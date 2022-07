Home » Top News Guida definitiva per acquistare una vaso cemento nel 2022 – I migliori 40 compilati! Top News Guida definitiva per acquistare una vaso cemento nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Tidyard Fioriera per Giardino in Metallo, Fioriera da Giardino Esterno, Vaso per Fiori, Fioriera Grande da Giardino, Fioriera da Giardino Rettangolare in Acciaio Zincato 400x80x45 cm 135,99 € disponibile 3 new from 135,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Praticità】❤- Questa fioriera da giardino zincata è la scelta ideale per far crescere una vasta gamma di fiori o piante e sarà una fantastica aggiunta al vostro giardino.

【Abbastanza Spazio】❤- La fioriera rialzata è profonda e larga abbastanza per contenere una grande quantità di terriccio e fornire ampio spazio per le vostre piante, verdure, erbe aromatiche e fiori.

【Materiali di Alta Qualità】❤- Realizzata in acciaio zincato resistente all'usura, la fioriera è resistente agli agenti atmosferici ed è quindi perfetta per essere utilizzata all'aperto.

【Facile da Montare】❤- La fioriera è facile da assemblare.

WELL HOME MOBILIARIO & DECORACIÓN Wellhome Pack 3 vasi Altas Prosperplast (11,4/26,6/49 litri) Urbi Square Effect in plastica colore antracite con serbatoio 107,05 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Uno stile elegante, distintivo e minimalista dall'aspetto di cemento. Design semplice ed elegante senza tempo. Queste sono le principali caratteristiche stilistiche della nuova linea Effect.

Ottimi per la decorazione di interni, ma adatti anche per ambienti esterni. Perfetti per saloni domestici, terrazze, giardini d'inverno o veranda, realizzati in plastica di alta qualità.

Sono dotate di fattore resistente ai raggi UV, quindi le sue caratteristiche rimangono nel tempo.

Set 2 in 1: vasi con serbatoio interno adattato che riduce la quantità di terreno necessaria. I vasi hanno una capacità totale di 11,4/26,6/49 litri mentre il serbatoio richiede 5/11/21 litri di terra.

Dimensioni: 37,5 (altezza) x 19,5 (larghezza) x 19,5 (profondità) cm. / 50 (altezza) x 26,5 (larghezza) x 26,5 (profondità) cm. 61 (altezza) x 32,5 (larghezza) x 32,5 (profondità) cm.

gartendekoparadies.de Vaso per fiori massiccio in pietra, resistente al gelo 99,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: 46 cm, Ø 36 cm, & nbsp; base: 21 x 21 cm, colore: grigio, peso: 19 kg, materiale: fusione di cemento bianco / pietra.

Tutti gli elementi sono realizzati in calcestruzzo di alta qualità resistente a tutte le condizioni atmosferiche (gelo, pioggia, sole). Gelo e resistente alle intemperie fino a -30 ° C

Le nostre figure, statue e fioriere sono perfette per decorare l'area esterna, il giardino, l'appartamento o come regalo.

gartendekoparadies.de Qualità del marchio con altissima soddisfazione del cliente.

Tutti gli elementi sono realizzati a mano. Sono quindi possibili deviazioni nella struttura superficiale e nella colorazione (patina).

Deuba Vaso Portafiori 80x30x27 Fioriera 33L Plastica Resistente Balcone & Terrazza Sabbia 52,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN: vaso portafiori elegante e adatto a qualsiasi ambiente: in casa e in giardino, sul balcone e in terrazza

ROBUSTO: cassetta per piante in plastica infrangibile e resistente alle intemperie

DATI TECNICI: (LxPxA) 80x30x27cm // Materiale: Plastica // Colore: sabbia

BASE FORABILE: è possibile apportare dei fori alla base (chiusa) della fioriera per un'irrigazione ottimale

VERSATILE: accessorio per piante e decorativo allo stesso tempo: regalate alle vostre piante il giusto spazio ovunque!

