GoFundMe “General Hospital” di Johnny Wactor creato dalla nonna per sostenere i propri cari dopo la sparatoria mortale

Alberto L. Ortega/Getty Images

Johnny Watter, es Ospedale pubblico L’attore, ucciso sabato, ha creato una campagna GoFundMe per sostenere i suoi cari.

La madre di Wactor, Scarlett Wactor, ha sostenuto lo sforzo di crowdfunding avviato dalla sua amica e madrina di Johnny, Michelle Kennard.

“Voglio raccogliere fondi per sua madre, Scarlett, e i suoi fratelli, Lance e Grant, in modo che possano viaggiare per 2.000 miglia (tante volte quante sarebbero necessarie) per prendersi cura di questo atto straziante a cui sono stati condannati”, si legge . Pagina GoFundMe.

L’obiettivo della raccolta fondi è di raccogliere $ 100.000, di cui oltre $ 35.000 raccolti a partire da questo post.

Kennard ha osservato che “qualsiasi donazione in eccesso” sarà “donata all’ente di beneficenza scelto dalla famiglia in memoria di Johnny”.

La madrina di Wactor ha detto che aveva “il cuore assolutamente spezzato” e ha aggiunto: “In qualche modo, abbiamo bisogno di giustizia per Johnny!”

CORRELATO: L’attore di “General Hospital” Johnny Wactor stava proteggendo il suo collega quando gli hanno sparato – Report

“Se Dio vuole, l’assassino verrà catturato e la sua famiglia lo incontrerà faccia a faccia. Ciò potrebbe contribuire a porre fine a questa tragedia”, ha aggiunto Kennard.

Wactor è stato colpito a morte dopo aver terminato un turno nel centro di Los Angeles. Secondo quanto riferito, stava camminando con una collega quando ha notato tre uomini che cercavano di rubare un convertitore catalitico dalla sua auto.

Secondo il fratello di Watter, Grant, Ospedale pubblico L’allume ha visto i ladri e ha chiesto se fosse stato trascinato.

“Li ha incontrati e ha pensato che il suo camion venisse rimorchiato. Quindi ha detto qualcosa ai ragazzi, tipo: ‘Ehi, state rimorchiando?’ mail giornaliera. “Poi, non appena si è voltato, ha visto cosa stava succedendo e si è lasciato alle spalle il suo collega. È stato allora che gli hanno sparato.”

Wactor è apparso nella serie ABC tra il 2020 e il 2022 come Brando Corbin.