Hawaiian Electric afferma che l’elettricità è stata ripristinata a tutti i clienti nel centro di Honolulu

Aggiornato: 20:15

Hawaiian Electric ha dichiarato che l’elettricità è stata ripristinata a tutti i clienti del centro di Honolulu a partire dalle 20:00

La società ha dichiarato in un comunicato stampa che l’elettricità ha iniziato ad arrivare ai circuiti del centro intorno alle 19:20, circa nove ore dopo l’inizio dell’interruzione per la maggior parte dei clienti.

“Sappiamo che è stata una giornata estremamente difficile per i nostri clienti nel centro e nell’area di Chinatown, in particolare per le aziende e gli uffici governativi. Li ringraziamo per la loro pazienza e porgiamo le nostre sincere scuse per l’interruzione”, ha affermato Darren Pai, portavoce di Hawaiian. Elettrico.

Funzionari della compagnia hanno detto che gli equipaggi e i tecnici rimarranno in attesa per tutta la notte e monitoreranno la rete del centro e la sottostazione di Iwili dove le apparecchiature sono state danneggiate dall’evento.

Hawaiian Electric ha affermato che i clienti dovrebbero monitorare gli account dei social media dell’azienda e i media locali per eventuali cambiamenti nello stato della rete del centro, soprattutto prima di andare al lavoro venerdì.

19:20

Hawaiian Electric ha affermato che l’elettricità è stata ripristinata ad alcuni clienti e che gli operatori stanno ancora lavorando alle riparazioni per ripristinare in sicurezza l’elettricità ai restanti clienti interessati.

19:00

Hawaiian Electric ha detto che gli equipaggi stavano ancora lavorando questa sera e si aspettavano che l’energia elettrica fosse ripristinata entro altre due ore.

4 pm

Hawaiian Electric ha affermato che le squadre di riparazione stanno facendo progressi e prevede di ripristinare l’elettricità nell’area del centro di Honolulu entro la prima serata.

“Ci scusiamo per l’interruzione causata da questa interruzione e sappiamo che ciò rappresenta una sfida particolare per le aziende e gli uffici governativi”, ha dichiarato Darren Bay, portavoce di Hawaiian Electric, in un comunicato stampa. “I nostri equipaggi stanno lavorando nel modo più rapido e sicuro possibile per ripristinare l’energia elettrica e riportare tutti indietro entro la prima serata.”

Secondo la compagnia, gran parte del centro di Honolulu è servito da una rete di cavi sotterranei che corrono sotto le strade. Questa rete è stata originariamente costruita negli anni ’60 e ’70 e, sebbene le sezioni siano state modernizzate e mantenute nel corso dei decenni, gran parte dei cavi originali sono ancora in servizio, ha affermato Hawaiian Electric.

13:15

Hawaiian Electric afferma che un’interruzione di corrente nel centro di Honolulu che ha intasato il traffico e chiuso attività commerciali e uffici governativi durerà probabilmente fino al tardo pomeriggio o nella prima serata.

L’interruzione di corrente, iniziata intorno alle 10 del mattino, sta colpendo circa 900 clienti in tutta l’area del centro, tra cui Chinatown, il Campidoglio, l’ufficio postale degli Stati Uniti, i tribunali statali e l’edificio federale, hanno detto i funzionari dell’azienda in un comunicato stampa pomeridiano. In tutta la zona è interrotta la corrente ai semafori e gli agenti di polizia stanno dirigendo il traffico a diversi incroci.

“L’incidente è il risultato di una serie di eventi iniziati intorno alle 21:30 di mercoledì, quando un’interruzione di corrente ha colpito l’area tra Bishop e Mililani Street nel centro della città”, hanno detto i funzionari nella nota. “Questa interruzione ha danneggiato un cavo sotterraneo che fornisce energia al centro della città.

“Poi, poco dopo le 10 di giovedì, le apparecchiature della sottostazione di Iwili hanno subito un sovraccarico di corrente, che ha causato un’interruzione di corrente più ampia.

L’interruzione di corrente colpisce circa “900 conti clienti, ma molti di loro sono edifici adibiti ad uffici e unità residenziali a tariffa fissa con centinaia di inquilini”, hanno affermato.

Secondo il comunicato stampa, gli equipaggi della Hawaii Electric stanno lavorando per riparare i cavi nei sotterranei sotto le strade e sulle apparecchiature danneggiate nella sottostazione di Iwili. “Gli equipaggi si aspettano di completare le riparazioni e ripristinare l’energia elettrica entro il tardo pomeriggio o la prima serata, presupponendo che non si incontrino ulteriori problemi”, hanno detto i funzionari.

Copertura precedente

Questa mattina un’interruzione di corrente nel centro di Honolulu ha causato la chiusura di diversi uffici governativi e la disattivazione di diversi semafori della zona.

Le autorità cittadine ricordano al pubblico di considerare i semafori scuri come una fermata lungo il percorso.

Alle 11, la maggior parte dei semafori nelle aree del centro e di Chinatown, che si estendono da River Street ad Alakia Street e tra Nimitz Expressway e Beretania Avenue, erano fuori servizio.

Secondo i funzionari della città, la polizia di Honolulu sta aiutando a dirigere il traffico nei principali incroci.

Questa mattina si è verificata un’interruzione di corrente in tutto il centro di Honolulu che ha interessato diversi edifici governativi tra cui, ma non solo, il Campidoglio dello Stato delle Hawaii, il Dipartimento giudiziario, Kalanimoku, Kamamalu, Keoniana e gli edifici Government Office Tower #1 e Kekaunaha, secondo il Dipartimento di contabilità . E servizi pubblici.

Gli uffici statali negli edifici interessati rimarranno chiusi al pubblico fino a nuovo avviso, ha affermato il DAGS.

I funzionari dell’HECO hanno affermato che gli automobilisti devono rispettare tutte le regole della strada e guidare con pazienza e dignità.

Hawaiian Electric ha detto intorno alle 10 che le squadre di riparazione erano sul posto nel centro di Honolulu.