Giardicasa FIORIERA Vaso Mortaio DECORGARDEN Pietra Antica CM.60X37XH20 Art. 531689 50,54 € disponibile 6 new from 50,54€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Manufatto in granulato di pietra

cemento bianco

armature interne in ferro zincato e additivi idrorepellenti

finitura realizzata a mano

colore grigio

blumfeldt Solidflor - Vaso Piante, Fioriera, Posizionamento Libero, Nessun Foro drenaggio Acqua, Corpo in Vetroresina, Interni/Esterni, Effetto Cemento, 75x20x20cm (LxAxP), Grigio Chiaro 79,99 € disponibile 1 used from 74,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PER INTERNI ED ESTERNI: nel vaso Blum Feldt Luxflor piante, fiori e arbusti trovano una nuova, la casa decorativo ed incontrare spazi interni ed esterni con il loro splendore verde e fiorito.

GIARDINO ZEN: Il vaso mostra sempre le piante dal loro lato migliore e le accentua davvero con la sua forma semplice e decisa nell'ottica Zen giapponese con un fondo arrotondato.

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ: Non importa se sono all'interno o all'esterno: l'innovativo mix di materiali in fibra di vetro, Fiberton e magnesio non assorbe acqua e non è solo estremamente solido, ma anche completamente resistente al gelo.

ROBUSTO: Sebbene la fioriera sia molto più leggera di un vaso simile in terracotta o cemento, è stabile e solida per il materiale utilizzato.

SELEZIONE DELLA LOCATION: Con un vaso Decaflor di Blumfeldt le piante diventano veri e propri arbusti magnifici. La scelta del luogo è completamente libera, poiché non vi è alcun foro per il drenaggio dell'acqua.

Deuba Vaso da Esterno Alto Capri Ø40x70cm Tondo Fioriera Giardino Balcone Terrazza Piante Fiori 39,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PEZZO FORTE: La cassetta per fiori sarà il nuovo pezzo forte di ogni giardino, balcone o anche nelle stanze di casa tua.

ROBUSTO: Le nostre fioriere sono inoltre di un materiale plastico particolarmente robusto, resistente ad intemperie e rotture.

MISURA, COLORE, MATERIALE: Misura: 40x70cm (ØxA) // Colore: Antracite // Materiale: Plastica

ANNAFFIAMENTO: Il fondo della cassetta è chiuso, ma potrà essere perforato in appositi punti per il deflusso dell' acqua.

INDIVIDUALE E DECORATIVO: La fioriera per piante è adatta per l' utilizzo sia in ambienti esterni che interni.

Lechuza Canto Stone 30 - Vaso per Piante da Giardino, con Foro di drenaggio e substrato vegetale, in poliresina H56 L30 W30 cm, Colore: Grigio Pietra 63,00 € disponibile 5 new from 56,74€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema idrico mette l'impianto in controllo per ottenere i migliori risultati

L'indicatore visivo elimina le congetture dall'irrigazione

Leggero, recylable e con un elegante effetto pietra

La fodera rimovibile per piante rende la semina pulita e facile

Il sistema di drenaggio e la spina consentono di piantare all'interno ed all'esterno READ Cheney difende le critiche di Trump al dibattito nel Wyoming e al lavoro del comitato del 6 gennaio

EDA VOLCANIA - Fioriera in plastica "stone decor", Grigio antracite, 99,5 x 39 x 43 cm 109,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Doppia faccia

Antigelo e anti uv

Area di ritenzione idrica

Modulare secondo i tuoi desideri

Uso interno ed esterno

hydroflora 63001445 Vaso Nicoli Hera, Diametro 40 cm, Altezza 30 cm, Colore Grigio Cenere Opaco 32,97 € disponibile 4 new from 32,97€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vaso rotondo, leggermente convesso, in plastica parzialmente riciclata e tinta, 100% riciclabile, non tossico

infrangibile, resistente ai graffi e agli urti e al tempo stesso leggero

superficie opaca, colore grigio cenere

dimensioni (diametro x altezza): 40 x 30 cm

adatto per uso interno ed esterno; resistente ai raggi UV, a temperature da -60 a +80 °C e al gelo

Forvega, Lungo Maxi Vaso Da Fiori Rettangolare Illuminato A LED, Vaso In Cemento, Vaso Da Fiori, Fioriera, Supporto Per Fiori, Fioriera, Supporto Per Piante, Decorazione, Terrazza, Esterno, 50 cm 223,99 € disponibile 3 new from 150,47€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche APPLICAZIONE: questo bellissimo e moderno portavasi da fiori è l'ideale per le piante. Grazie alla sua forma è ideale per ristoranti, hotel e ogni tipo di ambiente indoor e outdoor.

