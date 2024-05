Hamburger gratuiti o economici martedì durante il National Hamburger Day

Martedì 28 maggio è il National Hamburger Day, che ci avvicina alla fine del National Hamburger Month. Ciò significa che se vuoi prenderne uno, ci sono molte opzioni per hamburger gratuiti e scontati.

L’hamburger è forse già il piatto principale più popolare negli Stati Uniti. Ma nonostante tutto l’amore, l’hamburger merita comunque il suo giorno speciale.

quest’anno, Giornata nazionale dell’hamburger Cade martedì 28 maggio. Quindi preparati a mordere il tuo cibo.

L’hamburger e il suo fratello gemello, il cheeseburger, sono gli antipasti preferiti d’America, secondo un elenco YouGov regolarmente aggiornato. I piatti americani più famosi. Solo il purè di patate e le patatine fritte si collocano leggermente più in alto (86% di popolarità per ciascuno di questi contorni). L’hamburger ha ottenuto l’85% e il cheeseburger l’83%.

apprezzare 50 miliardi di hamburger Vengono mangiati negli Stati Uniti ogni anno.

Alcune persone probabilmente grigliano hamburger per se stessi, la loro famiglia e i loro amici durante il fine settimana del Memorial Day. Ma se preferisci personalizzarlo, USA TODAY ha rintracciato alcuni dei migliori spettacoli del paese Giornata nazionale dell’hamburger. (Non dimenticare di controllare gli account dei social media dei ristoranti locali per ulteriori offerte.)

Giornata nazionale dell’hamburger: 15 strumenti da realizzare a casa

Burger King: il National Hamburger Day dà il via alla settimana delle offerte

Il National Hamburger Day coincide con la settimana del 70esimo compleanno di Burger King. Membri di Programma fedeltà Burger King Royal Perks Ottieni offerte per tutta la settimana:

Martedì 28 maggio: ricevi un hamburger gratis martedì con acquisti di 70 centesimi o più.

Mercoledì 29 maggio: spendi 70 centesimi o più e ricevi un Croissant Wich gratuito.

Giovedì 30 maggio: ricevi una bibita media gratuita quando spendi 70 centesimi o più.

Venerdì 31 maggio: ricevi un cheeseburger gratis con un acquisto di almeno 70 centesimi.

Sabato 1 giugno: ricevi una fetta di torta di compleanno gratuita quando spendi 70 centesimi o più.

Domenica 2 giugno: spendi 70 centesimi o più e ricevi un Original Crispy Chicken Sandwich gratuito.

Lunedì 3 giugno: ricevi un Whopper Jr gratis spendendo almeno 70 centesimi.

Burger King: La catena sta accelerando l’offerta di un pasto da 5 dollari per battere l’imminente accordo di McDonald’s

Offerta hamburger da 1 centesimo di Wendy

In onore del National Hamburger Day, Wendy’s lancia una promozione speciale che inizia martedì e dura fino a domenica 2 giugno. I clienti possono ottenere Jr. Cheeseburger al bacon per 1 centesimo con qualsiasi acquisto.

Per ottenere l’offerta, ordina tramite l’app Wendy’s o su wendys.com.

Altre offerte per la giornata nazionale dell’hamburger

Arby: A partire dal Giorno della Memoria fino al 2 giugno Membri di Arby’s Rewards Ottieni uno sconto del 50% su qualsiasi hamburger quando ordini online o tramite l’app.

A partire dal Giorno della Memoria fino al 2 giugno Membri di Arby’s Rewards Ottieni uno sconto del 50% su qualsiasi hamburger quando ordini online o tramite l’app. Cattivo papà : Ordina uno dei Birria Burgers a tempo limitato del ristorante e ricevi una pinta di Modelo per soli $ 3. (Offerta non valida nella Carolina del Nord)

: Ordina uno dei Birria Burgers a tempo limitato del ristorante e ricevi una pinta di Modelo per soli $ 3. (Offerta non valida nella Carolina del Nord) Bar Louie: Membri del Bar Louie Rewards Ottieni punti tripli martedì con gli hamburger artigianali. I nuovi utenti devono registrarsi entro le 19:00 fino al 28 maggio per ottenere l’offerta. Inoltre, ogni hamburger che acquisti nel mese di maggio ti dà la possibilità di vincere un hamburger gratis per un anno.

ammissione generale: Acquista un doppio-doppio Smashburger al Las Vegas Sports Lounge martedì e ricevine uno gratis.

Acquista un doppio-doppio Smashburger al Las Vegas Sports Lounge martedì e ricevine uno gratis. Gerbob: Spendi $ 25 o più per un ordine da Wendy’s e ricevi un Baconator gratuito. Se qualcuno nel tuo gruppo preferisce un antipasto diverso dall’hamburger: ottieni uno sconto del 20% su un ordine di Panera Bread di $ 25 o più; Ottieni uno sconto del 50% sul sandwich italiano originale di Jersey Mike con un ordine di $ 25 o più; Oppure ottieni $ 5 di sconto sugli ordini di Papa Johns di $ 25 o più.

Buon Vai pizza e gelato : Happy Joe’s offre due pizze hamburger per un periodo limitato (disponibili fino al 30 maggio): la pizza SuperMax con manzo, cipolle, pomodoro e lattuga sopra formaggio americano e sottaceti, e la pizza Big Maxx, che la scambia per Mille Base dell’isola e una pioggerellina delle Mille Isole in cima.

: Happy Joe’s offre due pizze hamburger per un periodo limitato (disponibili fino al 30 maggio): la pizza SuperMax con manzo, cipolle, pomodoro e lattuga sopra formaggio americano e sottaceti, e la pizza Big Maxx, che la scambia per Mille Base dell’isola e una pioggerellina delle Mille Isole in cima. Hopdoody Burger Bar: Festeggia il National Burger Day con l’Hoppy Meal in edizione limitata ($ 15), che include il caratteristico Royale Meal con Cheese Burger, patatine fritte, una bevanda per adulti come un margarita ghiacciato in un sacchetto antigoccia e un apribottiglie per un gioco universitario, il tutto per $ 15. (In alternativa alle bevande alcoliche è possibile utilizzare Coca-Cola o minishake.)

Tartaruga verde : Martedì ricevi la metà di sconto su tutti gli hamburger. L’offerta è valida solo al momento del pasto e non è cumulabile con altri sconti.

: Martedì ricevi la metà di sconto su tutti gli hamburger. L’offerta è valida solo al momento del pasto e non è cumulabile con altri sconti. E hamburger: La catena di hamburger, fondata da Donnie Wahlberg, Mark Wahlberg e dall’Executive Chef Paul Wahlberg, offre uno sconto del 50% su tutti gli hamburger Brothers’ Choice: The Impossible Burger (Mark’s Choice), The BBQ Bacon Burger (Donnie’s Choice) e The Our Burger (La scelta di Paolo). ) – Martedì. Il trio ha recentemente realizzato il suo primo spot pubblicitario nazionale per la catena.

Hamburger di ritorno: Acquista un Classic Burger e ne riceverai uno gratis martedì quando lo usi Programma di premi Wayback. E se visiti il ​​ristorante tre volte durante il mese di maggio, guadagnerai 120 punti Wayback Rewards e riceverai un Double Bacon Burger o un Cheesy Burger gratuito. (Acquisto minimo di $ 10 richiesto per le visite.)

Contributo: Saleen Martin.Segui Mike Snyder su X e sui thread: @mikesnider & com.micegsnider.

