanno dovuto affrontare conseguenze legali significative, ha detto. Jessica Boulder, Analista del Migration Policy Institute. “Ci sono molti incentivi per gli immigrati a provare ancora e ancora”, ha aggiunto.

Quando l’amministrazione Trump ha introdotto per la prima volta l’attuale regola sulla salute pubblica, nota come capitolo 42, i funzionari hanno affermato che la diffusione del virus corona negli Stati Uniti dovrebbe essere evitata. Ma ha conseguenze non volute nell’incoraggiare centinaia di migliaia di persone senza speranza a fare ripetuti tentativi di entrare nel paese. Molti di quelli al potere tornano velocemente in Messico, spesso in autobus, per riprovare dopo qualche giorno.

Coloro che sono stati sorpresi ad entrare nel paese senza autorizzazione prima dell’emanazione della legge sulla salute pubblica all’inizio dell’epidemia potrebbero affrontare azioni criminali e detenzione per diversi mesi.

A settembre, il 25 per cento degli arrestati erano di nuovo scorciatoie.

L’alto tasso di ripristino suggerisce che la maggior parte dei valichi di frontiera sono stati catturati negli ultimi anni, il che non era il caso durante i picchi precedenti. Il numero di agenti della pattuglia di frontiera è aumentato in modo significativo negli ultimi dieci anni e tecnologie come sensori termici, telecamere e droni hanno difficoltà a sfuggire alla cattura.

“Non c’erano quasi agenti, avevano poca tecnologia e c’erano molti posti facili da attraversare”, ha detto Jeff Fazel, un esperto demografico presso il Pew Research Center, che studia la popolazione di intrusi non autorizzati. “I dati mostrano che la guardia di frontiera sta ora catturando tutti coloro che cercano di attraversare illegalmente”.