DESIGN MODERNO: questo vaso di fiori unico sorprende con il suo design moderno. La forma lo fa apparire moderno ed elegante. Il vaso di fiori si distingue nell'ambiente esterno ed è una bella decorazione.

16 COLORI: questo vaso moderno e bello brilla in 16 colori. È dotato di una lampada a LED, quindi puoi accendere il vaso di fiori con il telecomando e impostare il tuo colore preferito.

RESISTENTE AI UV: questo vaso per piante è resistente al calore, al gelo, ai raggi UV, alla pioggia e alla neve. Grazie ai materiali di alta qualità, puoi lasciarlo all'aperto per molti anni senza preoccupazioni. Il vaso di fiori è certificato CE, che ne dimostra la qualità.

PULIZIA FACILE: questa moderna pentola in stile loft è molto facile da pulire: basta strofinare con acqua e detersivo per piatti per rimuovere lo sporco.

Vaso cilindro alto in resina Cilindro Ardesia CILAR 35 Telcom Vasar effetto cemento 77,00 € disponibile 4 new from 74,40€

Controlla Su Amazon Amazon.it

KOTARBAU® Vaso per fiori in cemento per fiori e piante in cemento decorativo (14 cm, 1 pezzo) 16,08 € disponibile 2 new from 9,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il design semplice del vaso per fiori si adatta perfettamente alla casa o all'ufficio. Sottolinea il colore delle piante e le espone. Questo vaso unico è un grande arricchimento della scena, sia in casa che in ristoranti, uffici o alberghi. Le pareti sono decorate con motivi geometrici che le conferiscono un carattere unico.

Il vaso per piante KOTARBAU appartiene alle vostre piante su un unico colore bianco. I design unici entusiasmeranno gli amanti delle soluzioni interne interessanti. Realizzato in cemento, decorato in modo interessante, è un complemento insolito per gli interni. Il design grezzo del vaso per fiori è un forte accento in un interno inconfondibile e sottolinea il suo carattere. Il vaso rende ogni pianta unica.

Il vaso per fiori è realizzato in cemento durevole e le gambe sono realizzate in legno di tea. È realizzato in materiale resistente che non graffia. Il design senza tempo dona un aspetto unico a qualsiasi stanza in cui viene posizionata. Il vaso da fiori con la sua decorazione finemente lavorata attirerà l'attenzione di ogni ospite. La fioriera è una soluzione funzionale ed estetica per la vostra casa

Validità del marchio: KOTARBAU è un marchio riconosciuto in Europa ed è sinonimo di qualità, sicurezza, ma soprattutto di precisione. Kotarbau lavora da anni con molte grandi e piccole imprese. Tutti gli articoli Kotarbau sono testati più volte e sono adatti per l'uso industriale e privato.

Dati tecnici:

EDA - Vaso quadrato Volcania'Up 21 L - Effetto Pietra - Simple Paroi - Area di ritenzione di acqua - 29,5 x 29,5 x 29,5 cm - Bianco cerusato 53,88 € disponibile 1 used from 19,61€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Modulabile: questo vaso da fiori è modulabile con tutta la gamma VOLCANIA UP EDA – fioriera, balconiera – vi permette di arredare la vostra terrazza, il vostro giardino o ancora la vostra casa come desiderate. Un vaso per fiori dal design e dalla modularità eccezionale.

Qualità del prodotto: non gelificante e trattato anti-UV, questo vaso per fiori è un prodotto di qualità che potrete conservare nel tempo. Il colore come la forma saranno conservati anno dopo anno.

Multiuso: questo vaso da fiori a parete semplice può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno grazie al suo design decorativo con pietra molto estetico e al suo volume che permette di ospitare sia piante da interni che fiori o aromatiche all'aperto.

Foratura facile: il vaso 30 cm Volcania Up è preforato. Questa pre-foratura consente di scegliere l'uso interno o esterno del tuo vaso quadrato per fiori. Si consiglia di non forare il vaso per uso interno e di forarlo in uso esterno Per facilitare il deflusso dell'acqua, soprattutto nelle zone geografiche ad alta precipitazione.

