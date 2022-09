I fan credono che Naughty Dog abbia lasciato un’idea per il suo prossimo progetto nella prima parte di The Last of Us

La prima parte di The Last of Us è stata rilasciata solo pochi giorni fa per PlayStation 5, ma i fan stanno già sezionando, e quindi discutendo, ogni centimetro del suo mondo.

Una di queste discussioni è incentrata su un possibile nuovo indirizzo IP di Naughty Dog, che molti credono avrà un tema fantasy. Tutto è iniziato dopo aver individuato diversi poster con elementi fantasy che adornavano le pareti del gioco.

The Last of Us Part 1, il trailer dell’accessibilità per PS5.

I poster in questione, che possono essere visti di seguito, mostrano immagini di un cavallo che ricorda un Pegaso, un drago e un guerriero:

I fan ipotizzano che la grafica in TLOU1 significhi la nuova IP di Naughty Dog. A quanto pare sarebbe un luogo immaginario. Qual’è la tua opinione? pic.twitter.com/IV9tZZqULW – Naughty Dog Central (NaughtyNDC) 5 settembre 2022

Per visualizzare questo contenuto, abilita i cookie di targeting.

Gestisci le impostazioni dei cookie



Non è molto, ma è abbastanza per far parlare le lingue di ciò che il futuro potrebbe riservare allo sviluppatore di Last of Us.

Un seguace entusiasta ha scritto vedendo queste immagini: “Il gioco fantasy Naughty Dog per PS5 è un tale sogno. Fallo scorrere nelle mie vene”.

“Un gioco fantasy open world (qualcosa come The Witcher 3) di ND?? Questo sarà [a] Un sogno diventato realtà.”

è finita rossoAlcuni hanno suggerito che The Last of Us sia stato preso in giro in modo simile in Uncharted 3: Drake’s Deception, quindi una mossa del genere non è insolita per Naughty Dog.

I fan in precedenza avevano ipotizzato che i progetti futuri di Naughty Dog potessero avere una fantasia per loro dopo che il primo concept artist del team, Hyoung Nam, aveva caricato tre nuovi lavori nei loro lavori. ArtStation all’inizio del 2021.

Intitolata Donne del Nord, la prima di queste immagini mostra un guerriero seduto sulla testa di un drago ucciso.

Tuttavia, una volta che le voci su una nuova IP fantasy di Naughty Dog hanno iniziato a fare notizia, Nam ha rapidamente affermato che le immagini dovevano essere un tributo ad Assassin’s Creed: Valhalla e non avevano nulla a che fare con qualcosa che stava succedendo negli sviluppatori. Quindi continua ad aggiornare le descrizioni delle immagini.

Tuttavia, Assassin’s Creed: Valhalla non contiene draghi, il che fa supporre a molti che questa spiegazione fosse in realtà una bufala dell’artista di Naughty Dog.