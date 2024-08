Guadagni di Lowe (LOW) del secondo trimestre del 2024

Un lavoratore presso un magazzino di bricolage Lowe’s raccoglie i carrelli in un parcheggio il 17 agosto 2022 a Houston, Texas.

Luisa Martedì Amazon Web Services Inc ha abbassato le sue previsioni per l’intero anno, poiché le vendite al dettaglio trimestrali di bricolage sono diminuite e ha affermato che si aspetta che la spesa per progetti fai-da-te raddoppierà.

La società ha dichiarato che ora prevede un fatturato totale compreso tra 82,7 e 83,2 miliardi di dollari per l’intero anno, rispetto alla precedente previsione di 84-85 miliardi di dollari. Ha affermato che prevede che le vendite comparabili diminuiranno dal 3,5% al ​​4%, rispetto alla precedente previsione di un calo dal 2% al 3%. Si prevede che l’utile per azione rettificato raggiunga circa 11,70-11,90 dollari, rispetto alle aspettative precedenti che variavano tra 12 e 12,30 dollari.

Lowe’s ha affermato in un comunicato stampa che “le sue vendite di fai da te sono state inferiori alle aspettative e un ambiente macroeconomico stressato”.

Ecco cosa ha annunciato la società per il secondo trimestre fiscale rispetto a quanto previsto da Wall Street, sulla base di un sondaggio degli analisti di LSEG:

Utile per azione: $ 4,10 contro $ 3,97 previsti

$ 4,10 contro $ 3,97 previsti profitto: 23,59 miliardi di dollari rispetto ai 23,91 miliardi di dollari previsti

Nel periodo di tre mesi terminato il 2 agosto, l’utile netto di Lowe è sceso a $ 2,38 miliardi, O 4,17 dollari per azione, rispetto ai 2,67 miliardi di dollari, o 4,56 dollari per azione, nel periodo corrispondente dello scorso anno.

Lowe’s ha realizzato un utile ante imposte di 43 milioni di dollari dalla vendita della sua attività di vendita al dettaglio canadese nel 2022, aumentando i suoi utili nel secondo trimestre. Ciò ha aumentato l’utile per azione della società nel periodo di 7 centesimi. Escludendo il guadagno, la società ha registrato un utile di 4,10 dollari per azione.

Le vendite nette dell’azienda sono diminuite rispetto ai 24,96 miliardi di dollari dell’anno precedente. Le vendite anno su anno riportate da Lowe sono diminuite per il sesto trimestre consecutivo.

Le vendite comparabili, una misura del settore che esclude fattori una tantum come aperture e chiusure di negozi, sono diminuite del 5,1%, poiché la società ha affermato che i clienti hanno intrapreso meno progetti discrezionali per la casa e il clima sfavorevole ha danneggiato le vendite di articoli outdoor e stagionali. Tali cali sono stati parzialmente compensati dalla crescita del business online e delle vendite ai professionisti domestici, come appaltatori ed elettricisti.

Lowe’s ha condiviso i risultati trimestrali e le previsioni in un momento in cui investitori ed economisti osservano con particolare attenzione la spesa dei consumatori. I recenti dati economici e gli utili aziendali hanno fornito indicatori contrastanti sulla salute finanziaria delle famiglie statunitensi, poiché la Federal Reserve sta valutando un taglio dei tassi di interesse a lungo atteso.

La crescita dell’occupazione nel mese di luglio è stata molto inferiore al previsto. Ma d’altra parte, Walmart Il direttore finanziario di Amazon, John David Rennie, ha dichiarato alla CNBC che il più grande rivenditore statunitense non vede “nessun ulteriore deterioramento nella salute dei consumatori”. Anche Goldman Sachs ha ridotto la probabilità di recessione al 20%.

Per i rivenditori di bricolage, la pressione potrebbe essere maggiore a causa dell’aumento dei tassi ipotecari e dei maggiori costi di finanziamento. Il concorrente di Lowe, Negozio HomeDepot La scorsa settimana, gli utili e le entrate della società hanno superato le aspettative trimestrali di Wall Street. Tuttavia, la società ha affermato di aspettarsi che la seconda metà dell’anno sarà più debole del previsto poiché i consumatori rimangono in una “mentalità di rinvio”.

In un’intervista con CNBC, il direttore finanziario di Home Depot Richard McPhail ha affermato che i clienti non solo rimandano i progetti a causa degli alti tassi di interesse, ma hanno anche un “senso di maggiore incertezza nell’economia”, anche se la maggior parte dei clienti di Home Depot possiede case e sono vedendo forti guadagni nel valore della proprietà.

Le azioni di Lowe hanno chiuso lunedì a 243,21 dollari. Alla chiusura di lunedì, le azioni della società erano aumentate di circa il 9%, in ritardo rispetto ai guadagni di circa il 18% dell’indice S&P 500.

Questa è una notizia dell’ultima ora. Si prega di controllare nuovamente per gli aggiornamenti.