Manutenzione facile delle vostre piante: questo vaso per fiori offre una facilità di manutenzione delle piante grazie alla sua zona di ritenzione dell'acqua sul fondo del vaso. In questo modo si consiglia di disporre delle sfere di argilla intorno al "piano" del vaso per fiori per consentire alle piante di essere nutrite per capillarità. Questo faciliterà l'irrigazione e vi farà godere al massimo delle vostre piante.

Lechuza Balconera Stone 80 - Vaso per piante da interni ed esterni, con foro di drenaggio e substrato per piante, in poliresina H19 L79 W19 cm, colore: Grigio pietra 54,99 €

39,72 € disponibile 4 new from 39,72€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fioriera realizzata in plastica resistente alle intemperie

Con rivestimento rimovibile

Indicatore del livello dell'acqua e substrato per piante

Adatta sia per interni che per esterni

Vaso per Piante a Forma di Testa Donna in Cemento Stile Classico, Fioriera Scultura Testa Romana Portavaso 20,90 €

19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ VASO DECORATIVO TESTA ROMANA: Vaso in cemento resistente e durevole; Ideale per piante grasse e cactus o come accessorio decorativo; Ottima idea regalo!

✅ BIANCO ELEGANTE: Accessorio elegante in stile classico, 15x15x21 cm

✅ COMPOSIZIONE: Cemento resistente e durevole

✅ SPEDIZIONE TRACCIATA: Acquistando questo prodotto hai diritto ad una spedizione sicura e tracciata; Il nostro servizio clienti è a disposizione per rispondere a qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni

EDA - Fioriera Volcania, vaso quadrato, capacita 46 litri, grigio antracite 109,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Robusto e non gelico: robusto grazie alla sua doppia parete, questa parete Loft L è progettata per contrastare gli episodi di gel e mantenere le piante in buona forma. Un muro alto con una robustezza che evita la deformazione del prodotto.

Modulabile: questa fioriera per fiori è modulabile con tutta la gamma Volcania Eda - fioriera, vasi quadrati bassi, muretti - vi permette di arredare la vostra terrazza o balcone, il vostro giardino o ancora la vostra casa come desiderate. Un loft L dal design e dalla modularità eccezionale.

Qualità del prodotto: questa parete Loft L certificata origine Francia è elaborata con una vernice anti UV, garantendo a questa fioriera rettangolare ad alta durata e un mantenimento del colore nel tempo.

Multiuso: all'interno della vostra casa, questa parete Loft L darà un tocco decorativo sottile e moderno al vostro interno. Studiata anche per essere utilizzata all'aperto, questa fioriera alta sublimerà un angolo del giardino, la terrazza o il balcone. Questo loft L è preforato per facilitarne l'uso. Si consiglia di non forare il muro in uso interno e di forarlo in uso esterno Per facilitare il deflusso dell'acqua, soprattutto nelle zone geografiche ad alta precipitazione.

Manutenzione facile delle vostre piante: questa fioriera offre una facilità di manutenzione delle piante grazie alla sua zona di ritenzione dell'acqua sul fondo della fioriera. In questo modo si consiglia di disporre delle sfere di argilla intorno al "piano" della fioriera di fiori per consentire alle piante di essere nutrite per capillarità. Questo faciliterà l'irrigazione e vi farà godere al massimo delle vostre piante.

blumfeldt Airflor - Vaso per Piante, Fioriera, Posizionamento Libero, Nessun Foro drenaggio Acqua, Corpo in Vetroresina, Interni/Esterni, Effetto Cemento, 45x100x27cm (LxAxP), Grigio Chiaro 169,99 € disponibile 2 used from 143,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PER INTERNI ED ESTERNI: nel vaso Blum Feldt Luxflor piante, fiori e arbusti trovano una nuova, la casa decorativo ed incontrare spazi interni ed esterni con il loro splendore verde e fiorito.

GIARDINO ZEN: Il vaso mostra sempre le piante dal loro lato migliore e le accentua davvero con la sua forma semplice e decisa nell'ottica Zen giapponese con un fondo arrotondato.

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ: Non importa se sono all'interno o all'esterno: l'innovativo mix di materiali in fibra di vetro, Fiberton e magnesio non assorbe acqua e non è solo estremamente solido, ma anche completamente resistente al gelo.

ROBUSTO: Sebbene la fioriera sia molto più leggera di un vaso simile in terracotta o cemento, è stabile e solida per il materiale utilizzato.

SELEZIONE DELLA LOCATION: Con un vaso Decaflor di Blumfeldt le piante diventano veri e propri arbusti magnifici. La scelta del luogo è completamente libera, poiché non vi è alcun foro per il drenaggio dell'acqua. READ Guida definitiva per acquistare una fioriera tonda nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Stampi Silicone Cemento, Stampo per Vasi in Cemento Stampo per Cemento Stampato Stampi Calcestruzzo Vasi di Cemento Stampo per Cemento Stampi Cemento per Vasi da Fiori, in Ceramica, Fai da Te 2PCS 16,99 € disponibile 2 new from 10,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Materiali di alta qualità】Lo stampo per vasi da fiori è realizzato in silicone approvato dalla FDA . Sicuro e durevole, facile da smontare, non facile da deformare.

【Riutilizzabile】Lo stampo in silicone è riutilizzabile e l'interno è liscio e facile da smontare, riducendo la necessità di tagliare e lucidare l'articolo in resina finito. Puoi realizzare molti bellissimi vasi di fiori per le tue piante grasse, cactus e altre piante in miniatura.

【Il divertimento del fai-da-te】Lo stampo per versare il vaso di fiori è compatibile con la maggior parte delle resine o altri materiali per stampaggio e può essere utilizzato come strumento di stampaggio per cemento, gesso, cemento, sapone, candele e resina poliestere.

【Ampia gamma di usi】I vasi per piante grasse vengono utilizzati per realizzare vasi per bouquet, sapone, candele, gelati, cioccolato, vasi di fiori, stampi in cemento e altri oggetti artigianali. Anche la tua famiglia o i tuoi amici apprezzeranno i tuoi prodotti fatti a mano.

【Funzione】 Benvenuti a ordinare i nostri prodotti e presentare i vostri preziosi suggerimenti, in modo da poterli migliorare e ottimizzare. Se non siete soddisfatti dell'ordine, vi preghiamo di comunicarci in qualsiasi momento. Garantiamo che l'ordine sarà completato entro 24 ore.

Ekirlin, fioriera da interni in cemento, vaso geometrico per interni ed esterni, con vassoio in plastica, vaso cilindrico in cemento per il giorno del lavoro (17 cm) 41,58 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Forma unica: i nostri vasi da fiori sono di forma esagonale che hanno un aspetto bello e linee uniformi.

Design e vassoio: i nostri vasi hanno un foro di drenaggio progettato per proteggere le piante preferibilmente. Allo stesso tempo forniamo un vassoio per mantenere la scrivania pulita.

Facile da trasportare e da pulire: i nostri vasi da fiori sono di dimensioni adatte e leggeri e facili da trasportare. La superficie liscia aiuta a pulirla facilmente.

Uso: ideale per contenere piante grasse, erbe e cactus ed è disponibile per davanzali e decorazioni da scrivania, matrimoni, compleanni, Natale, ecc.

Soddisfazione garantita al 100%: è un prodotto fragile. Se non siete assolutamente soddisfatti per qualsiasi motivo, vi preghiamo di contattarci e vi rimborseremo denaro o offriamo una sostituzione felicemente.

KOTARBAU® Vaso da fiori 13 x 12 cm per piante in cemento decorativo Glat 13,78 € disponibile 2 new from 6,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il design semplice del vaso per fiori si adatta perfettamente alla casa o all'ufficio. Mette in risalto il colore delle piante ed esponte. L'esclusivo vaso in cemento è perfetto per l'appartamento, ma anche per il balcone, la terrazza o l'ufficio. Il vaso è disponibile in diversi modelli e ognuno ha il proprio carattere.

Il vaso per piante KOTARBAU porterà le vostre piante su un unico bianco per applicarle. I design unici entusiasmeranno gli amanti delle soluzioni interne interessanti. Realizzato in cemento, decorato in modo interessante, è un complemento insolito per gli interni. Il design grezzo del vaso di fiori Kotarbau è un forte accento in un interno inconfondibile e sottolinea il suo carattere. Il vaso rende ogni pianta unica.

Realizzato in cemento di alta qualità, è durevole e resistente contro i danni. È realizzato in materiale robusto che non graffia i graffi. Il design senza tempo conferisce a qualsiasi stanza in cui viene posizionato un aspetto unico. Il vaso da fiori con la sua decorazione finemente lavorata attirerà l'attenzione di ogni ospite. La fioriera è una soluzione funzionale ed estetica per la vostra casa

Validità del marchio: Kotarbau è un marchio riconosciuto in Europa ed è sinonimo di qualità, sicurezza, ma soprattutto di precisione. Kotarbau lavora da anni con molte grandi e piccole imprese. Tutti gli articoli Kotarbau sono testati più volte e sono adatti per l'uso industriale e privato.

Dati tecnici: vaso da fiori 13 x 12 cm, superficie liscia, altezza: 120 mm, diametro interno: 125 mm, diametro esterno: 140 mm, materiale: cemento, peso: 1083 g

Tecnokit: Carrello per vasi in Cemento, cm 100x40, Bianco, con Ruote con Freno industriali Ø 8 cm, Portata Max 200 kg, Robusta Struttura in Acciaio. (cm 100x40, Bianco) 75,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Carrello rettangolare porta piante di grandi dimensioni per vasi in cemento

Struttura in tubo d'acciaio, verniciato con polveri epossidiche che lo rendono perfetto per l'esterno.

Le 6 ruote industriali (ؓø 8 cm), di cui due con il freno, permetteranno di spostare i vostri vasi con facilità a 360° e in tutta sicurezza, facilitando così la pulizia dell’ambiente circostante.

Una struttura robusta, pratica e decorativa. Massimo carico: 200kg dimensioni struttura 100x40 cm.

Prodotto di qualità: 100% Made in Italy.

Deuba Fioriera Effetto Cemento Grigio 26L Vaso per Piante 50 x 26,5 x 26,5 cm vasi da Ingresso Giardino Interni Esterni 34,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Le nostre fioriere da giardino in leggera plastica effetto cemento attireranno tutti gli sguardi dei tuoi ospiti. Sia per decorare il tuo balcone, sia per arricchire l' arredamento del tuo giardino, i nostri vasi stile industriale sono proprio quello che stavi cercando.

Scegli tu se sfruttare tutto il volume della Cassetta portafiori, o se riempirlo solo parzialmente, usando il comodo vaso da inserimento incluso nella confezione e risparmiando terra per fiori.

Dati tecnici: Misure modello 26 litri (LxPxA): 265x265x500mm; Colore: Grigio.

Grazie al materiale leggero e resistente, i nostri Vasi decorativi sono adatti sia per ambienti interni, sia per aree all' aperto.

Volume del vaso da inserimento: 11 litri

Anfora in cemento, design antico, altezza di 17 cm, vaso per piante, per decorazione da giardino 14,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Anfora in stile antico decorata con ornamenti e motivi, in pietra colata o effetto cemento, adatta per interni ed esterni

Decorativa per fiori o piccoli cespugli, questo vaso da fiori dona un tocco in giardino e sulla terrazza

La forma arcuata e la patina rustica conferiscono al vaso un aspetto particolarmente nostalgico

Dimensioni: altezza di 13 cm, larghezza di 17 cm. Materiale: cemento

Contenuto della confezione: 1 anfora da 17 cm senza decorazione

Concrette - Vaso per fiori in cemento, in calcestruzzo, Aphrodite Ø 13 cm, 17 colori 20,97 € disponibile 2 new from 20,97€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Applicazione: le piante in questi vasi con un moderno effetto cemento rendono i giardini solo un giardino e conferiscono un piacevole clima della stanza.

Design moderno: questi vasi per piante concrette convincono grazie alle dimensioni generose e alle proporzioni armoniose e sono ideali come regalo.

Materiale: i vasi sono realizzati in cemento viscoso di alta qualità e decorativo, particolarmente robusto e allo stesso tempo molto attraente.

Ambito di utilizzo: i nostri vasi sono resistenti alle intemperie e non stingono e possono quindi essere utilizzati sia in ambienti interni che esterni.

Stampa 3D: la nostra tecnologia di stampa 3D e i colori brillanti secondo la più recente nanotecnologia rendono le nostre fioriere un elemento decorativo elegante.

INFILM, Vaso da fiori a scultura in stile vintage, per interni ed esterni, in resina, artistico, a forma di testa, design creativo con volto, per fiori secchi, decorazione da giardino 38,99 €

36,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale di alta qualità: realizzato in resina di alta qualità, durevole e artistico. Il vaso in ceramica a forma di volto per piante grasse presenta degli splendidi dettagli scolpiti e un’ottima lavorazione a mano

Design unico: il design moderno del vaso da fiori con volto ha un fascino unico. Mettendolo in interni ed esterni può creare un'atmosfera artistica

Caratteristiche: ideale per esporre piante vive, ma può anche essere utilizzato per contenere e tenere in ordine tanti altri oggetti. Piante non incluse

Decorazione per varie occasioni: adatto per decorazioni domestiche, librerie, bar, negozi di abbigliamento e come decorazione per tutti i tipi di occasioni. Ideale per contenere piante grasse, briofite, erbe aromatiche e cactus, ecc

Regalo perfetto: aggiungerà fascino e bellezza ai tuoi spazi. Un regalo perfetto e pratico per amici, familiari, amanti delle piante, ottima scelta per un compleanno READ La Russia esorta l'Ucraina a deporre le armi nella guerra di Siverodonetsk

Ib Laursen - Vaso per fiori realizzato a mano, in cemento, misura media, colore: Nero 30,13 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Diametro: 18,5 cm / interno: 15,5 cm Altezza: 17,5 cm Profondità: 15,5 cm

Materiale: cemento

Colore: nero

Peso netto: 3.130 kg

le dimensioni possono variare

NICETOW Vasi per Piante da Fiori Cemento Nero Vaso da Fiori Grande Giardino Esterno Cortile Casa Ristorante Ufficio Vaso da Fiori Quadrato Decorativo Nordico Vasi per Piante da Interno (Dimensioni : 996,78 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Molto adatto per desktop o casa, ufficio, libreria, cucina, tavolo da pranzo.

Il materiale in cemento nero è robusto e durevole e può resistere alla prova del tempo.

Semplice quadrato, nero puro, con una forte atmosfera moderna, molto adatto per case in stile moderno.

Nero opaco, non attirerà troppo l'occhio, può benissimo mostrare la bellezza delle piante.

Una grande capacità può far crescere molte piccole piante. È una casa ideale per molte piccole piante e un regalo ideale per piccole piante.

Ekirlin, fioriera in Cemento, Moderna e Rotonda, per Interni ed Esterni, Contenitore per Piante grasse e Cactus con Vassoio in plastica, Vaso cilindrico in Cemento per Il Giorno del Lavoro (22 cm) 67,03 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Forma unica: i nostri vasi da fiori sono di forma esagonale che hanno un aspetto bello e linee uniformi.

Design e vassoio: i nostri vasi hanno un foro di drenaggio progettato per proteggere le piante preferibilmente. Allo stesso tempo forniamo un vassoio per mantenere la scrivania pulita.

Facile da trasportare e da pulire: i nostri vasi da fiori sono di dimensioni adatte e leggeri e facili da trasportare. La superficie liscia aiuta a pulirla facilmente.

Uso: ideale per contenere piante grasse, erbe e cactus ed è disponibile per davanzali e decorazioni da scrivania, matrimoni, compleanni, Natale, ecc.

Soddisfazione garantita al 100%: è un prodotto fragile. Se non siete assolutamente soddisfatti per qualsiasi motivo, vi preghiamo di contattarci e vi rimborseremo denaro o offriamo una sostituzione felicemente.

Festnight Gabbione Fioriera in Acciaio Zincato, Fioriera Giardino Metallo 450x90x50 cm 133,99 € disponibile 3 new from 132,69€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questa fioriera è la struttura perfetta per creare una bordura resistente ed elegante per un'aiuola con fiori o piante nel giardino o sul patio.

Il robusto gabbione è stato progettato per essere riempito di rocce o ghiaia.

Questo prodotto è realizzato in acciaio zincato, è resistente agli agenti atmosferici e alla ruggine ed è molto robusto e resistente.

La griglia della maglia è costituita mediante saldatura di fili trasversali e longitudinali ad ogni incrocio per garantire una maggiore stabilità.

Si prega di notare che le pietre e le piante non sono incluse nella consegna.

